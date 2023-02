Pallone spia e venti di guerra: come la Cina spinge la propaganda anti-Usa

La Cina ha inventato un’incursione di palloni spia per alimentare l’ostilità della popolazione contro gli Stati Uniti? L’articolo di Giuseppe Gagliano

Dopo l’incidente del pallone aerostatico, il regime in Cina ha negato il suo coinvolgimento nello spionaggio delle infrastrutture americane militari e, recentemente, ha intensificato la propaganda anti-americana a livello nazionale.

LA DISINFORMAZIONE ONLINE SUGLI USA

Come sappiamo, Internet in Cina è pieno di disinformazione sugli Stati Uniti, comprese false informazioni su un’imminente guerra USA-Cina. È importante notare che l’Internet cinese è uno dei più censurati al mondo e che la Cina ha creato la sua versione di YouTube, Twitter, Facebook, ecc., che sono conformi ai criteri della censura del Partito comunista cinese (PCC).

Il 16 febbraio, la città di Shijiazhuang nella provincia di Hebei ha subito molti ritardi e cancellazioni dei voli. I social media cinesi sono stati immediatamente inondati di falsi rapporti che sostenevano che tali cancellazioni sarebbero dovute alla guerra tra Stati Uniti e Cina. Secondo una dichiarazione dell’amministrazione dell’aviazione civile della Cina settentrionale, le messe a terra dei voli erano dovute a “un oggetto volante che è stato successivamente confermato come un pallone”.

LA CINA HA SIMULATO UN’INCURSIONE DI PALLONI SPIA?

L’osservatore cinese con sede negli Stati Uniti Pokong Chen ha sottolineato che le notizie del PCC erano inizialmente destinate a dissipare le voci su una guerra USA-Cina. Tuttavia, il rapporto ha suggerito che i palloni americani potrebbero essere apparsi nei cieli della Cina e che i caccia cinesi avevano necessità di abbatterli. In particolare, non ha confermato l’esistenza di palloni non identificati nel cielo. Quindi, tutto ciò faceva parte della campagna di disinformazione del PCC.

Inoltre, Chen ha suggerito che il PCC abbia creato ad hoc uno spettacolo di palloni nella città di Shijiazhuang, o che abbia inventato l’incidente come scusa per i voli a terra, poiché i residenti non hanno segnalato alcun avvistamento di palloni.

Pechino sta semplicemente usando una tattica di paura per ritrarre gli Stati Uniti come un avversario ostile, ha detto. Gli analisti ritengono che il PCC abbia creato l’incidente di Shijiazhuang per alimentare il sentimento della “paura di guerra” tra il pubblico cinese e per alimentare sentimenti antiamericani.