Fincantieri, chi ricorda Giuseppe Bono morto a 78 anni

Tutti i partiti (e non solo i partiti) ricordano con elogi l’ex numero uno di Fincantieri, Giuseppe Bono, morto l’8 novembre a 78 anni. Nomi (a partire dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni) e tweet

Il mondo politico e non solo si stringe attorno ai familiari di Giuseppe Bono.

E’ morto Giuseppe Bono, nato a Pizzoni in provincia di Vibo Valentia, aveva 78 anni. Il suo nome è legato a quello di numerose aziende pubbliche. Dal 1993 al 2002 è stato direttore generale e amministratore delegato di Finmeccanica. Successivamente è stato nominato ad di Fincantieri, leader della cantieristica in Europa, fino a maggio 2022. Cavaliere del Lavoro e Cavaliere della Legion d’Onore francese, Bono è stato anche membro del Consiglio generale di Confindustria, presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia e presidente di Promostudi La Spezia.

L’Italia piange la scomparsa di Giuseppe Bono, storica guida di Fincantieri e figura di riferimento dell’industria italiana. Una dolorosa perdita per tutta la Nazione. Rivolgo ai suoi familiari le più sincere condoglianze da parte mia e del Governo italiano. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 8, 2022

“Con grande dispiacere ho appreso la notizia della morte di Giuseppe Bono. ‘Maiora premunt’ mi aveva scritto appena qualche giorno fa, in un veloce scambio di messaggi. Le sue ultime parole, per quanto mi riguarda: anche in quel motto ho letto ancora una volta tutta la sua passione e amore per l’industria italiana”, ha affermato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. “Una passione che ha coltivato negli anni in maniera concreta fino all’ultima lunghissima esperienza come amministratore delegato in Fincantieri. Un percorso, un modo di agire disinteressato e competente che è di esempio per tutti noi”, conclude.

Bono non fu riconfermato dal governo Draghi alla testa di Fincantieri, non senza attriti, polemiche e sbuffi (dello stesso Bono).

Ecco come ministri, politici di tutti i partiti, sindacati ed editorialisti hanno ricordato Bono su Twitter:

È mancato Giuseppe Bono, Peppino

Un amico fraterno, grande uomo, straordinario capitano d’industria.

Ha dedicato tutta la sua vita a costruire ricchezza per l’Italia.

Lo conobbi appena arrivato a Fincantieri, che era in grave difficoltà.

Ora ha i migliori prodotti al mondo.

RIP — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) November 8, 2022

Morto Giuseppe Bono, guida di Fincantieri. Passione e intelligenza messa al servizio della cosa pubblica. Fino alla fine.

Riposi ora in pace. https://t.co/P6qxa10VsL — Arturo Parisi (@Arturo_Parisi) November 8, 2022

È molto triste la notizia della scomparsa di Giuseppe Bono. Un uomo di altri tempi con una grande capacità e competenza nell’industria. Un fuori classe. Mi mancheranno i suoi ragionamenti sul futuro e i suoi consigli. Mancherà a tutti. — Laura Castelli (@LaCastelli_it) November 8, 2022

Scompare un uomo e un manager con una straordinaria passione messa al servizio dell'economia nazionale.

Ha risollevato un'azienda di Stato e l'ha portata a competere con i giganti globali, facendole attraversare con successo crisi difficili. #GiuseppeBono lascia un grande esempio — Debora Serracchiani (@serracchiani) November 8, 2022

Ci ha lasciato Giuseppe #Bono, per vent'anni alla guida di #Fincantieri. Grazie a lui è divenuta leader mondiale nel settore della cantieristica. Un manager che ha creduto nell'eccellenza italiana, facendola vincere nel mondo. Un ultimo saluto, pieno di gratitudine. — Piero Fassino (@pierofassino) November 8, 2022

Giuseppe #Bono è stato un grande manager pubblico che ha fatto crescere #Fincantieri, portandola ai vertici dell’industria mondiale.

Un uomo mai banale e con una visione riformista della società.

Esprimo le mie condoglianze e quelle del gruppo che rappresento alla sua famiglia. pic.twitter.com/26htEXCdZQ — Raffaella Paita (@raffaellapaita) November 8, 2022

Giuseppe #Bono è stato un grande amministratore, competente, capace, efficace. In questi 20 anni ha messo a servizio di Fincantieri tutte le sue capacità umane e manageriali salvandola e rendendola un'eccellenza in Italia e nel mondo. Ci uniamo al dolore della famiglia. — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) November 8, 2022

Con la scomparsa dell’amico Giuseppe Bono, per 20 anni alla guida di @Fincantieri, se ne va un grande dell’industria italiana, un maestro visionario e appassionato, che ha messo le proprie competenze, umane e manageriali, al servizio del Paese. pic.twitter.com/sicFKbhpxz — Renato Brunetta (@renatobrunetta) November 8, 2022

La scomparsa di Giuseppe #Bono è una grande perdita per l’Italia: un manager di primissima qualità, un servitore dello Stato, una bella persona. Grazie a lui, @Fincantieri è leader globale della cantieristica. Mi stringo ai suoi famigliari. — Stefano Fassina (@StefanoFassina) November 8, 2022

Oggi l’industria italiana perde uno dei suoi manager storici, Giuseppe #Bono, per 20 anni alla guida di Fincantieri, che in Liguria ha 3 dei suoi poli, e che ha scritto un pezzo importante della storia di Genova, con il suo ruolo nella costruzione del nuovo Ponte San Giorgio. pic.twitter.com/mzKRSJRoO3 — Giovanni Toti (@GiovanniToti) November 8, 2022

Addio a Giuseppe Bono, vent'anni alla guida di Fincantieri. Aveva 78 anni. Una carriera lunghissima ai vertici delle aziende di Stato. Politica ed economia in lutto pic.twitter.com/PbVej0GqJe — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) November 8, 2022

E' morto Giuseppe Bono, l’ultimo autentico boiardo di Stato, l'unico che da potente della Prima Repubblica e' diventa un dominus della Seconda repubblica. Il suo regno di 20 anni a @Fincantieri interrotto solo dalla discontinuità di Mario Draghi @sole24ore https://t.co/2d7CeI96QA — Paolo Bricco (@PaoloBricco) November 8, 2022