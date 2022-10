Per Elon Musk Twitter sarà un affare infernale? Report Economist

Twitter di proprietà di Elon Musk si trasformerà nella superapp X? Se funzionasse, sarebbe un’ulteriore testimonianza dell’ineffabile genio di Musk. Ma ha anche un lato infernale. Potrebbe mettere il miliardario americano contro le autorità di regolamentazione del settore tech. Il report Economist

A differenza della descrizione di Tolstoj sulle famiglie, le fusioni e le acquisizioni che si concludono felicemente avvengono per motivi diversi. Sono quelle infelici che si assomigliano. Ciò è particolarmente vero per le operazioni di fusione e acquisizione effettuate all’apice del ciclo economico, quando la presunzione si scatena, le valutazioni elevate rendono gli acquirenti poco attenti ai loro soldi e le idee più radicali vengono fatte sembrare plausibili.

In questa categoria rientra il matrimonio riparatore di Elon Musk con Twitter, ancora una volta in corso dopo che un giudice ha dato a entrambe le parti tempo fino al 28 ottobre per consumarlo. L’ultimo tentativo di Musk di giustificarlo è quello di descriverlo come un passo verso una “app per tutto” in stile cinese. È altrettanto probabile che passi alla storia come un “affare infernale” al top del mercato scrive The Economist.

Gli annali dell’economia riportano esempi eclatanti di queste disavventure stigiane. La sfortunata acquisizione della Columbia Pictures da parte della Sony nel 1989 avvenne quando i dirigenti giapponesi pensavano di essere invincibili, la bolla economica faceva apparire qualsiasi prezzo degno di essere pagato e i sogni di convergenza tra hardware (gadget di consumo) e software (intrattenimento) erano nell’aria. La fusione di Aol con Time Warner, un pasticcio ancora più grande, fu annunciata per la prima volta nel 2000, all’apogeo della spensieratezza delle dotcom. I capi di entrambe le società, una nata su Internet, l’altra un gigante dei media in declino, fantasticavano di creare un colosso dell’era di Internet. In pochi mesi hanno bruciato quasi 200 miliardi di dollari di valore. Nel 2007 Royal Bank of Scotland ( RBS), un’istituzione finanziaria che ha fatto acquisizioni, ha guidato un consorzio per l’acquisto di Abn Amro, un gruppo bancario olandese di grandi dimensioni. Si è trattato della più grande acquisizione bancaria della storia, realizzata però con poca due diligence e poca supervisione da parte di dirigenti agguerriti, anche quando il mondo era sull’orlo della grande recessione. È avvenuta poco prima della spettacolare scomparsa di Rbs e del salvataggio da parte del contribuente britannico.

L’approccio di Musk a Twitter è diverso da questi per un aspetto importante. Egli agisce a titolo personale in quanto uomo più ricco del mondo. Non ha in programma di integrare la piattaforma di social media con Tesla e SpaceX, le sue aziende di veicoli elettrici e razzi. Per fortuna.

Tuttavia, le frasi che riassumono tali debacle – bersaglio sbagliato, momento sbagliato, prezzo sbagliato – sembrano già applicabili alla sua acquisizione di Twitter, e potrebbero spiegare perché ha passato così tanto tempo a cercare di uscire dall’accordo. Se le due parti non raggiungeranno un accordo entro la fine del mese, il giudice ha dichiarato che li riporterà alla Corte di Cancelleria del Delaware e deciderà il loro destino. Qualunque sia l’esito, Robert Bruner, professore di economia all’Università della Virginia che nel 2005 ha scritto un libro intitolato “Deals from Hell” per spiegare i fiaschi di M&a, afferma che la saga di Musk su Twitter presenta già molti segni distintivi più profondi del genere.

Nella diagnosi di Bruner, i primi accenni all’inferno provengono dall’arroganza. Il sedicente “Technoking” ha tutte le ragioni per credere in se stesso. Tesla è la casa automobilistica di maggior valore al mondo. SpaceX è letteralmente la scienza missilistica in azione. Tuttavia, per i dirigenti come lui è una linea sottile quella che porta all’eccesso di fiducia. Morita Akio della Sony l’ha oltrepassata. Così come Steve Case di AOL e Fred Goodwin di RBS. Nel caso di Musk, l’eccessiva fiducia nella sua capacità di risollevare le sorti di Twitter è aggravata da un complesso del salvatore: il suo obiettivo principale, ha detto quando ha annunciato l’accordo in aprile, era promuovere la causa della libertà di parola. Questo sembra averlo reso cieco di fronte alla necessità di una dovuta diligenza. Inoltre, come altri leader esaltati, è circondato da yes-men. I miliardari fanno a gara per lanciargli denaro. Nessun presidente di CdA sembra mettergli una mano sulla spalla. Per ora la sua reputazione di camminare sulle acque continua a sostenerlo. Ma se ha esagerato, la storia non lo lascerà andare a cuor leggero. Basta chiedere ai signori Case e Goodwin (Morita è morto nel 1999).

Il corollario dell’arroganza è un finanziamento approssimativo, un altro attributo dei megaflop di punta del mercato. Ciò è particolarmente vero nella fase finale dei mercati toro, come quello recentemente svanito in una nuvola di fumo. Musk non solo non si è preoccupato del pagamento eccessivo, ma ha basato la sua offerta di 54,20 dollari per azione per Twitter su una battuta abusata sulla cannabis. Le grandi banche hanno fatto a gara per sostenere una delle più grandi operazioni di buyout mai realizzate al mondo, anche se a quel punto erano cominciate ad apparire delle crepe nei mercati dei prestiti a leva.

Tuttavia, come per molte operazioni di m&a, il deterioramento dei mercati può trasformare un’acquisizione imperfetta in un disastro. Questa possibilità deve perseguitare Musk. Il mercato della pubblicità digitale da cui dipende Twitter è crollato. Le azioni di Tesla, fonte della maggior parte della sua ricchezza, hanno perso un terzo del loro valore da quando ha fatto l’offerta (non piangete per lui, vale ancora 220 miliardi di dollari). Il finanziamento dell’operazione comprende 13 miliardi di dollari di debito ad alto rischio e gli spread su questo tipo di strumenti sono saliti alle stelle. Sia che Musk raggiunga un accordo con Twitter, sia che il giudice imponga la vendita, le ripercussioni saranno probabilmente preoccupanti. O le banche si ritrovano con un debito difficile da vendere e subiscono perdite ingenti o, nell’improbabile caso in cui rinuncino all’accordo, un supereroe del capitalismo del XXI secolo dovrà fare i conti con 44 miliardi di dollari.

IL FATTORE X

Infine c’è la strategia. Secondo l’analisi di Bruner, le peggiori operazioni di m&a vengono fatte quando l’obiettivo è in un settore che va ben oltre la “conoscenza del dominio” dell’acquirente. Questo è sicuramente vero per Musk e Twitter. Questo può spiegare perché ha iniziato a dare cenni di una visione strategica più ampia. Ha ventilato la prospettiva di ridurre la dipendenza di Twitter dalla pubblicità, incorporandola invece in una “app per tutto”, nota come X, con pagamenti online che ricordano i tempi in cui aveva contribuito a fondare PayPal. È un’idea allettante. Il modello è WeChat, la superapp di Tencent in Cina. Altri, come Meta, ci hanno provato con risultati contrastanti.

Se funzionasse, sarebbe un’ulteriore testimonianza dell’ineffabile genio di Musk. Ma ha anche un lato infernale. Potrebbe mettere l’uomo d’affari più potente del mondo contro le autorità di regolamentazione del settore tecnologico. Potrebbe creare problemi a livello geopolitico (immaginate un Donald Trump reintegrato che interviene, come ha fatto Musk, su Russia e Ucraina). E potrebbe far infuriare la Cina, ostacolando le prospettive di Tesla in quel Paese. Un altro affare da scrivere nei libri di storia, senza dubbio.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di Epr Comunicazione)