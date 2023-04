Perché l’Est Europa rivuole i dazi sul grano ucraino

Cinque paesi dell’Europa orientale chiedono a Bruxelles di ripristinare i dazi sul grano ucraino, oppure più aiuti per compensare l’aumento delle importazioni agricole da Kiev. L’articolo di El Pais

Il grano ucraino, frutto della sua fertile e ambita terra nera, potrebbe aprire le prime crepe nel fronte comune di solidarietà europea con Kiev di fronte all’invasione russa. Pochi mesi dopo l’inizio della guerra su larga scala da parte del Cremlino, l’UE ha sospeso le tariffe e le quote d’importazione sui prodotti ucraini (compreso il grano) come ancora di salvezza economica per Kiev e come modo per combattere la crisi alimentare globale causata dal blocco della Russia di uno dei granai del mondo. Ora, cinque dei suoi vicini dell’Europa orientale – Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria e Bulgaria – si sono mobilitati per chiedere alla Commissione europea di fornire fondi e altri strumenti per alleviare gli “effetti negativi” dell’aumento delle importazioni di prodotti agricoli ucraini sui loro mercati o di ripristinare le tariffe.

LA LETTERA PER REINTRODURRE I DAZI SUL GRANO UCRAINO

In una lettera all’esecutivo dell’UE, i capi di Stato e di governo dei cinque partner affermano che l’assenza di dazi sulle importazioni di grano da Kiev e i problemi nel far uscire il grano dai cosiddetti corridoi di solidarietà – in alternativa al blocco dei porti ucraini – stanno causando una grave strozzatura, inondando i loro mercati e i loro silos, abbassando i prezzi e danneggiando i loro agricoltori. Nella lettera inviata alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, si sottolinea che nei Paesi confinanti con l’Ucraina si è registrato un aumento senza precedenti delle importazioni di cereali, uova, pollame, zucchero, mele, farina, miele e pasta.

La settimana scorsa Bruxelles ha stanziato nuovi aiuti dal suo fondo di riserva per la crisi, per un valore di 56 milioni di euro, a favore degli agricoltori polacchi, bulgari e rumeni. Secondo un portavoce della Commissione europea, sta valutando la possibilità di lanciare un secondo pacchetto di aiuti. A febbraio, Bruxelles ha proposto di estendere l’eliminazione dei dazi all’importazione sui prodotti ucraini fino al giugno 2024; la sospensione di questo regime richiederebbe l’approvazione degli Stati membri, anche se alcuni, come il commissario polacco per l’agricoltura Janusz Wojciechowski, si sono già espressi a favore di questa opzione, che non è gradita a Bruxelles, in quanto non ritiene che l’interruzione del mercato di cui parlano i Paesi dell’Est riguardi l’intero club dell’UE.

LA RABBIA DEGLI AGRICOLTORI DELL’EST EUROPA

Gli agricoltori dell’Europa orientale sono furiosi. In Polonia, che è vista come uno dei più fedeli alleati di Kiev nell’UE, le proteste degli agricoltori in diverse parti del Paese hanno in qualche modo ostacolato la visita del presidente ucraino Volodymir Zelenski a Varsavia mercoledì. Poco prima dell’arrivo del leader ucraino, il ministro dell’Agricoltura polacco Henryk Kowalczyk ha rassegnato le dimissioni, citando l’impossibilità di raggiungere un accordo sul ritorno alle tariffe.

Le importazioni di grano ucraino sono passate, nel caso della Polonia, da una media di circa 100.000 tonnellate all’anno a più di due milioni di tonnellate nel 2022, secondo i dati forniti da Varsavia. I sindacati e i sindacati degli agricoltori affermano che se il governo ultraconservatore Diritto e Giustizia (PiS) non annuncerà nuove misure di aiuto, ci saranno proteste di massa dopo le vacanze di Pasqua. Monika Piątkowska, presidente della Camera polacca del grano e dei mangimi, attribuisce la colpa all’inazione del governo e alla situazione globale, sostenendo che il grano ucraino non è da biasimare. Alcuni temono che la solidarietà con l’Ucraina, in un’area che si è distinta per il suo sostegno nelle prime fasi dell’invasione, possa essere compromessa.

IL SOSTEGNO ALL’UCRAINA SI STA INCRINANDO?

Ci sono già alcuni segnali che indicano che la situazione sta cambiando. La Polonia, che ha accolto 1,3 milioni di persone in fuga dalla guerra guidata dalla Russia, ha dimezzato i fondi per i programmi di aiuto e ha iniziato a far pagare l’alloggio ad alcune delle persone accolte.

In Polonia, come in Slovacchia, in autunno si terranno le elezioni parlamentari. Anche questo, sebbene entrambi i Paesi si definiscano campioni del sostegno all’Ucraina, gioca un ruolo. “Sosteniamo l’Ucraina, ma facciamolo con saggezza e, soprattutto, mettiamo al primo posto gli interessi della Polonia e degli agricoltori polacchi”, ha dichiarato in questi giorni su Twitter il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.

In Bulgaria, dove nei giorni scorsi gli agricoltori hanno cercato di bloccare il confine doganale con la Romania in un’ondata di proteste, si è passati da 361 tonnellate importate dall’Ucraina a oltre 16.700 tonnellate. All’ultimo Consiglio europeo di fine marzo, il presidente rumeno Klaus Iohannis si è lamentato del fatto che la Commissione non tenesse in debito conto, nei calcoli per la distribuzione degli aiuti, gli “enormi sacrifici” del Paese per facilitare le esportazioni di cereali dallo Stato invaso. Gli agricoltori ucraini hanno annunciato manifestazioni per sabato.

Le esportazioni di cereali ucraini verso l’Europa saranno ridotte quest’anno. Gli agricoltori hanno seminato molto meno, non solo a causa delle terre occupate dalla Russia, ma anche per l’insicurezza di lavorare in un Paese che subisce continui attacchi.

Oltre ai recenti problemi con il grano ucraino, le lamentele dei suoi vicini hanno portato alla luce le tensioni che l’adesione dell’Ucraina all’UE potrebbe comportare. Il Paese dell’Europa orientale, il più grande in termini di superficie in Europa e con terreni agricoli che coprono un territorio grande quasi quanto l’Italia, otterrebbe una grossa fetta della torta degli aiuti della Politica agricola comune, che viene divisa tra gli Stati membri in base alla superficie coltivata. Alcuni Paesi stanno già parlando della necessità di riformare il sistema in caso di allargamento del club.

(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)