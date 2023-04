Consob, chi sono i nuovi commissari Gabriella Alemanno e Federico Cornelli

Il governo ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina di Gabriella Alemanno e Federico Cornelli a componenti della Consob. Ecco i curricula di Federico Cornelli e Gabriella Alemanno

Novità ai vertici della Consob presieduta da Paolo Savona.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina di Gabriella Alemanno e Federico Cornelli a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

L’iter di nomina parte con la proposta del consiglio dei ministri, ma deve poi passare avere il parere delle commissioni parlamentari e infine la ratifica avviene con decreto del presidente della Repubblica.

Federico Cornelli arriva dall’Abi, dove ricopriva la carica di responsabile delle relazioni istituzionali in Italia e in Europa, ma in passato aveva già lavorato in Consob. Sotto la presidenza di Lamberto Cardia aveva infatti assunto la responsabilità dell’analisi finanziaria. Agli inizi della carriera ha lavorato in Banca di Roma e poi in Bnl

Gabriella Alemanno, sorella dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, è attualmente membro del consiglio di amministrazione di Ita Airways. In passato è stata direttore generale Agenzia delle entrate sezione Campania e lavorato come docente presso la Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza.

Il collegio Consob era rimasto solo con tre componenti: oltre al presidente, Paolo Savona, Chiara Mosca e Carlo Comporti, quest’ultimo nominato un anno fa dal governo Draghi. Il 31 marzo si era dimesso per motivi personali il commissario Paolo Ciocca, con due mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato. Lo scorso 4 febbraio era scaduto il mandato del commissario Giuseppe Berruti.

“Dopo soltanto dieci giorni dall’uscita, un po’ a sorpresa, di Paolo Ciocca, il governo Meloni ha deciso di affrettarsi a ricoprire queste caselle vacanti: in passato difficilmente si era vista tanta solerzia, tanto che per più volte il collegio ha lavorato a ranghi ridotti. Più che alla necessità di garantire l’operatività della Consob, che può continuare a operare anche con numeri ridotti (nel caso di parità nel numero dei componenti al presidente è riconosciuto un voto doppio), la velocità di azione dell’esecutivo sembra rispondere all’esigenza dare un segnale di attenzione sull’attività di questa importante Authority”, ha scritto il Sole 24 ore.

IL CV DI GABRIELLA ALEMANNO TRATTO DAL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Gabriella Alemanno è una dirigente dell’Agenzie delle entrate, dove è stata Direttore regionale per la Campania. Da novembre 2022 è membro del cda di Ita Airways.

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza con lode.

Altri titoli di studio e professionali Abilitazione all’esercizio della professione forense.

Onorificenze e riconoscimenti

Grand’Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2010)

Vincitrice del Premio Speciale Real Estate 2010

Vincitrice del Premio Minerva 2010

Vincitrice del Premio Marisa Bellisario 2007

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Dal 19 gennaio 2017 al 31 marzo 2020 titolare di incarico progettuale nell’ambito dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° dicembre 2015 al 18 gennaio 2017 Vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2015, Vicedirettore – Territorio dell’Agenzia delle Entrate. Dal luglio 2008 al 30 novembre 2012, Direttore dell’Agenzia del Territorio. Dal 2003 al 2008, a seguito di nomina a Dirigente Generale, Vicedirettore e Direttore per le strategie dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Nel 2002, assume l’incarico di esperto SECIT. Dirigente dal 1999, nel 2000 è nominata professore stabile presso la Scuola centrale tributaria “Ezio Vanoni”; è riconfermata nel 2001 nel ruolo di professore non temporaneo presso il Dipartimento delle Scienze economiche e tributarie della rinnovata Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.

Nel 1994 trasferitasi a Roma presso il Dipartimento delle Entrate assume il ruolo di responsabile della segreteria tecnica del Direttore nella Direzione Centrale per gli Affari Giuridici ed il Contenzioso tributario partecipando, in qualità di componente, a varie commissioni ministeriali istituite a seguito di riforme normative in materia tributaria. Entra nella carriera direttiva del Ministero delle Finanze tramite concorso presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e svolge le funzioni di vice direttore presso gli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria di Milano e di Rimini.

Capacità linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.

Capacità nell’uso delle tecnologie

Approfondita conoscenza dei sistemi operativi e applicativi Windows e Office. Buona conoscenza dei sistemi informativi a supporto dei processi operativi e gestionali, nonché delle applicazioni informatiche utilizzate in Agenzia.

È docente presso la Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza dall’anno accademico 1995/1996. Ha insegnato in numerosi master di specializzazione in diritto tributario, giochi pubblici e tematiche connesse al comparto immobiliare, nonchè in diversi seminari specialistici. Redige articoli su riviste scientifiche ed è autore di opere monografiche in materia tributaria. Ha partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore. Da settembre 2008 al 30 novembre 2012, Presidente del Comitato di Gestione dell’Agenzia del Territorio. Da gennaio 2013, Componente del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate. Da luglio 2008, Componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Dal 2010, membro del Comitato scientifico Executive Real Estate Finance presso la Luiss Business School (divisione Luiss Guido Carli).

IL CV DI FEDERICO CORNELLI TRATTO DAL PROFILO LINKEDIN

Federico Cornelli, laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi con specializzazione in Economia degli intermediari finanziari, Revisore dei Conti ed analista finanziario, ha ricoperto in Consob il ruolo di Responsabile dell’Analisi Finanziaria e di membro del Comitato di Coordinamento della Vigilanza sugli emittenti, sviluppando il sistema di rating interno e di monitoraggio e anticipazione delle crisi finanziarie. In precedenza ha avuto esperienze professionali presso la BNL e presso l’Arab Banking Corporation.

Head EU Regulation and Advocacy

ABI – Italian Banking Association mag 2015 – Presente · 8 anni Bruxelles, Frankfuert, Roma

Professor of EU banking legislations

University of Parma gen 2016 – Presente · 7 anni 4 mesi

General Manager

PS Institutional Protection Scheme of the Italian Credito Cooperativo gen 2010 – mag 2015 · 5 anni

Chief Operating Officer Credito Cooperativo italiano

Federcasse gen 2010 – mag 2015 · 5 anni 5 mesi

Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A.

Member of the Board

Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. gen 2011 – dic 2014 · 4 anni

Member of the Board

EACB European Association Cooperative Bank gen 2010 – dic 2014 · 5 anni

Member of the board and member of the executive committee

ABI – Italian Banking Association gen 2010 – dic 2014 · 5 anni

Head of Financial analysis dept and member of the surveillance committee

CONSOB of Italy financial market regulator mag 2005 – gen 2010 · 4 anni 9 mesi

Visting expert

U.S. Department of State gen 2007 – feb 2007 · 2 mesi

BNL Gruppo BNP Paribas

Head client planning- international banking gen 2004 – mag 2005 · 1 anno 5 mesi

Chief financial analyst

gen 2000 – gen 2004 · 4 anni 1 mese

Corporate banker

giu 1994 – dic 2000 · 6 anni 7 mesi

Head Project Finance

Arab Banking Corporationapr 1993 – giu 1994 · 1 anno 3 mesi

Financial and credit analyst

Banca di Roma lug 1990 – dic 1990 · 6 mesi

Formazione

Università Bocconi

Economics, Financial markets1987 – 1992

Parma Univeristy

Doctor of Philosophy – PhD, Banking, Corporate, Finance, and Securities Law