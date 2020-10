Leonardo, tutte le novità in arrivo per la divisione Aerostrutture

Nel frattempo, lunedì 12 ottobre la Rsu Uilm di Grottaglie ha dichiarato “l’avvio di un percorso di conflittualità interna ed esterna al sito che partirà da lunedì 19/10 p.v. attraverso il blocco dell’autocontrollo delle attività produttive all’interno dello stabilimento di Grottaglie”.

“Per quanto concerne le modalità di coinvolgimento esterno, —prosegue la Rsu Uilm — a valle della richiesta Uilm di incontro inviata alle istituzioni di ogni livello già in data 05/10, solleciteremo nuovamente il presidente della Regione Puglia rieletto, prima di decidere di autoconvocarci davanti alle sede regionale di Bari.”

“La dichiarazione di sospensione dell’autocontrollo — conclude la Rsu Uilm di grottaglie — sarà revocata a seguito della convocazione di un incontro sindacale, alla presenza delle Segreterie territoriali ed RSU, nel quale dovranno esserci le risposte concrete sulle modalità di gestione della situazione contingente e futura”.

Comunicato sindacaleLa scrivente, consapevole di quanto il tempo non possa essere una variabile indipendente data la… Gepostet von Uilm Leonardo Grottaglie am Montag, 12. Oktober 2020

E QUELLA DELLO STABILIMENTO DI POMIGLIANO

A causa dell’aggiornamento delle richieste dei clienti (Boeing-Airbus-consorzio ATR), Leonardo ha annunciato un taglio al budget importante anche sul carico di lavoro sia a Pomigliano (dove si lavora soprattutto sul 767 e sull’Atr) che a Nola.

Come ha riportato a inizio agosto Igv, “l’azienda ha prospettato un piano, per far fronte in questo secondo semestre del 2020, che prevederebbe l’azzeramento degli straordinari, la drastica riduzione delle trasferte lunghe, forti tagli e riduzione delle commesse in sub appalto delle ditte esterne, il blocco di nuove assunzioni, chiusure collettive modulate per stabilimento (21gg per gli stabilimenti di Pomigliano e Nola).

“Leonardo non può avviare una trattativa semplicemente sugli ammortizzatori sociali”. Ha dichiarato il 12 ottobre Rocco Palombella, segretario generale Uilm, al termine dell’incontro a Napoli con i delegati e attivisti Uilm del sito di Leonardo Pomigliano.

Per il rappresentante Uilm l’ex Finmeccanica “deve discutere realmente di progetti futuri che possono essere complementari rispetto alle produzioni attuali, con la piena salvaguardia occupazionale. La divisione delle aerostrutture, quella maggiormente in difficoltà, si snoda principalmente in tre stabilimenti che si trovano nel Sud Italia, come Pomigliano, Grottaglie e Foggia. Serve l’intervento del Governo per garantire il futuro occupazionale e produttivo nel Mezzogiorno, oltre al rispetto degli impegni di Leonardo”.