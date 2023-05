Come e perché l’energia solare ha battuto il petrolio

Per la prima volta, gli investimenti nell’energia solare hanno superato quelli nel petrolio. Ecco cosa dice il capo dell’Agenzia internazionale dell’energia, Fatih Birol

Gli investimenti nell’energia solare supereranno per la prima volta quest’anno la spesa per la produzione di petrolio, ha dichiarato il capo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, evidenziando un’impennata nello sviluppo dell’energia pulita che, se la tendenza persisterà, contribuirà a contenere le emissioni globali. Scrive il Financial Times.

“Se questi investimenti in energia pulita continueranno a crescere in linea con quanto visto negli ultimi anni… inizieremo presto a vedere emergere un sistema energetico molto diverso e potremo mantenere vivo l’obiettivo di 1,5 C”, ha dichiarato Fatih Birol, direttore esecutivo dell’AIE, al Financial Times, in riferimento all’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare l’aumento della temperatura globale.

Quest’anno si prevede di spendere 1,7 milioni di dollari per le tecnologie pulite rispetto a 1 milione di dollari per i combustibili fossili. Cinque anni fa, i 2 milioni di dollari di investimenti annuali nel settore energetico erano equamente suddivisi tra combustibili fossili e tecnologie pulite, come le energie rinnovabili, i veicoli elettrici e i carburanti a basse emissioni.

Birol ha affermato che “sta emergendo una nuova economia globale dell’energia pulita”, aggiungendo: “Per un uomo come me che si sporca le mani con i dati ogni giorno, questo è un cambiamento impressionante e drammatico”.

COSA DICE IL RAPPORTO DELL’AGENZIA INTERNAZIONALE DELL’ENERGIA

Secondo il rapporto annuale dell’AIE sugli investimenti energetici nel mondo, pubblicato giovedì, l’aumento della spesa per l’energia pulita è dovuto alla forte ripresa della crescita economica dopo la pandemia di Covid-19, nonché alle preoccupazioni per la volatilità dei prezzi e la sicurezza energetica suscitate dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Secondo il rapporto, ha contribuito anche un maggiore sostegno politico, come l’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, che ha fornito 369 miliardi di dollari di sussidi e crediti d’imposta per le tecnologie energetiche pulite.

Di conseguenza, l’AIE prevede che gli investimenti annuali in energia pulita aumenteranno del 24% rispetto al 2021, mentre la spesa per i combustibili fossili aumenterà del 15%.

L’energia solare è la “star degli investimenti energetici globali”, con una spesa totale che dovrebbe superare 1 miliardo di dollari al giorno, superando la spesa per la produzione di petrolio, ha dichiarato Birol.

Il capo dell’AIE ha partecipato al recente vertice del G7 in Giappone e si è detto incoraggiato dal livello di allineamento sulle questioni energetiche tra i membri del G7 e i Paesi invitati come Brasile, India e Indonesia. “Raramente ho visto una visione così omogenea del futuro dei mercati energetici”, ha aggiunto.

DIFFONDERE L’ENERGIA SOLARE NEL MONDO

Ma per mantenere lo slancio i leader del G7 devono garantire che la spesa attuale per l’energia pulita sia estesa a un maggior numero di Paesi emergenti e in via di sviluppo, ha affermato Birol. “Se c’è una sfida da affrontare è se i Paesi emergenti saranno in grado di finanziare da soli la loro transizione verso l’energia pulita”, ha aggiunto Birol.

Nonostante il boom della spesa per l’energia pulita, l’anno scorso le emissioni di carbonio legate all’energia sono cresciute dello 0,9%, raggiungendo la cifra record di 36,8 miliardi di tonnellate, ha dichiarato l’AIE a marzo.

Birol ha anche invitato le compagnie petrolifere nazionali e internazionali a indirizzare una maggiore spesa verso soluzioni energetiche a basse emissioni di carbonio. Secondo l’analisi dell’AIE, gli investimenti totali dell’industria del petrolio e del gas in fonti energetiche a basse emissioni sono inferiori al 5% del totale speso per la produzione di combustibili fossili.

“Spero che ci sia un maggiore parallelismo tra ciò che i capi delle compagnie petrolifere internazionali e nazionali dicono sulle loro preoccupazioni per il cambiamento climatico e ciò che fanno in termini di investimenti”, ha dichiarato Birol.

(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)