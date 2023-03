Cosa c’è nella politica industriale “verde” dell’Ue contro Usa e Cina

La Commissione europea ha presentato due proposte di legge per stimolare, a colpi di sussidi, l’industria verde. “Per troppo tempo”, ha ammesso Timmermans, “abbiamo pensato che il mercato avrebbe risolto tutto”. L’articolo di Le Monde

Giovedì la Commissione ha presentato un arsenale legislativo volto a costruire e sovvenzionare un’industria europea a emissioni zero. Inoltre, vuole assicurare la fornitura di materie prime strategiche all’UE-27.

Su scala europea, questa è una rivoluzione – leggiamo nell’articolo di Le Monde. Può darsi che si tratti di un’opera incompiuta che necessita ancora di alcuni passaggi legislativi prima di essere confermata, ma il cambiamento di paradigma è qui e ora. Dopo aver rifiutato per anni di prenderla in considerazione, l’Unione Europea (UE) parla ora di politica industriale. La fusione interrotta tra la francese Alstom e la tedesca Siemens nel 2019, a seguito di una decisione della Commissione, e gli infiniti dibattiti sull’opportunità di creare “campioni europei” sembrano molto lontani.

La pandemia di Covid-19 e, ancor più, la guerra in Ucraina hanno messo il vecchio continente di fronte alle sue pericolose dipendenze, con la Cina per la salute e la Russia per l’energia. L’Inflation Reduction Act (IRA) presentato da Joe Biden nell’agosto 2022, che prevede 369 miliardi di dollari (348 miliardi di euro) per l’industria verde americana, ha poi agito da detonatore, in quanto molte grandi aziende europee hanno parlato di delocalizzare oltre Atlantico per beneficiare di questi aiuti. L’UE si è improvvisamente resa conto che la sua ambiziosa legislazione per combattere il riscaldamento globale, il Green Deal, doveva essere accompagnata da un’azione altrettanto proattiva in campo industriale se non voleva scomparire dalla mappa delle tecnologie del futuro.

Giovedì 16 marzo, la Commissione europea ha presentato un progetto di legge per un'”industria a emissioni zero” di gas a effetto serra, concepito per migliorare la competitività dell’Europa nelle tecnologie pulite. Il progetto è stato concepito nello stesso spirito della legislazione sui semiconduttori resa pubblica nel febbraio 2022 e attualmente all’esame degli Stati membri e del Parlamento europeo. La scorsa settimana, Bruxelles ha anche annunciato una semplificazione degli aiuti di Stato per questi promettenti settori.

Per completare l’edificio, giovedì l’esecutivo dell’UE ha presentato anche un progetto di legge sulle “materie prime critiche” – proprio quelle di cui le tecnologie verdi e le industrie digitali hanno tanto bisogno – che mira a garantire all’UE un certo grado di autonomia in questo settore, mentre è in gran parte dipendente da Paesi terzi, in primis la Cina.

“Basta ingenuità”

“L’errore che abbiamo commesso, a mio avviso, è stato quello di non avere una politica industriale. Per troppo tempo in Europa abbiamo pensato che il mercato avrebbe risolto tutto”, ha spiegato martedì il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans. “Ora capiamo che le scelte strategiche fatte dalla Cina un decennio fa sono diventate un problema. Ora anche noi dobbiamo avere una nostra strategia per i decenni a venire”, ha aggiunto, dopo aver ricordato ancora una volta il trauma dell’UE-27, che ha visto l’intera industria dei pannelli solari andare in Cina.

Il lancio del programma “Made in China 2025” da parte di Pechino nel 2015 non ha preoccupato più di tanto gli europei, che lo hanno visto come il segno distintivo della pianificazione cinese. Da allora, anche se non ha raggiunto tutti i suoi obiettivi, il Regno di Mezzo ha lasciato il segno in settori strategici come quello delle auto elettriche.

“Musica per le mie orecchie”, ha commentato Thierry Breton, commissario per il mercato interno, quando ha sentito il collega olandese fare questo mea culpa. Va detto che la Francia, e il presidente Emmanuel Macron in particolare, predicano da tempo nel vuoto per un’Europa più autonoma e meno ingenua: “Basta con l’ingenuità, è ora di agire”, ha continuato l’ex ministro dell’Economia di Jacques Chirac. Tuttavia, “non abbiamo l’ambizione di paragonarci agli Stati Uniti in termini di interventismo e protezionismo, e ancor meno alla Cina”, ha proseguito. “Non siamo in un’economia pianificata”, ha insistito il commissario francese.

“Abbiamo risorse in Europa”

Ma l’UE si è posta obiettivi precisi che delineano un progetto di piano industriale. Così come prevede di produrre il 20% dei semiconduttori sul proprio territorio entro il 2030, ora vuole garantire il 40% del proprio fabbisogno di tecnologie verdi – pannelli solari, turbine eoliche, batterie elettriche, pompe di calore, eccetera – con le proprie fabbriche entro la stessa scadenza. Secondo la Commissione, questo mercato dovrebbe triplicare fino a raggiungere i 600 miliardi di euro entro il 2030. Tanto più che si prevede un’ulteriore crescita: entro il 2050, l’impiego delle energie rinnovabili dovrebbe quadruplicare, l’uso delle pompe di calore sestuplicare e la produzione di veicoli elettrici quindicuplicare.

“Non ci sono batterie senza litio, turbine eoliche senza terre rare, munizioni senza tungsteno”, ha dichiarato Thierry Breton. “Abbiamo risorse in Europa. Dobbiamo darci i mezzi per estrarle”, ha detto. L’esecutivo comunitario vuole che l’UE non sia più alla mercé di alcuni Paesi – Cina, Turchia, India, ecc. – per le materie prime strategiche individuate – litio, magnesio, terre rare, tungsteno, cobalto, magnesio, nichel, ecc.

La Cina ha uno “strumento geopolitico” con il suo “monopolio virtuale sulle terre rare”, ha affermato Thierry Breton. In questo contesto, la Commissione propone che, entro il 2030, l’UE-27 sia in grado di estrarre dal suolo il 10% del proprio consumo (rispetto all’attuale 3%). Inoltre, fissa obiettivi per l’UE in termini di raffinazione e riutilizzo di queste materie prime.

Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione prevede di semplificare le procedure amministrative e di accelerare la concessione dei permessi per i siti dell’industria verde (meno di 18 mesi), come per le miniere e le raffinerie. Sono inoltre previste agevolazioni finanziarie (aiuti di Stato, possibilità di utilizzare una quota dei proventi dei permessi di inquinamento delle imprese – il mercato ETS – e l’utilizzo di fondi comunitari).

Saranno individuati progetti strategici (in otto aree per la parte industriale: fotovoltaico, eolico, batterie, pompe di calore, elettrolizzatori, biogas, cattura e stoccaggio del carbonio, tecnologie di rete), che beneficeranno di condizioni particolarmente vantaggiose. Potrebbero anche essere dichiarati “di interesse pubblico”, il che, spiega la Commissione, significa che “non possono essere impediti per motivi ambientali”.

“Il ritorno della pianificazione industriale”

All’interno della Commissione ci sono stati accesi dibattiti su quali settori potessero beneficiare di questi aggiustamenti. La questione nucleare fu particolarmente difficile. Con il passare dei giorni, l’atomo è scomparso e poi riapparso dal disegno di legge. Diversi commissari, tra cui i tre vicepresidenti Frans Timmermans, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, hanno cercato fino all’ultimo di escluderlo dal progetto.

In dirittura d’arrivo, la Francia ha infine ottenuto un arbitrato meno duro dalla presidente Ursula von der Leyen: alla fine, solo le tecnologie del futuro, come i piccoli reattori modulari, potranno beneficiare dello status di industria verde, ma l’atomo non compare nell’elenco dei progetti strategici.

Altre divisioni – sul grado di interventismo o sulla compatibilità di queste misure con il Green Deal – hanno attraversato i dibattiti a Bruxelles su questi testi che delineano una politica industriale europea. Sono destinate a riemergere nelle prossime settimane, quando i 27 Stati membri e il Parlamento europeo affronteranno a turno la questione.

In un articolo pubblicato sul sito web Politico il 9 marzo, diversi economisti del think tank Bruegel hanno denunciato il “protezionismo e il dirigismo” mostrati dalla Commissione nella bozza di legge sull'”industria a emissioni zero”, che all’epoca era stata ampiamente divulgata. Hanno parlato di “ritorno della pianificazione industriale degli anni ’60” e l’hanno paragonata al defunto “piano di calcolo” che la Francia di De Gaulle aveva elaborato negli anni ’70 per sviluppare l’informatica europea di fronte agli Stati Uniti e che si era concluso con un fallimento.