Cosa farà Biden nei primi 100 giorni alla Casa Bianca su Covid e non solo

Previsioni e scenari sui primi 100 giorni di Biden alla Casa Bianca dopo la vittoria alle elezioni Usa

Joe Biden, nuovo presidente eletto, dovrà affrontare enormi pressioni per implementare una lista di priorità su una serie di questioni che vanno dalla politica estera alla crisi climatica, invertendo molti dei drastici cambiamenti attuati dal suo predecessore.

Ma il primo e più urgente compito di Biden per i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca sarà quello di lanciare un nuovo piano nazionale per combattere la crisi del coronavirus, che ha causato più di 220.000 morti negli Stati Uniti e ne ha infettati milioni – più di qualsiasi altro Paese al mondo – oltre a prendere provvedimenti per risolvere le disastrose conseguenze economiche.

Il moderato Biden dovrà anche lottare con la propria parte – un partito democratico con un’ala liberal sempre più influente, affamata di grandi cambiamenti istituzionali per cercare di rispondere ad alcune delle domande più urgenti sul futuro del Paese – scrive The Guardian

“Per molti versi, si troveranno nella stessa situazione in cui ci siamo trovati noi nel 2009. Ma per certi versi peggio”, ha detto l’ex vice segretario del lavoro dell’amministrazione Obama, Chris Lu, che ha gestito il team di transizione del 44° presidente nel 2008. Siamo arrivati durante la Grande Recessione, e anche loro prenderanno il controllo in un periodo di recessione”. Hanno anche l’ulteriore e molto più difficile sfida di affrontare una crisi di salute pubblica”.

Nella migliore delle ipotesi per Biden, i Democratici prenderebbero il controllo di entrambe le camere del Congresso. Se ciò dovesse accadere, Biden e la sua squadra potrebbero mettere in atto i loro piani più ambiziosi per una presidenza con la stessa sensazione di quella di Franklin Delano Roosevelt, che ha visto i radicali programmi di ripresa e di soccorso del New Deal in risposta alla crisi economica degli anni Trenta.

Il “primo ordine del giorno” di Biden in carica sarebbe probabilmente finalizzato a contenere il numero di morti e ad affrontare i danni economici, ha detto Neera Tanden, che è stata direttrice della politica interna per la campagna presidenziale Obama-Biden, ed è stata poi consigliere senior presso il Department of Health and Human Services (DHS).

Al Congresso, il senso di urgenza è su un disegno di legge che i legislatori non sono stati in grado di approvare nelle ultime settimane. Mentre i Democratici hanno spinto per un pacchetto di 2tn dollari, i Repubblicani si sono rifiutati di pagare, soprattutto per un’espansione dei test.

La campagna di Biden ha proposto un piano guidato dalla scienza che include un mandato nazionale per le mascherine (anche se le autorità locali avrebbero l’ultima parola sull’attuazione), l’espansione dei test e la ricerca di contatti, l’adozione di misure per prevenire la fatturazione medica a sorpresa per i trattamenti Covid, e una maggiore assistenza finanziaria federale per le famiglie in difficoltà.

“Penso che la cosa più importante sia probabilmente un pacchetto legislativo che affronti il virus, e la capacità di contenere il virus e poi rispondere al dolore economico che il virus ha causato”, ha detto Tanden.

C’è anche una forte aspettativa che il Congresso prenda in considerazione un qualche tipo di pacchetto di riforma della polizia dopo le proteste di massa dell’estate per l’uccisione di George Floyd a Minneapolis, anche se non è chiaro se tali proposte possano alla fine sopravvivere all’impasse partigiana del processo legislativo.

Nel corso della sua campagna presidenziale, Biden ha condiviso con gli elettori una lista di ciò che farebbe se fosse eletto presidente, molte delle quali invertirebbero direttamente il lavoro dell’amministrazione Trump. Tra questi, il rientro nell’accordo sul clima di Parigi, da cui gli Stati Uniti usciranno il 4 novembre, 24 ore dopo il giorno delle elezioni. Si unirebbe anche all’accordo nucleare con l’Iran del 2015, in cui Teheran ha accettato di limitare le sue attività nucleari in cambio della revoca delle dure sanzioni economiche. E spingerà anche per un’estensione dell’Affordable Care Act di Barack Obama, che Trump e i suoi alleati hanno ripetutamente tentato di smantellare.

“Tutto quello che so è che abbiamo visto 46 repubblicani senza spina dorsale negli ultimi quattro anni e comunque molti alla Camera che non hanno mostrato alcun coraggio nell’affrontare il presidente più corrotto e divisorio della nostra vita”, ha detto Brown.

Il controllo del Senato è cruciale per una presidenza Biden. Senza di esso, gran parte del suo programma rimarrà in un limbo. Biden ha detto che c’è una fascia nascosta di senatori repubblicani, aperti a lavorare con i Democratici sotto l’amministrazione di Biden. Ma gli attuali senatori sono un po’ più pessimisti. Il senatore Sherrod Brown, un democratico dell’Ohio, ha scrollato le spalle quando gli è stato chiesto se ci sono più di una manciata di senatori repubblicani che potrebbero lavorare con i Democratici sotto una presidenza Biden.

Il destino dei primi 100 giorni di Biden dipende in gran parte da quale partito controlla la Camera dei Rappresentanti e il Senato – e da quanti seggi. I presidenti in arrivo portano spesso con sé una nuova maggioranza del Senato. Nel 1980, l’elezione di Ronald Reagan ha portato con sé 12 vittorie repubblicane al Senato. Nel 2004, quando George Bush vinse la rielezione, i repubblicani ottennero cinque seggi al Senato. E quando Barack Obama è stato eletto presidente nel 2008, i Democratici hanno ribaltato otto seggi al Senato. I Democratici detengono già la Camera, e quest’anno il partito è favorito a raccogliere da uno a otto seggi al Senato. Se riuscisse ad aggiungere quattro seggi al suo conteggio, o tre seggi più la Casa Bianca, cioòdarebbe ai Democratici una magra maggioranza alla Camera.

Gli alti democratici dicono anche che Biden si muoverà immediatamente per ripristinare l’adesione degli Stati Uniti all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e riprendere i contributi finanziari, annunciare che gli Stati Uniti si uniranno all’accordo sul clima di Parigi e revocare i divieti di viaggio dell’amministrazione Trump per i viaggiatori provenienti dai Paesi musulmani.

Biden ha promesso di aderire anche all’accordo nucleare del 2015 con l’Iran, il Joint Comprehensive Programme of Action (JCPOA), anche se i tempi dipenderanno da un accordo di sequenziamento con l’Iran su ciò che Teheran dovrà fare prima per tornare a rispettare i limiti del JCPOA sulle sue attività nucleari.

“Penso che parte di quello che faranno sarà cercare di ricostruire l’ordine internazionale – non per avere esattamente lo stesso aspetto di una volta – ma per avere ancora una volta un focus su norme, accordi, trattati internazionali”, ha detto Ben Rhodes, il più vicino consigliere di politica estera di Obama.

“Ci sono molte cose che possono essere fatte in modo spontaneo per raccogliere al meglio i pezzi dell’infrastruttura che erano in funzione nel 2016. E poi ci saranno altre aree in cui dovrai ricominciare da zero, come se un uragano entrasse e facesse esplodere tutto”.

Rhodes ha citato la lotta contro la disinformazione e le minacce alla democrazia come nuove priorità globali dove le istituzioni e le politiche devono essere sviluppate da zero. La piattaforma Biden chiede la convocazione di un summit delle democrazie nel suo primo anno di mandato, nel tentativo di riprendere il manto di “leader del mondo libero” per gli Stati Uniti.