Tutti i piani americani sul gas in Basilicata e non solo

Il fondo americano Davidson Kemper ha acquisito la concessione Cugno Le Macine per lo stoccaggio di gas in Basilicata (un tempo legata a capitali russi). E lancia Thaleia, una piattaforma di infrastrutture guidata da Marco Reggiani (ex Snam e Italgas). Tutti i dettagli

La società statunitense di gestione degli investimenti Davidson Kemper, assieme alla partner italiana One33, hanno annunciato il lancio di Thaleia, presentandola come una “piattaforma di infrastrutture” dedicata alla transizione ecologica e al potenziamento della sicurezza energetica europea, concentrata sull’Europa e in particolare sulla regione del Mediterraneo.

IL RUOLO DI MARCO REGGIANI

Thaleia sarà guidata da Marco Reggiani, nella doppia veste di amministratore delegato e direttore generale. Reggiani è stato in passato presidente di Stogit (società controllata da Snam che si occupava dello stoccaggio di gas naturale, poi confluita nella capogruppo), presidente di Italgas (la principale azienda italiana di distribuzione del gas) e consigliere generale di Snam (la società che gestisce la rete italiana dei gasdotti).

L’ACQUISIZIONE DI CUGNO LE MACINE STOCCAGGIO

L’istituzione della piattaforma Thaleia fa seguito all’acquisizione, da parte di Davidson Kemper e con il supporto di One33, della concessione per lo stoccaggio di gas naturale “Cugno le Macine Stoccaggio”. Si trova in Basilicata, in provincia di Matera, ed è il più grande sito di stoccaggio di gas del Sud Italia. Fa riferimento al campo di gas di Grottole-Ferrandina.

La concessione risale al 2012 e l’operatore era Geogastock, controllata dalla società russa Eviva (fallita). Come scrive Staffetta Quotidiana, il progetto Cugno le Macine Stoccaggio non è “mai decollato”, anche per ragioni di opposizione locale. Thaleia dichiara invece di volerne sviluppare il “pieno potenziale”, che supera gli 800 milioni di metri cubi di gas.

LE PROSSIME MOSSE DI THALEIA

Intervistato da Celestina Dominelli per Il Sole 24 Ore, Reggiani spiega che “il primo compito della piattaforma sarà quello di sviluppare pienamente il potenziale della concessione”, che scadrà nel 2042 ma prorogabile al 2052.

“Nel medio-lungo periodo”, invece, “Thaleia punta su un ambizioso piano di acquisizioni” in Europa e in Italia. Inizialmente il focus sarà sulla filiera del gas naturale; dopodiché si amplierà ai vari settori della transizione energetica.

Reggiani ha specificato che la piattaforma non ha intenzione di entrare nel mercato della vendita del gas e non è interessata alla possibile cessione delle attività di stoccaggio di Edison, controllata dal gruppo francese EDF. “Non siamo disposti ad acquisire qualunque cosa”, ha detto.

TUTTO SU DAVIDSON KEMPNER

Davidson Kempner Capital Management è una società di gestione degli investimenti attiva in tutto il mondo: ha sede a New York e uffici anche a Philadelphia, Londra, Dublino, Hong Kong, Shenzhen e Mumbai. Gestisce asset per 38 miliardi di dollari circa.

Il responsabile degli investimenti è Anthony Yoseloff, membro del consiglio di amministrazione della Princeton University.