Prof pro Dad eterna, la Speranza di D’Alema, gli amori virali fra Putin e Merkel e le siringhe di Arcuri

BENVENUTI A SCUOLA

Rinvio delle lezioni in presenza per le scuole superiori: «Il governo ha autorizzato dall’11 di gennaio l’ingresso nelle scuole anche per gli studenti delle superiori che potranno rientrare in una percentuale pari al 50%», ha annunciato il ministro Azzolina. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

Piemonte e Puglia (in classe dal 18), Sardegna e Calabria (tutto gennaio in Dad) si sono aggiunte all’elenco delle Regioni che non seguiranno l’indicazione del governo: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Marche terranno in Dad gli studenti fino a fine mese. (fonte: Corsera) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

"Prima ci organizziamo per il 75%, poi per il 50. Tre ingressi, no, anzi due, per scaglionare. Ore di 60, o di 50 , o di 45 minuti? C’è da esaurirsi", dice al Corsera Giovanni Cogliandro, dirigente dell’Istituto comprensivo Mozart e del liceo Plauto di Roma. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

No al ritorno a scuola finché l’emergenza sanitaria non sarà finita. A non voler riprendere le lezioni in classe è ben il 70,4 per cento degli insegnanti d’Italia. Lo rivela l’indagine Inapp “La scuola in transizione: la prospettiva del corpo docente in tempo di Covid-19”. (Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

«La scuola resta indietro, siamo riusciti a far partire lo shopping di Natale ma non le scuole. E soprattutto non capisco che cosa cambi in quattro giorni di rinvio», dice il sindaco di Firenze, Dario Nardella. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

PALAZZO IN AZIONE

Fonti autorevoli vicine a Salvini sostengono che l’ipotesi di un «governo di scopo» attraversa le riunioni della Lega: "Sono per ora ragionamenti allo stato embrionale. Per un simile scenario servono le condizioni e i tempi". (Francesco Verderami, Corriere della Sera) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

""Governo bipartisan di salute pubblica". Lega e FI pronti al piano B con Italia Viva. La tela dei centristi di Toti", titola Il Messaggero. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

LE AFFETTUOSITA’ DI MASSIMO D’ALEMA

MASSIMO D'ALEMA: "Non credo che possa passare per la mente di nessuno l'idea di mandare via da Palazzo Chigi l'uomo più popolare del Paese (Conte secondo Max, ndr) per fare un favore a quello più impopolare (Renzi secondo Max, ndr)", dice a Repubblica. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

La crisi di governo vista da Massimo D'Alema: "Bettini è uno serio e responsabile. Per fortuna a cercare una soluzione ci sono uomini come lui e come Roberto Speranza, il difensore della salute degli italiani". — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

AMOREVOLEZZE VIRALI FRA VLADIMIR E ANGELA

Il presidente russo, Vladimir Putin, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, discutono della possibile produzione congiunta di vaccini contro il Covid-19. Lo ha reso noto il servizio stampa del Cremlino, come riportano le agenzie russe. (Fonte: Sole 24 Ore) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

FRANCESI NO VAX

"Il 58% dei francesi non vuole vaccinarsi contro il coronavirus, indica il sondaggio Franceinfo/Le Figaro pubblicato domenica, e questo spiega in parte la prudenza iniziale delle autorità", scrive il corrispondente da Parigi del Corriere della Sera. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

GUERRE VIRALI

"La Cina blocca suini italiani: «Infettati dal Covid». Le autorità cinesi fermano una partita di carne, timori per le consegne successive. Pozzi (Opas): una scusa per colpire il commercio made in Italy". (Sole 24 Ore) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

CHE COSA SUCCEDE AD ASTRAZENECA

Quali sono i dubbi sul vaccino di AstraZeneca? «L’efficacia è fuori dubbio, ma con quale dosaggio e con quale intervallo tra la prima e la seconda somministrazione? Questi i punti principali che l’agenzia Ema e quella americana Fda vogliono chiarire», risponde Palù (Aifa) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

IL SOLE ILLUMINA I VINCOLI DEL RECOVERY

Recovery: i fondi possono essere sospesi se vi è violazione del Patto o se le raccomandazioni relative all’iter per squilibri macroeconomici vengono disattese. Per ora il Patto è congelato per via dello shock economico; non è così, invece, per la seconda procedura. (Sole 24 Ore) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

NON TOCCATE ARCURI, PLEASE

"Il caso. Roma consegna alla Lombardia oltre 46 mila siringhe inadatte", titola il Corsera (forse ci stava Arcuri al posto di Roma, ma Arcuri non è menzionato manco nel pezzo; boh, forse è stata Raggi a inviare le siringhe inadatte per i vaccini…) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 6, 2021

ESTRATTO DELL’ARTICOLO DEL CORRIERE DELLA SERA SULLE SIRINGHE INVIATE DA ARCURI (MA ARCURI NON E’ CITATO NELL’ARTICOLO)

Negli ospedali «Sacco-Fatebenefratelli» di Milano ne sono arrivate 2.720. A Vimercate 1.170. A Lecco 430. E così via. Per un totale di 11.060. Fornitura inviata da Roma il 30 dicembre, la prima spedizione «vera» di materiale per le vaccinazioni dopo il «lancio» del «V-day» durante le Feste.

Con un problema: quelle oltre 11 mila siringhe spedite in Lombardia, che servirebbero per diluire il vaccino con la soluzione fisiologica, secondo più medici e tecnici consultati dal Corriere sarebbero troppo «grandi». Capienza 5 ml rispetto alla quantità di fisiologica da mettere nelle fiale, che è di 1,8 ml.

Dunque sarebbero più adatte siringhe più piccole, e con un ago diverso da quello che hanno invece in dotazione. Ma l’aspetto forse più critico è quello che riguarda le siringhe più «piccole», quelle da 3 ml, che sono comunque (anche in questo caso) troppo «capienti» per somministrare il vaccino, di cui va prelevata una dose da 0,3 ml: strumenti «inadeguati» perché obbligherebbero chi deve fare il vaccino a una pur minima approssimazione sulla dose, perché non hanno le «tacche» tarate su quantità così piccole.

Di queste siringhe, sempre il 30 dicembre, in Lombardia ne sono arrivate oltre 35 mila (3.200 a Vimercate, 1.600 a Lecco e altrettante a Mantova, 8.000 al «Sacco-Fatebenefratelli» di Milano, 2.400 a Como). Risultato: molte strutture lombarde hanno avviato la campagna di vaccinazione comunque, ma utilizzando le proprie scorte di materiale sanitario e non potendo fare affidamento, almeno alla prima fornitura, sul supporto fornito dalla struttura del commissario straordinario.

I dati ottenuti dal Corriere danno un quadro più esteso e completo delle difficoltà sulla fornitura del 30 dicembre in Lombardia, dove sarebbero arrivate nel complesso oltre 46 mila siringhe quanto meno non adeguate all’uso per le vaccinazioni. Sono gli stessi direttori sanitari a spiegare che le siringhe non verranno sprecate, ma che verranno comunque impiegate negli ospedali per altre necessità, e che in ogni caso grazie alle scorte che già avevano quella prima distribuzione non ha avuto impatti sulle vaccinazioni.

