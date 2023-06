Tutto ok all’alleanza Arabia Saudita-Russia sul petrolio?

La necessità di mantenere alti i prezzi del petrolio sta aiutando Arabia Saudita e Russia a mantenere stretti i legami. Ma emergono segnali di un indebolimento degli impegni di Mosca. L’articolo del NYT

Per la maggior parte degli ultimi sei anni, i leader di Russia e Arabia Saudita hanno lavorato insieme per controllare il mercato petrolifero globale in tempi di guerra, pandemie e vertiginose oscillazioni dei prezzi.

Ma la loro alleanza sembra essere in tensione in modi che potrebbero aiutare l’amministrazione Biden, desiderosa di evitare un altro significativo balzo dei prezzi dell’energia proprio in vista della visita del Segretario di Stato Antony J. Blinken in Arabia Saudita questa settimana.

Durante la riunione dello scorso fine settimana dell’OPEC Plus, il cartello petrolifero che i due Paesi guidano, l’Arabia Saudita e la Russia si sono tranquillamente separate. L’Arabia Saudita ha dichiarato che ridurrà le sue esportazioni di un milione di barili di petrolio al giorno nel tentativo di sostenere il calo dei prezzi. Ma la Russia non si è impegnata a ridurre le sue esportazioni.

È la seconda volta che i partner divergono di recente sulla politica petrolifera. Solo due mesi prima, la Russia e l’Arabia Saudita, che insieme vendono più del 20% del petrolio utilizzato nel mondo, avevano concordato di tagliare la produzione. Ma mentre l’Arabia Saudita ha dato seguito alla decisione e ha venduto meno petrolio ad altri Paesi, la Russia non sembra aver fatto altrettanto. Di recente la Russia ha smesso di divulgare informazioni sulla propria industria petrolifera, ma gli analisti stimano che Mosca abbia aumentato le esportazioni, vanificando l’accordo precedente.

COSA SUCCEDE ALL’ALLEANZA PETROLIFERA TRA ARABIA SAUDITA E RUSSIA

L’alleanza petrolifera saudita-russa ha sempre avuto come obiettivo comune quello di sostenere i prezzi del petrolio e massimizzare i ricavi delle esportazioni. Ma la guerra della Russia in Ucraina ha cambiato le dinamiche del rapporto. La Russia è sempre più disposta ad accettare prezzi più bassi per vendere più petrolio, in gran parte destinato a Cina e India, perché ha bisogno di denaro per finanziare il suo sforzo bellico.

Le pressanti esigenze della Russia, insieme alla debolezza della domanda mondiale di petrolio, hanno contribuito a far scendere i prezzi. Questo ha contribuito a far calare i prezzi dell’energia in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, dove il Presidente Biden ha fatto della riduzione dei costi della benzina un obiettivo politico centrale dopo l’inizio della guerra in Ucraina lo scorso anno.

Martedì pomeriggio, il prezzo di riferimento del petrolio negli Stati Uniti era inferiore a 72 dollari al barile, più o meno come prima della riunione OPEC Plus del fine settimana e in calo rispetto ai 120 dollari della scorsa estate.

“Gli obiettivi della Russia e del cartello stanno divergendo”, ha dichiarato Mikhail Krutikhin, esperto russo di petrolio che ora vive a Oslo. “Non c’è fiducia nei dati della Russia e non c’è fiducia nelle azioni della Russia”.

I funzionari sauditi non hanno criticato pubblicamente Mosca, sembrando aiutare il presidente Vladimir V. Putin a uscire dall’angolo nel tentativo di preservare una partnership iniziata nel 2016 e generalmente redditizia per entrambe le parti.

I SAUDITI SI STANNO ALLONTANANDO DALL’AMERICA?

Bruce Riedel, ex analista del Medio Oriente presso la Central Intelligence Agency, non è d’accordo con l’idea che le relazioni tra Arabia Saudita e Russia siano tese. Ha affermato che, tagliando unilateralmente la produzione di petrolio, l’Arabia Saudita sta prendendo le distanze dagli Stati Uniti e in particolare dall’amministrazione Biden.

“I sauditi si sono orientati decisamente verso la Russia tagliando la produzione di petrolio per aumentare i prezzi”, ha detto Riedel, ora alla Brookings Institution. “Il momento, alla vigilia della visita di Blinken, ha rafforzato il messaggio”.

Anche se la mossa saudita di ridurre la produzione e aumentare i prezzi globali è fastidiosa per Washington, Riyadh sembra voler coprire le sue scommesse tra il suo alleato di lunga data, gli Stati Uniti, e la Russia, il suo partner più recente in materia di politica petrolifera.

Sia i sauditi che gli Stati Uniti hanno motivi per stabilizzare le loro relazioni, ha dichiarato Robert Jordan, ex ambasciatore americano in Arabia Saudita.

“I sauditi vogliono aerei da combattimento, tecnologia nucleare e garanzie di sicurezza”, ha detto Jordan. “Gli Stati Uniti vogliono che riconoscano Israele e che continuino a produrre petrolio”.

Il rapporto con l’Arabia Saudita ha aiutato la Russia durante l’estenuante guerra con l’Ucraina. Mentre l’anno scorso i Paesi occidentali hanno iniziato a ritirare gli investimenti dalla Russia, la Kingdom Holding Company dell’Arabia Saudita ha investito centinaia di milioni di dollari in società energetiche russe. Poi l’Arabia Saudita ha aumentato le importazioni di olio combustibile russo per le sue centrali elettriche, mentre altri Paesi limitavano o terminavano gli acquisti di energia russa.

UNA PARTNERSHIP INSTABILE

A settembre, i due Paesi hanno guidato l’OPEC Plus a ridurre la produzione di petrolio, con grande disappunto dell’amministrazione Biden. La mossa è stata vista come un rimprovero a Biden, che a luglio si era recato in Arabia Saudita e aveva scambiato un pugno di mosche con il principe ereditario Mohammed bin Salman, dopo averlo criticato durante la campagna presidenziale. Il presidente, che è stato criticato dai repubblicani per l’aumento dell’inflazione, sperava che i sauditi aumentassero la produzione di petrolio o almeno non la tagliassero.

Ma la partnership petrolifera russo-saudita è stata spesso instabile. Nel 2020, quando la pandemia di Covid ha messo a dura prova l’economia globale e i prezzi del petrolio, la Russia si è rifiutata di collaborare con i funzionari sauditi per effettuare profondi tagli alla produzione per stabilizzare i prezzi. In risposta, l’Arabia Saudita ha inondato il mercato di petrolio, facendo crollare il prezzo del greggio e danneggiando gravemente le compagnie petrolifere russe.

In una recente intervista televisiva, il principe Abdulaziz bin Salman, ministro dell’energia saudita e fratellastro del principe Mohammed, ha ricordato la breve rottura in termini grandiosi. “Non era una questione di prezzi, profitti o entrate”, ha detto. “Era una questione di ‘essere o non essere’: Chi governa questo settore?”.

Tuttavia, l’alleanza persiste e gli analisti energetici prevedono che continuerà anche quando i vari membri dell’OPEC Plus mostreranno una crescente indipendenza.

“Vedo emergere tensioni, ma è ancora un’alleanza perché hanno ancora bisogno l’uno dell’altro”, ha dichiarato Bill Richardson, ex segretario all’energia degli Stati Uniti e ambasciatore alle Nazioni Unite.

Mentre il gruppo di produttori ha esteso i tagli collettivi all’offerta, gli Emirati Arabi Uniti sono stati autorizzati ad aumentare la loro quota di produzione per il prossimo anno. A conti fatti, secondo gli analisti petroliferi, l’ultima decisione dell’OPEC Plus potrebbe ridurre le forniture globali di petrolio di un modesto milione di barili al giorno per almeno un mese, su un mercato globale appena superiore ai 100 milioni di barili al giorno.

I due Paesi hanno ancora molto in comune, compreso il modo in cui considerano alcune politiche statunitensi. Quando l’anno scorso gli Stati Uniti e i Paesi europei hanno imposto un tetto ai prezzi delle esportazioni di petrolio russo, l’Arabia Saudita e altri Paesi mediorientali produttori di energia hanno visto l’azione come una potenziale minaccia, una politica che potrebbe essere usata per ridurre i loro profitti in futuro.

“Non avrebbe senso per nessuno dei due Paesi abbandonare questa alleanza fondamentale in un momento in cui la sicurezza energetica è a rischio in tutto il mondo e i mercati del petrolio e del gas sono in subbuglio”, ha dichiarato Sadad Ibrahim Al Husseini, ex dirigente della compagnia petrolifera nazionale dell’Arabia Saudita, Aramco.

Nei primi cinque mesi di quest’anno, secondo il ministero delle Finanze, i proventi del petrolio e del gas della Russia, che rappresentano il maggior contributo al bilancio del Paese, sono stati la metà rispetto allo stesso periodo del 2022.

Ariel Ahram, esperto di Medio Oriente presso la Virginia Tech, ha affermato che i produttori mediorientali speravano in un aumento della domanda da parte della Cina, che è uscita dal blocco di Covid, ma sono rimasti delusi. Poiché i prezzi del petrolio sono scesi al di sotto di quelli che erano quando la Russia ha invaso l’Ucraina, l’Arabia Saudita e i suoi alleati devono tenere la Russia all’ovile.

“Orientarsi verso la Russia è un modo per prendere tempo”, ha detto Ahram.

Ma alcuni funzionari mediorientali si stanno già lamentando dell’affidabilità della Russia come partner. Un punto controverso è che la Russia non ha divulgato i dati sulla produzione di energia da aprile. Secondo molti analisti, sembra che le esportazioni russe di petrolio via mare siano aumentate, compensando così la perdita di petrolio venduto all’Europa tramite oleodotti.

“Per essere efficace, l’Alleanza deve pubblicare i propri dati”, ha dichiarato Marcel Salikhov, direttore dell’Istituto di Energia e Finanze di Mosca. “La Russia ha chiuso i suoi dati e questo crea delle contraddizioni”.

(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)