Come si muovono gli Usa su Cipro (in funzione anti Russia)

Le mosse degli Usa su Cipro che puntano ad indebolire la Russia. L’articolo di Giuseppe Gagliano

Non c’è dubbio che dal punto di vista storico il Mediterraneo abbia svolto un ruolo determinante a livello geopolitico e geoeconomico. A dimostrazione della sua rilevanza strategica è sufficiente riflettere sull’attuale contrasto tra Stati Uniti e Cipro, contrasto che vede come players anche la Turchia e la Russia.

Il vice sottosegretario agli Affari Europei ed Euroasiatici del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Matthew Palmer, ha sottolineato che, allo scopo di rimuovere l’embargo sulle armi imposto a Cipro nel 1987, Nicosia deve porre in essere l’interdizione alle sue infrastrutture portuali alle navi da guerra russe che grazie a Cipro sono in grado di fornire un supporto rilevante al regime di Assad in Siria.

Non dobbiamo infatti dimenticare che Cipro ha anche uno stretto legame di natura economica con la Russia, sia di natura lecita che di natura illecita: da un lato infatti la Russia ha fornito un prestito di circa 2,8 miliardi di dollari nel 2011 ma dall’altro lato Cipro è diventata uno snodo cruciale per quanto riguarda il deflusso di capitali illeciti; a tale proposito sia sufficiente riflettere sul fatto che nel 2013 il flusso di denaro si aggirava intorno ai 211 miliardi di dollari).

Naturalmente da un punto di vista strettamente strategico Cipro svolge un ruolo fondamentale non solo per le sue risorse di gas naturale – si vedano gli accordi di partnership con ExxonMobil, con la Qatar Petroleum e naturalmente con Total ed Eni – ma soprattutto per quanto riguarda la Turchia che prosegue la sua politica di proiezione di potenza marittima energetica proprio in funzione di contenimento antiamericano.