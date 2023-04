Di chi sono gli elicotteri che Nardella non vuole a Firenze?

Numeri, fatti e curiosità su Ariane, l’azienda proprietaria degli elicotteri che il sindaco Nardella non vuole far volare su Firenze

Sorvolare Firenze in elicottero. Un desiderio che i turisti dovranno riporre nel cassetto, perché l’iniziativa non ha incontrato il favore dell’amministrazione comunale toscana.

FIRENZE COME NEW YORK: IL VIAGGIO DEGLI ELICOTTERI

Partiamo dal principio.

Lo scorso giovedì 30 marzo il sindaco di Firenze, Dario Nardella, aveva tuonato contro un’iniziativa dell’azienda che proponeva di far sorvolare il letto dell’Arno in elicottero, proprio come succede a Roma, Venezia, Parigi, Budapest, Londra, New York. L’iniziativa era prevista per domenica 9 e lunedì 10 aprile. A portare a spasso turisti e fiorentini doveva essere l’elicottero Airbus H-125 di Florence Helicopter.

“Queste iniziative sono deleterie per l’ambiente e non hanno niente a che fare con la nostra idea di turismo e di valorizzazione della bellezza di Firenze – aveva scritto il primo cittadino -. Chiederò alle autorità competenti di non autorizzarle”.

Detto, fatto. Dopo meno di 24 ore il titolare di Palazzo Vecchio ha scritto la parola fine su questa iniziativa. “La compagnia ha interrotto i programmi di sorvolo turistico. Bene, la nostra richiesta a nome dei cittadini è stata ascoltata – ha spiegato Nardella -. Occorrerà un regolamento chiaro a tutela della città e dell’inquinamento atmosferico e acustico. La nostra idea di turismo è ben diversa”.

ARIANE SRL: AZIENDA DI ROBERTO GRAZIOLI

A occuparsi della promozione dell’evento era Florence Helicopter per conto di Ariane srl, responsabile dei velivoli. L’azienda del settore volo, in attività dal 1° aprile 2002, è di proprietà di Roberto Grazioli, amministratore unico della società con un capitale sociale da 80mila euro. Nel 2018 ha attraversato un processo di scissione e costituzione di una nuova società e nel 2023 ha ceduto un ramo dell’azienda alla società Eliossola Srl.

LE ATTIVITÀ DI ARIANE SRL E GLI ELICOTTERI DI FIRENZE

Ariane srl – come emerge da una visura camerale – ha 30 dipendenti, il 77% dei quali assunti con un contratto a tempo indeterminato e svolge diverse attività:

compravendita, permuta, costruzione, ristrutturazione, manutenzione, conduzione, locazione e gestione di beni immobili e fabbricati di qualsiasi genere;

noleggio di aeromobili e loro parti;

assistenza tecnica e consulenza in campo aeronautico;

assunzione di rappresentanze di compagnie aeree gestite in forma individuale e collettiva, pubblica e privata, operanti nel settore aereo;

gestioni elisuperfici, campi di volo, hangaraggio, rimessaggio, ricovero aeromobili di proprietà di terzi;

esecuzione di servizi tecnici nei limiti delle vigenti leggi;

esercizio di lavoro aereo, esercizio di trasporti aerei di persone e di cose sia all’interno del territorio nazionale, sia fra l’Italia e l’estero e viceversa;

l’esercizio di qualunque forma di pubblicità aerea, fotografia aerea e fotogrammetria e qualsiasi altra forma di lavoro aereo qui non specificato.

Inoltre, l’azienda si occupa della promozione, dello sviluppo e dell’organizzazione “della qualificazione professionale delle persone operanti sia in ambito nazionale che internazionale, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro degli stessi in materia aeronautica”, di “attività di sperimentazione, studio e ricerca anche in collaborazione con terzi nel settore aviazione” e di “corsi di addestramento tecnico-pratico e tecnico-teorico per la formazione di piloti, istruttori, personale da impiegarsi nel settore aeronautico”.

LE CERTIFICAZIONI DI ARIANE SRL

L’azienda, registrata presso la Camera di Commercio di Sondrio, mostra sul suo sito un ventaglio di certificazioni:

Certificato CAMO

Certificato COAN

Certificato AOC

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Politica della qualità

Certificato SPO HR

I CONTI DI ARIANE SRL: L’AZIENDA CHE VOLEVA PORTARE GLI ELICOTTERI A FIRENZE

La società, a fronte di un capitale sociale da 80mila euro, ha un patrimonio netto sociale da 2.561.365 euro. I ricavi nel 2021 sono ammontati a 13.830.897 euro, in aumento rispetto ai 9.348.117 del 2020 e i 10.772.140 del 2019. Cala, invece, il risultato di esercizio che ammonta a 304.380 euro, rispetto ai 420.639 del 2020 e i 856.203 del 2019.

Ariane Srl ha partecipazioni in tre controllate: Heli Assistance Srl (100% delle quote), Heli Fly Malta (100% delle quote) e Helimat Srl (70% delle quote). Secondo quanto riportato dal bilancio nell’anno di esercizio 2021, la società è riuscita “a mantenere la propria quota di mercato sia nel settore commerciale della compravendita di aeromobili che nel settore dei servizi/lavori di trasporto aereo”. In entrambi i settori sono stati registrati trend crescenti rispetto all’anno precedente, “con conseguente aumento di fatturato che non si riflette però sul reddito operativo a causa dell’aumento di taluni costi anche fissi”. Inoltre, “si sono conclusi importanti contratti di compravendita nell’esercizio in corso che verranno formalizzati nell’esercizio 2022”.

LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MEZZI APPARTENUTI AL MINISTERO DELLA DIFESA

L’azienda, come riporta nel bilancio, ha in ballo la “commercializzazione delle macchine governative (ex militari da convertire in uso civile acquistate presso Ministero della Difesa italiano) il cui acquisto è iniziato nel corrente esercizio, previa iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese per esportazione, importazione e transito di materiali d’armamento compresi, in tutto o in parte, nelle categorie, come da Decreto Ministeriale del 01 luglio 2019 – Gazzetta Ufficiale del 08 luglio 2019 – nr. 158 e autorizzazione prefettizia alle suddette operazioni di acquisto e conversione”.

EUROTECH ELICOTTERI: AZIENDA DI ROBERTO GRAZIOLI

Roberto Grazioli, tecnico e pilota di elicotteri, possiede anche un’altra azienda del settore, la Eurotech elicotteri. L’azienda ha iniziato la sua attività come società di manutenzione elicotteri certificata JAR 145 (oggi PART 145); nel 1998 si è trasferita a Caiolo, in provincia di Sondrio, dove ha iniziato a lavorare anche nel settore della manutenzione di elicotteri.

La base di Eurotech elicotteri dispone di un’elisuperficie di oltre 5000 mq, dotata di un impianto per il rifornimento di benzina avio e kerosene, di una struttura adiacente per un totale di 2000 mq di uffici e hangar e impiega più di 30 professionisti e tecnici specializzati. L’azienda collabora con la Honeywell – Chadwick Helmuth, di cui è rappresentante per l’Italia e Malta, studia e realizza procedure di bilanciamento di eliche e di rotori.