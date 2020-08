I test Usa sui vaccini Covid-19 hanno un problema: le minoranze non si fidano. Report Wsj

I tassi di ospedalizzazione di Covid-19 per i neri e i latino-americani sono quasi cinque volte superiori a quelli dei bianchi, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie

I ricercatori e le aziende che sviluppano i vaccini Covid-19 stanno compiendo nuovi passi per affrontare una sfida di lunga data: le persone che hanno più urgentemente bisogno dei vaccini, compresi i neri e i latino-americani, hanno meno probabilità di partecipare agli studi clinici per determinare se funzionano in modo sicuro – scrive il WSJ.

I dati mostrano che i gruppi razziali e le minoranze etniche hanno maggiori probabilità di essere ricoverati in ospedale e di morire a causa del nuovo coronavirus, in parte a causa di fattori socioeconomici e delle condizioni di salute sottostanti. Ma gli studi clinici per valutare i farmaci e i vaccini sono storicamente poco rappresentativi delle minoranze, e i ricercatori sono preoccupati che l’arruolamento ora in corso per testare i vaccini Covid-19 non sarà diverso.

Mentre migliaia di americani hanno mostrato interesse nel testare i vaccini, secondo i ricercatori sono per lo più giovani, bianchi e sani. I funzionari della sanità pubblica dicono che i vaccini, per essere efficaci, devono dimostrare di funzionare in modo sicuro in tutte le fasce d’età, razze ed etnie e soprattutto tra coloro che sono ad alto rischio di contrarre il virus.

I reclutatori devono superare diversi ostacoli nelle popolazioni ad alto rischio: disinformazione, decenni di diffidenza nei confronti delle istituzioni sanitarie e governative e nuove tensioni sulla discriminazione negli Stati Uniti.

Per fare ciò, i ricercatori si uniscono ai leader della comunità, alle chiese e alle organizzazioni di difesa per educare sui benefici della vaccinazione. Stanno cercando di raggiungere potenziali soggetti attraverso i social media e i medici delle minoranze. E sperano che la semplice sperimentazione dei vaccini in luoghi con un’alta percentuale di popolazione minoritaria possa suscitare interesse.