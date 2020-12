Perché è salutare mangiare meno carne. Studio su Lancet

Secondo la rivista The Lancet Medical Journal, portare più persone in tutto il mondo a ridurre il consumo di carne bovina potrebbe salvare vite umane riducendo gli attacchi cardiaci e frenando l’aumento della temperatura globale

Secondo la rivista The Lancet Medical Journal, portare più persone in tutto il mondo a ridurre il consumo di carne bovina potrebbe salvare vite umane riducendo gli attacchi cardiaci e frenando l’aumento della temperatura globale. Proprio come sono stati colti alla sprovvista dalla pandemia di Covid-19, i sistemi sanitari di tutto il mondo non sono preparati ad affrontare i peggiori impatti del cambiamento climatico, comprese le malattie legate al calore, ha concluso il rapporto annuale della rivista Countdown on Health and Climate Change – riporta Bloomberg.

Uno dei modi più efficaci per affrontare le emissioni, hanno detto, è la riduzione del consumo di carne rossa. La produzione alimentare è responsabile di un quarto delle emissioni di gas serra nel mondo, la maggior parte delle quali proviene da carne e bestiame da latte. Il rapporto dice che le emissioni pro capite derivanti dal consumo di carne bovina sono aumentate del 5,5% dal 2000 al 2017.

Gli autori hanno identificato un aumento del 54% dei decessi dovuti al calore negli anziani negli ultimi 20 anni, e un record di 2,9 miliardi di giorni aggiuntivi di esposizione all’ondata di calore che ha colpito gli over 65 nel 2019 – quasi il doppio del precedente. Hanno anche rilevato che i decessi dovuti al consumo eccessivo di carne rossa sono aumentati del 70% negli ultimi tre decenni, con la maggior parte dei quasi 1 milione di decessi annuali che si verificano nelle regioni del Pacifico occidentale come la Cina, la Corea e l’Australia.

“È davvero importante tenere conto della produzione e del consumo di emissioni, allo stesso modo in cui lo facciamo per altri settori”, ha detto Ian Hamilton, direttore esecutivo del Lancet Countdown, uno studio che esamina un’ampia gamma di questioni che collegano il cambiamento climatico e la salute. “L’esternalizzazione delle emissioni ad altri paesi a chi le acquista in altri paesi, e poi i rischi che ne derivano in termini di cambiamento della dieta”.

I decessi prematuri attribuibili all’eccessivo consumo di carne rossa sono aumentati maggiormente nella regione del Pacifico occidentale

Negli ultimi anni le diete a base vegetale sono state in crescita in molti paesi occidentali per motivi sia ambientali che sanitari. Questo ha spinto aziende come Unilever Plc a offrire ai clienti un maggior numero di alternative a carne e latticini. Mentre c’è stato un miglioramento complessivo dei fattori di rischio dietetici in Europa, in parte a causa della crescente popolarità del veganismo, la regione è ancora responsabile del 3,4% di tutti i decessi dovuti al consumo di carne rossa, ha detto il rapporto.

Il documento di ricerca è una collaborazione tra esperti di oltre 35 istituzioni tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Banca Mondiale, guidata dall’University College di Londra. Esso comprende l’analisi degli impatti del cambiamento climatico sulla salute e sui servizi sanitari, il che dimostra che nessun paese è immune dagli impatti – indipendentemente dalla sua ricchezza. Solo la metà dei paesi intervistati ha dichiarato di avere piani nazionali per la salute e il clima.

L’aumento delle temperature sta già influenzando la produttività, in particolare per coloro che lavorano all’aperto nelle regioni in via di sviluppo. La ricerca ha rilevato la perdita di 302 miliardi di ore di lavoro, di cui il 40% in India. Calore e siccità stanno anche aumentando l’esposizione agli incendi, con gli Stati Uniti che vedono uno dei maggiori aumenti.

“Il cambiamento climatico spinge un cuneo crudele che amplia le disuguaglianze sanitarie esistenti tra i paesi e all’interno dei paesi”, ha detto Hugh Montgomery, co-presidente di Lancet Countdown e un medico di terapia intensiva che ha sede presso l’University College di Londra. “Proprio come per Covid-19, le persone anziane sono particolarmente vulnerabili. Quelli con una serie di patologie preesistenti, tra cui l’asma e il diabete, sono ancora più a rischio”.

Articolo tratto dalla rassegna stampa estera di Eprcomunicazione