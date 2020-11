Sondaggi Usa farsa, l’indice Rt della discordia, click day travolge pure Poste, la Luiss saluta il prof Dottori, gelo nel salotto tv di Myrta Merlino su Arcuri

Fatti, numeri, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start

IL PUNTO IN BREVE SU ELEZIONI USA

Sintesi newsletter Good Morning Italia: “Con la chiusura dei seggi in quasi tutti gli stati americani, la corsa delle presidenziali è ancora aperta. Sia Donald Trump che Joe Biden hanno vinto in tutti i territori in cui la loro vittoria era certa, mentre la situazione rimane in bilico in Georgia. Biden è in vantaggio in Arizona, Trump ha ottenuto la maggioranza dei voti in Florida e potrebbe vincere in Ohio e North Carolina. La partita si sposta nel midwest: in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, dove la conta va a rilento con possibili battaglie legali sul conteggio dei voti per posta”.

TWITTER E FACEBOOK OSCURANO TRUMP

Agenza Agi: “Dopo Twitter, anche Facebook “segnala” il post di Donald Trump in cui il presidente Usa accusa i democratici di essere pronti a rubare le elezioni. Il social di Mark Zuckerberg ha aggiunto sotto il post una finestra in cui viene precisato che “il risultato finale delle elezioni potrebbe essere diverso dal voto iniziale in quanto lo scrutinio durera’ per giorni o settimane dopo la chiusura dei seggi”. Trump aveva scritto nel suo post: “Siamo molto avanti, ma loro stanno tentando di rubare le elezioni. Non glielo permetteremo mai. I voti non possono essere espressi dopo la chiusura dei seggi!”. Il social quindi sembra voler segnalare agli utenti gli scenari possibili a seggi chiusi”.

OTTOBRATA DI TITOLI SU SONDAGGIO ELEZIONI USA

ARCHIVIO TITOLI di ottobre Elezioni Usa: sondaggi, Biden in vantaggio di 17 punti — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 4, 2020

ARCHIVIO TITOLI di ottobre Usa 2020, sondaggi: Biden 54%-Trump 42% a livello nazionale — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 4, 2020

ARCHIVIO TITOLI di ottobre Fuga di Biden nei sondaggi — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 4, 2020

ARCHIVIO TITOLI di ottobre USA 2020, Biden in vantaggio del 14% su Trump: il sondaggio — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 4, 2020

ARCHIVIO TITOLI di ottobre Biden avanti di 16 punti nei sondaggi — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 4, 2020

INDICE RT

INDICE RT? «L’indice Rt in Italia viene calcolato bene. Il problema di Rt è che ha margini di errore molto grandi», dice Alessandro Vespignani, che insegna a Boston alla Northeastern University e si occupa di modelli informatici di diffusione delle epidemie. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 4, 2020

GOVERNO, POSTE E SOGEI "Ci sono stati dei problemi, ci hanno riferito, dovuti al sistema Poste e Spid, e a un affollamento in contemporanea che, come mi ha personalmente riferito Sogei, è andato ben oltre tutte le aspettative", ha detto il ministro Costa sul click day. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 4, 2020

CLICK "Non c’è dubbio che la giornata del click day per l’assegnazione del bonus bici si sia trasformata in una Caporetto non solo per il ministero ma per l’intera infrastruttura digitale nazionale". (Sole 24 Ore) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 4, 2020

CLIMA LUISSIANO

Se capisco bene, la Luiss ha "salutato" il prof. Germano Dottori. Continua il "rinnovamento" nell'ateneo di Confindustria. Avanti tutta (e forza Biden?)… — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 4, 2020

