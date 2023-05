Come sarà l’accordo sul tetto del debito Usa

Un commento a cura di Libby Cantrill, Head of US Public Policy di Pimco, sullo stato di avanzamento delle trattative sul tetto al debito Usa e sugli impatti sui mercati.

Siamo fortemente convinti che le recenti trattative, che si sono susseguite e che tutt’ora si stanno susseguendo, porteranno a un accordo sul tetto del debito prima della “data X” fissata dal Tesoro degli Stati Uniti per il 1° giugno (ossia la data stimata in cui il governo federale non avrà più fondi sufficienti per pagare le proprie spese), anche se probabilmente avverrà letteralmente in extremis. Dopotutto, nessuno dei due partiti sembra avere un incentivo politico sia a concedere sconti prima che ne sia assolutamente obbligato, che ad andare in default. Per usare un’analogia azzeccata, seppur vivida: L’approvazione del tetto del debito è come liberarsi di un calcolo renale: sappiamo che passerà, si tratta solo di capire quanto sarà doloroso. Potremmo dire che in questo momento ci troviamo nel periodo doloroso.

Infatti, anche se entrambi gli schieramenti politici hanno saggiato i limiti di un possibile accordo sul tetto del debito con nuove richieste (ad esempio, riforma dell’immigrazione per i repubblicani, aumento delle tasse per i democratici), lo schema generale non è cambiato molto nelle ultime settimane: recupero dei fondi COVID-19 inutilizzati, tetti alla spesa “discrezionale” (che rappresenta circa il 25% dei 6.000 miliardi di dollari di bilancio annuale del governo americano), requisiti di lavoro per determinati programmi assistenziali (che hanno un discreto successo, ma tendono a essere onerosi da amministrare e quindi fanno poco per contenere il deficit), e potenzialmente qualche acconto nella riforma delle autorizzazioni energetiche (sia per l’energia tradizionale che per quella pulita). Potremmo anche vedere delle modifiche alle modalità di rimborso delle prestazioni ospedaliere del programma Medicare.

I DETTAGLI DELLA SPESA

I veri ostacoli, tuttavia, sembrano riguardare i dettagli della spesa:

Fissare la cosiddetta base di spesa per l’anno fiscale 2024: se la spesa per l’anno fiscale 2024 viene riportata ai livelli dell’anno fiscale 2022, come chiedono i repubblicani, è probabile che ciò comporti tagli a breve termine alla spesa discrezionale e risparmi a più lungo termine sul deficit. Se la spesa per l’anno fiscale 2024 fosse fissata ai livelli dell’anno fiscale 2023 – la richiesta dei Democratici – ciò comporterebbe probabilmente un congelamento della spesa discrezionale (cioè nessun taglio), ma rappresenterebbe comunque una riduzione del deficit a più lungo termine su un arco di 10 anni.

La profondità e la composizione dei tetti alla spesa: I temi sono l’entità del rallentamento della crescita della spesa rispetto alle proiezioni del Congressional Budget Office (CBO) (cioè, di quanto verrà “limitata” la crescita) e il modo in cui tali limiti saranno applicati alla spesa discrezionale non legata alla difesa (dai parchi nazionali agli ispettori addetti al controllo della carne) rispetto alla spesa per la difesa. C’è anche la questione della durata dei tetti alla spesa: i democratici vogliono due anni, i repubblicani ne hanno chiesti dieci.

Nel complesso, riteniamo che troveranno un punto d’incontro che probabilmente si tradurrà in pochi, se non nulli, tagli alla spesa a breve termine, ma produrrà risparmi a lungo termine sul deficit rispetto alle attuali proiezioni del CBO. Naturalmente, per affrontare davvero la sostenibilità fiscale del Paese, dovrebbero affrontare l’elefante nella stanza, ovvero la spesa per i programmi assistenziali, ma questa non è un’opzione politicamente percorribile per entrambi gli schieramenti nel prossimo futuro.

LE TEMPISTICHE PER UN ACCORDO SUL TETTO DEL DEBITO

Entro quando i legislatori dovranno realisticamente trovare un accordo? Tutti stanno lavorando per soddisfare la data X del 1° giugno, fissata dal Tesoro. Per rispettare tale scadenza, è probabile che i negoziatori debbano raggiungere un accordo di massima entro la metà di questa settimana, al fine di elaborare un testo legislativo e procedere con le consultazioni in Camera e Senato. Una volta raggiunto un accordo di massima, potrebbero verificarsi ulteriori problemi nel raccogliere un sostegno sufficiente per l’accordo nelle rispettive basi di partito, ma riteniamo che ci sarà un sostegno sufficiente da entrambi i partiti per far passare la legge. Inoltre, se il Congresso ha bisogno di ulteriore tempo per negoziare o per mettere nero su bianco la legge, è possibile che si possa assistere ad un’estensione di breve termine di una o due settimane al massimo.

PREVISIONI E REAZIONI DEL MERCATO

Non ci aspettiamo l’invocazione del 14° Emendamento. Di recente si è fatto più rumore sul possibile ricorso del Presidente Joe Biden al 14° Emendamento per ignorare di fatto il limite del debito, citando la clausola secondo cui il debito pubblico “non deve essere messo in discussione”. Tuttavia, il Segretario al Tesoro Janet Yellen continua a insistere sul fatto che l’unico modo in cui il tetto al debito può essere affrontato è passando per il Congresso. In un’ottica di mercato, il ricorso all’emendamento sembra improbabile, data l’incertezza che potrebbe causare, e sembra improbabile anche dal punto di vista politico, date le prevedibili ripercussioni.

Reazione del mercato: Se ci basiamo sulle situazioni passate relative al tetto del debito, i mercati azionari potrebbero oscillare questa settimana a seconda dell’andamento dei negoziati, ma se l’accordo previsto si cristallizza e non ci sarà un default, i mercati potrebbero probabilmente ritracciare dopo una risoluzione. (C’è stata un’eccezione nel 2011, quando i mercati azionari hanno continuato a scendere dopo la risoluzione e la data X, in parte a causa della crisi del debito europeo e in parte per l’anticipazione di grandi tagli alla spesa che facevano parte della risoluzione). Detto questo, abbiamo già assistito a significative distorsioni nel mercato del reddito fisso, che hanno creato sia rischi che opportunità.

In conclusione: Anche se i prossimi giorni o la prossima settimana saranno probabilmente molto caotici, rimaniamo ottimisti che si trovi un accordo prima della data X del 1° giugno, con la remota possibilità di una proroga di breve durata (di settimane, non mesi). Di conseguenza, i legislatori (e i mercati) probabilmente non dovranno occuparsi nuovamente del tetto del debito fino al 2025, dopo le attesissime elezioni del 2024. Nessuno sembra avere l’incentivo politico a trovare un compromesso prima dell’ultimo minuto, quindi potremmo assistere a un po’ di stress e di tensione prima della scadenza della prossima settimana, ma il risultato complessivo ci sembra chiaro: La risoluzione del tetto del debito passerà.