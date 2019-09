Vi spiego le tribolazioni politiche in Francia, Germania e Spagna

L’analisi dell’editorialista Guido Salerno Aletta

“Ce lo chiede l’Europa”. Matteo Salvini ed il sovranismo incarnato dalla Lega di cui ha conquistato la leadership, andavano sbarcati dal governo, ad ogni costo: rappresentavano un corpo estraneo per la stabilità dell’Unione e soprattutto rispetto alle prospettive di un suo rafforzamento. La apertura della crisi da parte della lega ha solo abbreviato i tempi di una lunga agonia.

Siamo ad una svolta drammatica del progetto europeo, in cui la crisi italiana si inserisce a pieno: non basta estromettere la Lega o differire la data della Brexit. di tre mesi in tre mesi. C’è la Spagna che è senza governo stabile da non si sa più quanto tempo, mentre in Germania si va consolidando la Grande Sostituzione, con l’AfD ed i Verdi che erodono senza soste la dominanza della coppia Cdu-Csu/Spd unita in una asfittica coalizione. Intanto, l’Spd e la Linke perdono il ruolo di forze potenzialmente alternative. In Francia, il sistema si regge ancora, ma solo sfruttando una architettura presidenziale ed legge elettorale fortemente manipolative, che tagliano le estreme privandole di rappresentanza: un assetto che si fonda su un consenso minoritario è destinato ad implodere, non importa quando. L’attivismo geopolitico e l’ambientalismo ostentato non servono a suturare il rapporto tra popolo e potere; né basta avviare un Débat Nationale per riconciliarli, mentre le riforme strutturali, dalle pensioni al pubblico impiego, hanno trovato finora resistenze sociali insuperabili.

In Italia, avrà pure la maggioranza in Parlamento, il nuovo governo, ma di certo nasce monco: non rappresenta Il Nord. Basta vedere le maggioranze in quelle Regioni e l’estrazione politica dei rispettivi Governatori. Si apre una inedita “questione Settentrionale”, che non è fatta solo di numeri e di consenso popolare che latitano, ma dell’annichilimento prospettico dell’articolazione produttiva che fa da spina dorsale all’Italia. E non dipende neppure dai luoghi di nascita dei ministri, da una banale ricognizione anagrafica che ridurrebbe il divario a favore del Centro e del Meridione ad uno striminzito, rugbistico, 11 a 10.. Certa finanza settentrionale, che si rappresenta da sé, ha incitato per tempo al ribaltone: sa di navigar bene con il Pd, ancora ben insediato nei luoghi del potere. È questa la faglia ancor più profonda che divide l’Italia, che conferma la autoreferenzialità dell’accordo: il popolo conta ben poco.

Sono considerazioni di pessimo auspicio, dunque, specie se si considerano i risultati delle recenti elezioni europee, svoltesi appena a maggio scorso. Nelle due circoscrizioni settentrionali, la nuova maggioranza, composta da M5S, PD e Leu, è stata addirittura doppiata dalla sola Lega. In quella Nord Occidentale, la lega ha conquistato 9 seggi con il 40,6% dei voti, il Pd ha avuto 5 seggi con il 23,5% dei voti ed il M5S appena 2 seggi con l’11,1% dei consensi. Leu, in quanto tale, non ha neppure presentato una propria lista. Nella circoscrizione Nord Orientale, che comprende anche l’Emilia Romagna, la Lega ha ottenuto 7 seggi con il 40,1% dei voti, il Pd 4 seggi con il 23,8% dei voti ed il M5S 2 seggi con il 10,3% dei voti. Si è arrivati invece al pareggio nella circoscrizione dell’Italia Centrale, che comprende la Toscana e le Marche in cui il Pd ha sempre avuto grande presa: 6 seggi per la Lega, 4 per il Pd e 2 per il M5S. I risultati elettorali si sono ribaltati al Sud, dove il M5S ed il Pd hanno doppiato i consensi ottenuti dalla Lega. Nella circoscrizione Meridionale, il M5S ha conquistato 6 seggi, il Pd 4 e la Lega 5. Nella circoscrizione Insulare, il M5S, la Lega ed il Pd hanno ottenuto 2 seggi ciascuno: in questo caso, però, la ripartizione proporzionale dei seggi nasconde la percentuale dei voti raccolti: 28,9% per il M5S, 22,5% la Lega, 18,5% il Pd.

La crisi politica ferragostana è stata ben definita “la più pazza del mondo”, così riecheggiando il titolo di un vecchio film di Walt Disney in cui un Maggiolino Wolkswagen andava in giro autonomamente, combinandone di ogni colore. Che si sia trattato di un passaggio di mano inatteso, privo di quelle solide riflessioni strategiche che in genere si preparano in vista delle elezioni politiche generali, è dimostrato dal proliferare dei punti programmatici nel corso della trattative. Lo stesse Beppe Grillo ha ironizzato in proposito, rilevando che andavano raddoppiando come i punti-premio della Standa: sono passati da 10 a 20, poi a 26, concludendo a 29.

Eccezion fatta per la gestione degli immigrati che continueranno ad essere raccolti dalle navi delle Ong, affidata stavolta alle prudenti cure di un Ministro degli Interni proveniente dalla carriera prefettizia, la cifra programmatica che emerge è quella degli auspici, frammisti al bonario continuismo. Non solo è tutto vago, con i consueti richiami all’Europa per quanto riguarda i vincoli di bilancio, la coesione territoriale, gli investimenti, e la politica sull’immigrazione. Chiedere un’Europa più inclusiva, vicina ai cittadini non significa nulla: è lo slogan di chi sogna ad occhi aperti. Non bastano gli aggettivi enfatici posti ai temi consueti: nascondono invece la mancanza di riflessione e di prospettive sulle questioni industriali che stanno maturando in Francia ed in Germania, e che riguardano il ruolo di ciascun Paese nella divisione internazionale del lavoro e la partecipazione alle filiere di creazione del valore. Non basta dunque richiamare l’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile: è un semplice sentito dire.

Manca completamente il raccordo con le prospettive di evoluzione dell’Unione che si sono manifestate in questi anni, e che rappresentano il crinale su cui ci si dovrà muovere: dall’esercito europeo alla creazione di campioni industriali capaci di competere a livello globale con i player americani e cinesi. Il Financial Times ha dato notizia, in proposito, del progetto di costituire un Fondo Sovrano Europeo, con ben 100 miliardi di euro di dotazione, che dovrebbe concentrarsi sull’acquisto di partecipazioni a lungo termine in “società con sede nell’Ue in settori strategicamente importanti”. Le priorità di investimento dovrebbero essere “lo sviluppo di settori strategici” e “la costruzione e il rafforzamento dei leader dell’innovazione del futuro”. È ben chiaro, a questo punto, che ci si trova ad una svolta nelle politiche europee, non solo nella politica della concorrenza, ma anche nelle relazioni tra Stati ed imprese: salta il divieto agli aiuti di Stato, che non servono solo ai salvataggi, ma soprattutto alle ristrutturazioni ed alle riconversioni, come gli interventi pubblici che si fecero in Italia, seppur con grande ritardo, dopo la crisi petrolifera del ’73. Al vestitino del “market oriented” non ci crede nessuno.

Visto che la finanza del progetto si baserebbe sulla leva di fondi pubblici forniti dai governi dell’Ue, c’è da capire se si tratta di una ennesima operazione di trasfusione di sangue a danno dell’Italia, come è stato per il Mes. Ci siamo impegnati a partecipare al 12% del suo capitale, che complessivamente ammonta a 700 miliardi di euro: di questi, 80 miliardi sono versati direttamente dagli Stati, che comunque garantiscono la parte restante, rinvenuta sul mercato obbligazionario. Mentre per coprire la nostra quota di capitale ci siamo già finanziati a debito, su cui paghiamo fior di interessi, i proventi sono stati usati per salvare dal fallimento le banche spagnole e rimborsare così quelle tedesche e francesi loro creditrici.

Il sistema produttivo italiano è assente: così come il Nord è sparito dalla compagine di governo, le Associazioni imprenditoriali continuano ad invocare solo il taglio del cuneo fiscale. Considerando una leva analoga a quella del Mes rispetto al capitale fornito direttamente dagli Stati, si arriverebbe ad una disponibilità che si avvicina ai mille miliardi di euro: una cifra enorme, con cui verranno finanziati investimenti stratosferici, localizzati chissà dove. Le imprese italiane capaci di integrarsi in un contesto globale verranno acquisite: da subfornitori indipendenti, capaci di offrire prodotti a chiunque sul mercato, diventeranno semplici partecipate sottoposte a direzione e controllo.

Di tutto questo si tace. È un silenzio d’oro, ma non per l’Italia: non solo siamo in vendita, ma stavolta finanzieremo noi stessi i nuovi padroni. Il cambio di governo giunge ancora una volta a proposito, come nel ’92.