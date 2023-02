Ferrero inzupperà i cornetti campani di Cupiello (Fresystem)

Il mercato dei prodotti da forno surgelati vale oltre 500 milioni di euro e Ferrero ha deciso di investirci acquisendo l’azienda campana Fresystem, che oltre a produrre per conto terzi distribuisce anche con il marchio Cupiello

Ferrero fa shopping e annuncia l’acquisizione della campana Fresystem, azienda specializzata in frozen bakery, ovvero prodotti da forno surgelati, distribuiti anche con il marchio Cupiello.

Dal 2015, si tratta della 16esima acquisizione per il colosso di Alba e del secondo polo produttivo in Campania, insieme allo storico stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino.

UN’AZIENDA DI FAMIGLIA

Fresystem, fondata nel 1983 e acquisita dalla famiglia Simioli nel 1991, è gestita da Imma Simioli e al momento Ferrero pare non abbia intenzione di modificare l’attuale struttura aziendale, al cui interno ci sono anche gli altri fratelli e sorelle.

Insignita nel 2012 del titolo di cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, Simioli ha reso la società partner delle più grandi aziende nel settore della ristorazione, distribuendo in 100mila punti vendita in Italia.

Mentre lo stabilimento di produzione si trova a Caivano, in provincia Napoli, gli uffici commerciali e amministrativi sono nel capoluogo campano, lungo la Riviera di Chiaia.

COSA FA FRESYSTEM

Fresystem è un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno surgelati, dolci e salati, tipici della colazione italiana.

“Il punto di forza di Fresystem – scrive Ferrero in una nota – è l’utilizzo di ingredienti pregiati, tra cui l’esclusivo lievito madre fresco, custodito e rigenerato quotidianamente in una zona dedicata dello stabilimento, uniti a processi e tecnologie di produzione innovativi”.

La produzione prevede due linee: una divisione co-packer per la produzione conto terzi, capace di assicurare grandi volumi e offrire la possibilità di personalizzare i prodotti; e una divisione commerciale diretta, con marchio Cupiello.

PER CHI PRODUCE

“Un cornetto su quattro venduto in Italia viene dalla fabbrica Fresystem”, ha scritto Repubblica. “Negli Autogrill, nei caffè e nei ristoranti, per i grandi marchi dell’alimentazione, da Unilever a Nestlè a Chef Express, fino a McDonald’s e ora in partnership con altri brand più squisitamente italiani”.

Per Ferrero già produce dal 2021 i Nutella muffin che si trovano per esempio all’Autogrill e da McDonald’s.

Nel 2016 il quotidiano romano riferiva che l’export rappresentava l’8% della produzione e raggiungeva Germania, Francia, Svezia, Spagna, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Paesi baltici, Malta e Libia.

I NUMERI DI FRESYSTEM

L’azienda di Caivano ha una capacità produttiva annua di oltre 40.000 tonnellate, oltre 1 milione di pezzi al giorno per più di 400 referenze in totale.

Fresystem ha chiuso il 2021 con un fatturato di 60 milioni di euro.

L’ACQUISIZIONE DA PARTE DI FERRERO

L’acquisizione, come affermato dall’azienda produttrice della Nutella, rientra nell’ambito del percorso di crescita strategico di Ferrero nel mercato allargato del fuoripasto dolce e si colloca in un segmento ad alto potenziale.

“Il mercato delle colazioni al bar è un’integrazione dell’offerta di prodotti dolci che fin qui riguardava solo la colazione a casa. Quello dei prodotti da forno surgelati è un mercato che vale oltre 500 milioni, tra bar e grandi catene”, si legge sul Corriere della sera.

La transazione, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, dovrebbe concludersi nei prossimi mesi. I termini della transazione non sono stati resi noti.

Ferrero, ricorda Milano Finanza, genera “circa 13 miliardi di ricavi e un miliardo di utili all’anno, forte di 32 stabilimenti e quasi 40 mila dipendenti. Giovanni Ferrero, il presidente esecutivo, ne controlla da solo circa il 76% ed è coadiuvato nella gestione dall’ad Lapo Civiletti. In un recente riassetto societario, il gruppo è stato valutato 32,5 miliardi”.