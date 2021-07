Gli economisti non possono prevedere il futuro. Report Financial Times

Che cosa hanno detto Rubin, Orszag e Stiglitz in un seminario all’Aspen Institute

Gli economisti non predicano spesso sulla virtù del dubbio su se stessi; meno che mai quando sono vincitori di premi Nobel e politici di Washington. Questa settimana, tuttavia, Robert Rubin (ex segretario del Tesoro degli Stati Uniti), Peter Orszag (ex capo dell’Ufficio di Gestione e Bilancio) e Joseph Stiglitz (l’economista premio Nobel) hanno fatto proprio questo.

Più specificamente, in un dibattito dell’Aspen Institute – basato su un documento che hanno co-scritto all’inizio di quest’anno – il trio ha invitato gli economisti ad abbracciare “copiose quantità di umiltà” quando prospettano il futuro – scrive il FT.

Hanno anche esortato i politici a rispondere a questa ammissione di incertezza rivedendo i loro processi fiscali per abbracciare l’idea di una “architettura fiscale discrezionale semi-autonoma” basata su “stabilizzatori automatici”.

Questo si riferisce all’idea che alcuni programmi fiscali dovrebbero essere aggiustati automaticamente quando le condizioni cambiano inaspettatamente – cioè quando le previsioni degli economisti si sbagliano. Questo differisce dall’attuale sistema di Washington, dove i bilanci sono fissati ogni anno, seguendo quelle stesse proiezioni e un infinito mercanteggiamento politico.

“Se riusciamo ad adeguare automaticamente il bilancio a ciò che sta realmente accadendo nell’economia [in tempo reale], potremmo finire in un posto migliore”, dice Orszag. Egli fa notare che se gli stabilizzatori automatici fossero usati per l’assicurazione contro la disoccupazione, per esempio, il sostegno verrebbe ampliato o tagliato a seconda dei modelli tangibili di disoccupazione piuttosto che delle contrattazioni politiche.

Queste proposte potrebbero mai prendere il volo? Non presto. L’amministrazione Biden è attualmente invischiata proprio nel tipo di controversia che la discrezione fiscale semi-autonoma dovrebbe affrontare, vale a dire se il suo pacchetto precedentemente concordato di sussidi di disoccupazione è troppo generoso dato l’attuale rimbalzo. E la Casa Bianca è anche così concentrata nel far passare il pacchetto di infrastrutture di Biden che c’è poca capacità di iniziare a discutere altre idee.

Tuttavia, sarebbe un peccato ignorare queste proposte. È raro che un centrista come Rubin faccia squadra con un progressista come Stiglitz (come nota Orszag, questi sono gli “estremi polari” della politica democratica).

E ci sono tre ragioni per cui sarebbe utile avere più discussioni su queste idee.

In primo luogo, Stiglitz e i suoi colleghi hanno ragione a chiedere più onestà pubblica da parte dei politici sui limiti delle previsioni (non importa che il dubbio su se stessi non sia stato qualcosa che Rubin stesso ha spesso mostrato in ufficio). Negli ultimi anni alcune istituzioni, tra cui la Banca d’Inghilterra, hanno cercato di fornire ciò introducendo grafici a ventaglio per rappresentare le proiezioni sull’inflazione.

Ma questo non è universale. E, come fa notare il trio, c’è un’arena in cui è particolarmente necessaria una maggiore prevaricazione: i tassi di interesse. Oggi c’è un presupposto diffuso che viviamo in un mondo di tassi d’interesse permanentemente bassi. E mentre un sondaggio del FT questa settimana ha mostrato che gli economisti si aspettano due aumenti dei tassi della Federal Reserve entro la fine del 2023, si presume che ogni stretta sarà modesta.

Tuttavia, questa idea deve essere coperta. Come dice Rubin, “c’è una profonda incertezza intorno ai tassi di interesse”. Gli elettori dovrebbero essere informati.

In secondo luogo, il gruppo ha anche ragione a dire che i governi devono prepararsi per un mondo in cui i loro modelli vanno male. Suggeriscono che il Tesoro degli Stati Uniti dovrebbe proteggersi dalla possibilità di improvvisi salti nei tassi vendendo titoli di stato con scadenze molto più lunghe. Questo è ragionevole. Sostengono anche che se i politici avessero stabilizzatori automatici in alcune aree della politica fiscale, avrebbero più capacità di creare politiche discrezionali in altre aree per affrontare shock o problemi a lungo termine.

Questo è probabilmente troppo ottimistico. Ma parlare di incertezze cristallizzerebbe un terzo punto: la necessità di parlare dei livelli esplosivi del debito nazionale, che ora ha superato il 100 per cento del PIL.

Questo è stato poco discusso di recente, dato che i tassi ultra-bassi hanno tagliato i costi del servizio del debito. Ma se i tassi aumentano in futuro, questi costi aumenteranno a spirale e potrebbero scatenare una crisi vera e propria. Una bomba inesplosa all’interno della politica fiscale è nascosta in bella vista.

Non c’è nessun segno di crisi ora; i rendimenti del tesoro decennale sono più bassi oggi che qualche mese fa. Sospetto che questo si manterrà per un po’ di tempo. Ma come dice Rubin: “Nei mercati le condizioni possono rimanere fuori sincrono per molto tempo e poi aggiustarsi molto improvvisamente e selvaggiamente”.

Questo non significa che il governo deve tagliare il debito tagliando la spesa (come vogliono alcuni repubblicani). Né esclude l’idea di usare stabilizzatori fiscali automatici in futuro. Ma ciò che è necessario è un dibattito sugli aggiustamenti proattivi a lungo termine.

Ci sono modelli storici per questo. La Commissione Greenspan del 1983 ha creato un piano per aumentare l’età dei benefici della sicurezza sociale, in modo incrementale per molti anni. Attualmente sta entrando in vigore senza lotte politiche (o anche molta attenzione) perché viene implementato lentamente in modo preconcordato.

Una tattica di “automaticità”, in altre parole, a volte può funzionare – quando c’è una pianificazione intelligente. La squadra di Biden dovrebbe prendere nota; una delle cose più lodevoli che potrebbero fare oggi è lasciare in eredità la certezza ai loro successori in alcuni ambiti politici. Soprattutto in un mondo incerto.

(Estratto dalla rassegna estera a cura di Epr Comunicazione)