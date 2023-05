La guerra in Sudan mette a rischio l’ingrediente chiave di Coca-Cola, cioccolato e vino rosso

Circa l’80% della gomma arabica mondiale proviene dagli alberi di acacia del Sudan e a causa del conflitto i prezzi stanno lievitando a dismisura. Ecco in che modo il commercio potrebbe risentirne. L’articolo del Wall Street Journal

Il conflitto in Sudan ha interrotto le forniture di un ingrediente poco conosciuto ma cruciale per bibite, barrette di cioccolato, vino rosso e molti altri prodotti, facendo temere una penuria nel corso dell’anno.

La sanguinosa lotta per il potere tra i vertici generali della nazione dell’Africa orientale ha provocato oltre 500 vittime, migliaia di feriti e molti altri sfollati. Una conseguenza minore dei combattimenti è stata quella di bloccare le forniture di gomma arabica, prodotta per l’80% dagli alberi di acacia del Sudan.

La linfa essiccata, insapore e inodore, è spesso usata come stabilizzante, addensante ed emulsionante. Piccole quantità di arabica vengono aggiunte ad alcuni dei prodotti di consumo più popolari al mondo, tra cui la Coca-Cola, le M&Ms e le gomme da masticare Orbit, oltre a cosmetici e molti prodotti farmaceutici.

I combattimenti scoppiati in Sudan il 15 aprile hanno congelato il commercio di gomma arabica grezza sia all’interno del Paese che oltre i suoi confini, dicono i produttori. L’approvvigionamento immediato non è in pericolo e le aziende che dipendono dal prodotto di solito tengono grandi scorte fuori dal Sudan, ma i trader dicono che i prezzi della sostanza sono già saliti – scrive il WSJ.

“La preoccupazione è che se finisce la gomma, finisce anche l’attività”, ha detto Osama Idris, direttore generale di Morouj Commodities UK, un importatore e trasformatore di gomma grezza con sede a Weston-super-Mare. “Fortunatamente abbiamo scorte nel Regno Unito e quindi continueremo a lavorare, ma se la guerra continuerà per un anno, sarà un problema”.

I combattimenti tra l’esercito sudanese, comandato dal generale Abdel Fattah al-Burhan, e le Forze di Supporto Rapido, guidate dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, vice di Burhan, hanno allontanato quasi mezzo milione di sudanesi dalle loro case. La battaglia nella capitale Khartoum è stata particolarmente feroce e una serie di cessate il fuoco promessi dai due generali non hanno retto.

Mohamad Alnoor, proprietario della Gum Arabic USA, con sede a Falls Church, che importa e vende gomma arabica sudanese, ha detto che la coltivazione e il raccolto di questa sostanza, che avviene per lo più nelle aree rurali, non sono stati finora colpiti dagli scontri.

Ma i combattimenti a Khartoum, la carenza di carburante e la più ampia illegalità scatenata dal conflitto hanno reso praticamente impossibile spostare la gomma arabica grezza all’interno del Sudan o esportarla in un altro Paese.

La maggior parte delle fabbriche che lavorano e puliscono la gomma e il mercato principale utilizzato da molti commercianti si trovano a Khartoum e Omdurman, la città gemella al di là del fiume Nilo. La città di Port Sudan, sul Mar Rosso, che di solito gestisce la maggior parte delle esportazioni di gomma arabica, si è trasformata in uno snodo per migliaia di sfollati che cercano di mettersi in salvo in Arabia Saudita.

“Al momento ho un carico a Khartoum in un luogo che è praticamente un nido di vespe”, ha detto Alnoor, che a sua volta è bloccato nella capitale. “È pronto per essere spedito, a meno che non ci siano alcune pratiche da parte della banca centrale, e non me ne andrò finché non avrò il pieno possesso di questo carico, o almeno non sarà immagazzinato o spedito a Port Sudan o in un luogo più sicuro”.

Il commercio globale di gomma arabica è stato valutato in circa 363 milioni di dollari nel 2021, secondo l’Observatory of Economic Complexity, una piattaforma di dati online. Gli Stati Uniti hanno importato circa 20.445 tonnellate di questa sostanza nel 2021, per un valore di circa 66 milioni di dollari, secondo la Banca Mondiale.

I grandi utilizzatori finali di gomma arabica, tra cui produttori di bevande e dolciumi, di solito hanno a disposizione circa 6-12 mesi di scorte, ha dichiarato Martijn Bergkamp, socio della società olandese FOGA Gum, che importa e lavora la gomma arabica sudanese.

“Le aziende con grandi quote di mercato hanno già avuto a che fare per molto tempo con un Paese instabile”, ha dichiarato.

Una portavoce della Nestlé, che utilizza la gomma arabica come agente di rivestimento e legante nel cioccolato e in altri prodotti, ha dichiarato che l’azienda non ha riscontrato alcun problema nella fornitura di gomma arabica e che ha predisposto delle misure di emergenza nel caso in cui dovessero emergere dei colli di bottiglia.

Coca-Cola, Pepsi e il produttore di M&M’s Mars, che vende anche le gomme da masticare Orbit, non hanno risposto alle richieste di commento.

Daniel Haddad, responsabile dello sviluppo commerciale di Agrigum, un esportatore e trasformatore di gomme da masticare con sede nel Regno Unito, ha dichiarato che alcuni fornitori locali quotano prezzi del 50% più alti rispetto al periodo precedente la guerra, con prezzi che fluttuano di giorno in giorno.

“Se facciamo una quotazione il venerdì, il lunedì è già cambiata”, ha detto Haddad, che dice di non essere riuscito a ottenere i documenti legali necessari per spedire qualsiasi prodotto dal Sudan. “Al momento è un po’ una situazione di stallo”, ha detto.

Anche il Ciad e la Nigeria esportano gomma arabica, anche se in quantità molto minori. E mentre alcuni prodotti potrebbero utilizzare la pectina o la fibra di mais come sostituti, nessuno è all’altezza della gomma sudanese, ha detto Bergkamp di FOGA Gum.

La prevalenza della gomma arabica nei prodotti di consumo più diffusi potrebbe anche complicare le discussioni sulle potenziali sanzioni contro le parti in conflitto. “Ci sono molte aziende che commerciano gomma arabica associate ai militari”, ha detto Bergkamp.

Quando negli anni ’90 gli Stati Uniti imposero sanzioni contro il Sudan per il presunto sostegno dell’allora leader Omar al-Bashir a gruppi terroristici internazionali, tra cui Al Qaeda, il presidente Bill Clinton creò una scappatoia per la gomma arabica.

Bergkamp ha detto che si aspetta che il prodotto inizi a circolare nella catena di approvvigionamento quando i generali in guerra avranno bisogno di denaro. “Esportare gomma da masticare significa ottenere dollari e con i dollari si possono comprare armi e così via”, ha detto. “Quindi, da un lato, non c’è ancora l’esportazione a causa dei combattimenti, ma non appena avranno bisogno di denaro, [esporteranno e venderanno] la gomma”.

I portavoce dei generali Burhan e Dagalo non hanno risposto alla richiesta di un commento.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)