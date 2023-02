Quanto sono una minaccia i palloni spia cinesi? Report Ft

Le ricadute diplomatiche dell’incursione con i palloni spia sugli Stati Uniti sembrano essere di gran lunga superiori a qualsiasi vantaggio militare per Pechino. L’approfondimento del Financial Times

Un pallone di sorveglianza alla deriva nella brezza d’alta quota non è uno spyware all’avanguardia. Ma il dispositivo cinese scoperto all’inizio di questa settimana sopra lo stato nord-occidentale degli Stati Uniti, il Montana, ha dimostrato di essere efficace nell’irritare i rapporti diplomatici tra le più grandi economie del mondo. Scrive il Financial Times.

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha cancellato un viaggio in Cina in risposta all’incursione, anche se Pechino ha affermato che si trattava di un “dirigibile civile usato per la ricerca” che era stato mandato fuori rotta.

Il Pentagono ha annunciato all’inizio della settimana che stava tracciando il pallone aerostatico sopra il Montana, dove gli Stati Uniti possiedono silos nucleari per missili balistici intercontinentali. In quell’occasione aveva aggiunto che il presidente Joe Biden aveva deciso di non abbatterlo a causa del rischio per i civili. Sabato, gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone al largo della costa orientale.

In precedenza, il Pentagono aveva dichiarato che la decisione di non abbattere il pallone rifletteva il fatto che esso forniva alla Cina poche informazioni che non poteva ottenere dai satelliti. Il Canada ha dichiarato che stava monitorando il pallone in collaborazione con gli Stati Uniti, ma anche un “secondo potenziale incidente”.

Che cos’è un pallone spia?

Utilizzati per la prima volta durante le guerre rivoluzionarie francesi, i palloni aerostatici gestiti da spie con un binocolo sono stati utilizzati durante la guerra civile americana per rilevare i movimenti delle truppe nemiche.

Sono stati ampiamente utilizzati durante la guerra fredda, quando gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica cercavano un modo per monitorare le rispettive forze armate.

Mancando di propulsione, sono soggetti ai capricci delle correnti di vento. Ma le versioni moderne di questi dispositivi a basso costo possono ospitare telecamere, radar e dispositivi radio.

Perché si dovrebbe usare un satellite?

L’ampio miglioramento della tecnologia satellitare e la proliferazione dei satelliti spia negli ultimi decenni, oltre all’aumento dell’uso di droni senza pilota, ha reso tecnologicamente obsoleti i palloni di sorveglianza. Ma vengono ancora utilizzati, soprattutto per l’osservazione non militare.

Il Pentagono ha dichiarato che il pallone aerostatico non ha fornito alla Cina capacità superiori a quelle dei suoi satelliti spia, ma gli analisti militari e di intelligence hanno detto che la bassa velocità e l’alta quota dei palloni aerostatici – di solito operano a circa 80.000 piedi, molto più in alto degli aerei di linea – consentono loro di registrare su un’area più ampia rispetto ai satelliti in orbita e di raccogliere più dettagli.

Inoltre, sono più difficili da individuare rispetto ai droni metallici o agli aerei che utilizzano le tradizionali apparecchiature di sorveglianza come i radar, mentre possono rimanere in aria per settimane, fornendo una lunga valutazione dell’attività a terra.

Nel 2019 è stato rivelato che il Pentagono stava vivendo la propria rinascita dei palloni spia, lanciando un progetto pilota per “fornire un sistema di sorveglianza persistente per individuare e scoraggiare il traffico di stupefacenti e le minacce alla sicurezza interna”.

Cosa sperava di ottenere la Cina?

Il Pentagono ha dichiarato che il pallone è stato rilevato nello spazio aereo statunitense dopo aver attraversato il Canada. Il Montana e altri Stati della regione, tra cui il North Dakota, ospitano alcune delle basi da cui gli Stati Uniti lancerebbero armi nucleari in caso di guerra. “È chiaro che l’intento di questo pallone è quello di sorvegliare”, ha dichiarato un funzionario statunitense.

La base aerea di Malmstrom, che ospita il 341° stormo missilistico dell’aeronautica statunitense e i silos per 150 missili balistici intercontinentali, si trova nel Montana, noto per le sue montagne e praterie.

I funzionari statunitensi hanno dichiarato che il Pentagono ha preso provvedimenti per impedire al pallone di registrare informazioni importanti.

Non è una novità che Stati Uniti e Cina si accusino a vicenda di spionaggio. Da tempo Pechino sostiene che le navi e gli aerei americani vicini ai suoi confini stiano effettuando operazioni di sorveglianza. Gli Stati Uniti insistono sul fatto che le loro operazioni di sorveglianza si svolgono in acque e spazi aerei internazionali. L’anno scorso, l’ammiraglio John Aquilino, capo del comando indo-pacifico degli Stati Uniti, ha sorvolato il Mar Cinese Meridionale con un aereo spia.

In passato sono stati osservati altri palloni spia sopra il territorio statunitense, anche se in genere non si sono soffermati così a lungo come questo.

Alcuni analisti hanno ipotizzato che il pallone fosse diretto verso gli Stati Uniti per errore, oppure che l’intenzione fosse quella di farlo scoprire per ricordare a Washington di stare in guardia.

Blake Herzinger, ricercatore non residente presso l’American Enterprise Institute, ha dichiarato su Twitter, prima che la Cina fornisse le sue spiegazioni, che “dobbiamo almeno considerare la possibilità che si sia trattato di un errore”.

“La Cina non è pazza. Inviare un pallone aerostatico sopra gli Stati Uniti continentali per raccogliere informazioni contro qualcosa che possono sicuramente fare clandestinamente dallo spazio è un rischio del tutto inutile”, ha affermato.

Qual è il probabile impatto diplomatico?

La cancellazione del viaggio di due giorni di Blinken è già una conseguenza importante. Il segretario di Stato avrebbe dovuto incontrare il presidente cinese Xi Jinping in un viaggio che lo avrebbe reso il primo segretario di gabinetto dell’amministrazione Biden a visitare la Cina e il primo segretario di Stato a recarsi nel Paese in più di cinque anni.

Le relazioni tra le superpotenze sono già in tensione. Il viaggio di Blinken fa parte degli sforzi per stabilizzare le tensioni dopo i colloqui di novembre tra Biden e Xi. In quell’occasione, i leader hanno convenuto che avrebbero dovuto tentare di stabilire una base per le relazioni, che sono scese al livello più basso da quando i Paesi hanno stabilito relazioni diplomatiche nel 1979.

Alcuni repubblicani del Congresso, tra cui Tom Cotton, senatore dell’Arkansas, avevano già preso spunto dalla notizia del palloncino per chiedere a Blinken di annullare la sua visita. Hanno anche criticato la Casa Bianca per aver permesso una simile incursione.

Michael McCaul, capo del comitato repubblicano per gli affari esteri della Camera, ha detto che Blinken avrebbe dovuto andare a dire “al presidente Xi e al suo governo che il loro avventurismo militare non sarà più tollerato”.

“Non credo che la leadership [cinese] si renda conto di quanto grande sia la questione politica che questo pallone spia sta diventando a Washington”, ha detto Bill Bishop, analista USA-Cina. “Non fa altro che oscurare ancora di più un’atmosfera già in rapido peggioramento a [Capitol] Hill”.

Cosa succederà ora?

Una dichiarazione cinese rilasciata venerdì ha affermato che: “La parte cinese si rammarica per l’ingresso involontario del dirigibile nello spazio aereo degli Stati Uniti per cause di forza maggiore. La Cina continuerà a comunicare con gli Stati Uniti e a gestire correttamente questa situazione inaspettata”.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato in precedenza di aver comunicato il proprio disappunto alla Cina attraverso vari canali, ma non era chiaro come Washington potesse cercare di inasprire o disinnescare la questione con Pechino. Giovedì il Canada ha convocato l’ambasciatore cinese a Ottawa per esprimere le proprie obiezioni.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)