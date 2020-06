Chi sono le aziende americane e cinesi che si fanno la guerra sui monopattini

Il Covid-19 cambia la mobilità in Italia. E’ boom monopattini: Xiaomi, Segway, Hudora, Nilox, Nito e Vivobike le società in competizione. L’articolo di Elisa Trincia per Agi

È un vero e proprio boom quello che si sta registrando nelle città italiane per i monopattini elettrici.

IL BOOM DEI MONOPATTINI

Tra i modelli di monopattini elettrici che vanno per la maggiore troviamo Xiaomi, Segway, Hudora, Nilox, Nito e Vivobike. Il 39% del mercato italiano, secondo quanto riferisce Confartigianato, è detenuto da Xiaomi un’azienda cinese che opera nel campo dell’elettronica di consumo, fondata in Cina nel 2010.

Segway è un produttore americano di trasportatori personali a due ruote, principalmente attraverso le sue linee di prodotti Segway PT e Segway miniPro. Dal 2015 è di proprietà della società cinese Ninebot. Hudora è un brand tedesco nato nel 1919 quando Hugo Dornseif fonda una fabbrica di pattini per il ghiaccio e da li’ cresce fino a diventare un colosso specializzato nella vendita di prodotti per bambini e adolescenti per muoversi all’aperto.

Revoe progettato e sviluppa in Francia e ha costruito una forte partnership con i produttori cinesi. Il suo ufficio cinese a Shanghai segue e guida tutti i prodotti del marchio. Nilox è stata creata in Italia nel 2005 dal Gruppo Esprinet, tra i primi cinque distributori europei di tecnologia in Europa e numero 1 in Italia e Spagna con 4 miliardi di euro di ricavi e oltre 1.300 dipendenti.

Nito (Nuova Industria TOrinese) nasce con l’obiettivo di produrre e vendere veicoli a due ruote a basso impatto ambientale e a impatto zero, come il monopattino pieghevole e un’innovativa bicicletta pieghevole. Vivobike marchio registrato di Datamatic S.p.A., è un’azienda milanese specializzata nel mercato delle biciclette elettriche dal design tutto italiano.

IN ITALIA NON CI SONO IMPIANTI DI PRODUZIONE MONOPATTINI

“Nilox, Nito e Vivobike si presentano come marchi Made in Italy ma, a onor del vero, curano solo progettazione e distribuzione. In Italia non esiste un impianto di produzione dei monopattini”, spiega Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato Imprese Veneto. “C’è in rischio concreto” che gran parte del bonus monopattini vada “ad agevolare quanto prodotto in Cina. Sarebbe un peccato” sottolinea ancora Bonomo.

SERVIZI DI SHARING NELLE GRANDI CITTA’

I servizi di mobilità condivisa a Roma e Milano sono messi a disposizione prevalentemente da società statunitensi ed europee. Nel dettaglio, a Roma sono quattro le società che hanno approfittato del bando per la micro-mobilità comunale per lanciare i propri servizi di monopattini in sharing.

LE AZIENDE IN COMPETIZIONE

La prima azienda è la statunitense Helbiz con una flotta di mille mezzi. Si paga, tramite app, un euro per lo sblocco iniziale e 0,15 euro al minuto. è possibile sottoscrivere abbonamenti mensili per risparmiare. C’è anche Lime Roma con i suoi monopattini modello Gen 3 che applica una tariffa di un euro al momento dello sblocco e 25 centesimi al minuto. E, oltre all’abbonamento mensile, mette a disposizione anche abbonamenti settimanali.

MONOPATTINI FRA USA E CINA

Lime è detenuta da Neutron Holdings una azienda statunitense attiva nel settore trasporti, gestisce flotte di monopattini e bici elettriche e di auto in modalità car sharing in diverse città nel mondo. Anche la californiana Bird mette a disposizione dei romani 1.000 mezzi e offre la possibilità all’utente di chiedere il rimborso del 60% previsto dal bonus mobilità emettendo fattura.

LA PRESENZA EUROPEA

Infine c’è Dott. società nata ad Amsterdam nel 2018 e operativa in Belgio, Francia, Germania, Polonia e in 12 città italiane. La sua tariffa prevede un euro per lo sblocco, e 0,19 centesimi al minuto. A Milano, invece, sono tre al momento gli operatori autorizzati: Wind Mobility (ha sede a Berlino e Barcellona, ed opera oltre che in Europa, anche in Israele ed Asia), Bit Mobility (ha sede a Bussolongo, in provincia di Verona, ed è presente anche a Verona, Torino, Cattolica e Misano), Dott e Helbiz. Da domani sarà operativa anche Bird.

BONUS FINO A 500 EURO

Il governo ha messo in campo il bonus mobilità. Si tratta di un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonchè veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

(Estratto di un articolo pubblicato su Agi, qui la versione integrale)