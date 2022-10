Tutto su Orazio Schillaci, il medico che prende il posto del politico Speranza alla Salute

Orazio Schillaci sarà il nuovo ministro della Salute al posto di Roberto Speranza. Ecco la biografia di Schillaci

Orazio Schillaci non ha precedenti in politica, ma è stato membro di diverse Commissioni Sanitarie per la Regione Lazio e per il Ministero della Salute.

Ha lavorato come esperto per il Consiglio Superiore di Sanità tra il 2006 e il 2009, e nel 2020 il ministro della Salute uscente, Roberto Speranza, lo ha nominato nel comitato scientifico dell’Istituto superiore della Sanità.

Proprio lui è il successore di Roberto Speranza: una figura apprezzata anche da Giorgia Meloni.

Romano dal 1966 Schillaci è specializzato in medicina nucleare all’università La Sapienza di Roma, materia che insegna dal 2007.

Durante la sua carriera universitaria ha anche preso parte a diverse commissioni sanitarie alla Regione Lazio e presso il ministero della Salute. Nel 2020 è stato nominato nel comitato scientifico dell’Istituto superiore della sanità che ha affiancato il ministero nelle decisioni chiave prese durante la pandemia da Covid-19.

Durante la sua carriera accademica è stato autore di oltre 220 pubblicazioni in estenso su riviste incluse in PubMed, con più di 4700 citazioni, ed è revisore di oltre 50 interviste internazionali.

Dal 2011 al 2019 ricopre, prima la carica di vice preside, e poi di preside della facoltà di Medicina e chirurgia dell’università degli studi di Roma “Tor Vergata”, oltre ad essere dal 2008 Direttore della scuola di specializzazione in medicina nucleare.

Durante il suo mandato in rettorato ha deciso di puntare «sulla qualità e l’internazionalizzazione della ricerca, anche industriale».

Secondo la classifica World University Ranking, stilata ogni anno dal Times, l’università di Tor Vergata si è posizionata tra le prime 350 atenei più prestigiosi al mondo, un ottimo balzo in avanti. In Italia ha conquistato la settima posizione su 51.

ECCO IL CURRICULUM INTEGRALE DI ORAZIO SCHILLACI

CURRICULUM VITAE ​Da Novembre 2019 Rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Professore Ordinario di Medicina Nucleare dal 2007. Preside della Facoltà di Medicine e Chirurgia dal 2013. Direttore della UOC di Medicina Nucleare del Policlinico Tor Vergata dal 2001. Insegna nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nel corso di laurea in TRM ed in molteplici scuole di specializzazione. Fa parte dell’Editorial Board delle 2 riviste internazionali più prestigiose nel settore della Medicina Nucleare (Eur J Nucl Med Mol Imaging e J Nucl Med). Autore di 220 articoli in extenso presenti su PubMed.

​ Principali linee di ricerca

Imaging molecolare e fusione con macchine ibride in cardiologia,oncologia,neurologia e nello studio dei processi flogistici-infettivi;scintigrafia con analoghi marcati della somatostatina nei tumori neuroendocrini;scintigrafia recettoriale con FP-CIT e PET metabolica con FDG nel morbo di Parkinson;studio del metabolismo cerebrale nella malattia di Alzheimer;ricerca di miocardio vitale con tecniche radioisotopiche;studio del piede diabetico con tecniche radioisotopiche;caratterizzazione dei processi flogistici ed infettivi con FDG-PET;stadiazione e restaging di pazienti con ca.prostatico con F-18 colina;valutazione precoce della risposta alla terapia con FDG-PET nei pazienti con linfomi maligni;studio dell’innervazione adrenergica del miocardio con tecniche radioisotopiche;impiego delle tecniche di imaging molecolare nei tumori.

Pubblicazioni rilevanti