Ci saranno crisi finanziarie causata dai cambiamenti climatici? Report Usa

Che cosa sostiene il rapporto “Managing Climate Risk in the Financial System”, chiesto dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti secondo il New York Times

Un rapporto commissionato dai regolatori federali che sovrintendono ai mercati delle materie prime della nazione ha concluso che il cambiamento climatico minaccia i mercati finanziari statunitensi, in quanto i costi di incendi, tempeste, siccità e inondazioni si diffondono attraverso i mercati assicurativi e ipotecari, i fondi pensione e altre istituzioni finanziarie – riporta il NYT.

“Un mondo devastato dai frequenti e devastanti shock del cambiamento climatico non può sostenere le condizioni fondamentali a sostegno del nostro sistema finanziario”, ha concluso il rapporto “Managing Climate Risk in the Financial System”, richiesto l’anno scorso dalla Commodity Futures Trading Commission (Commissione per il Trading dei Futures sulle Materie Prime) .

Queste osservazioni non sono del tutto nuove, ma hanno un nuovo peso con l’imprimatur del regolatore di strumenti finanziari complessi come i futures, gli swap e altri derivati che aiutano a fissare il prezzo delle materie prime come il mais, il petrolio e il grano. Si tratta del primo studio di ampio respiro del governo federale incentrato sugli impatti specifici del cambiamento climatico a Wall Street.

Forse la cosa più degna di nota è il fatto che sia stato pubblicato. L’amministrazione Trump ha soppresso, alterato o annacquato la scienza del governo intorno al cambiamento climatico mentre spinge un’agenda aggressiva di deregolamentazione ambientale che spera possa stimolare la crescita economica.

Il nuovo rapporto afferma che non fare nulla per evitare il cambiamento climatico farà l’opposto.

“Questa è la prima volta che un’entità governativa ha esaminato gli impatti del cambiamento climatico sui mercati finanziari degli Stati Uniti”, ha detto Robert Litterman, il presidente del panel che ha prodotto il rapporto e socio fondatore di Kepos Capital, una società di investimenti con sede a New York. “Piuttosto che dire: ‘Qual è la scienza?”, questo è dire: ‘Qual è il rischio finanziario?

Il regolatore delle materie prime, composto da tre repubblicani e due democratici, tutti nominati dal presidente Trump, ha votato all’unanimità l’estate scorsa per creare un comitato consultivo proveniente dal mondo della finanza e incaricato di produrre un rapporto sugli effetti del riscaldamento globale sui mercati finanziari. La proposta iniziale per il rapporto è venuta da Rostin Behnam, uno dei due Democratici del panel, ma il rapporto è stato scritto da decine di analisti di società di investimento tra cui Morgan Stanley, S&P Global e Vanguard; le compagnie petrolifere BP e ConocoPhillips; e il trader agricolo Cargill, oltre che da esperti accademici e gruppi ambientalisti.

Il presidente repubblicano del C.F.T.C., Heath Tarbert, ha riconosciuto il rischio del cambiamento climatico, ma ha notato che il rapporto descriveva anche quello che i regolatori chiamavano “rischio di transizione” – il danno finanziario che potrebbe ricadere sull’industria dei combustibili fossili se il governo attuasse politiche aggressive per ridurre l’inquinamento da anidride carbonica.

Gli autori del rapporto hanno riconosciuto che se Trump viene rieletto, la sua amministrazione quasi certamente ignorerà il rapporto e le sue raccomandazioni.

Invece, hanno detto di vedere il documento come una road map politica per un’amministrazione di Joseph R. Biden Jr.

Le proposte di politica climatica di Biden sono le più ambiziose e costose mai abbracciate da un candidato presidenziale, e la maggior parte di esse incontrerebbe resistenza al Congresso. Ma anche in assenza di una legislazione, Biden potrebbe procedere con modifiche normative. Lael Brainard, un governatore della Federal Reserve che è visto come uno dei principali contendenti per diventare segretario del Tesoro in un’amministrazione Biden, ha chiesto ai regolatori finanziari di trattare il cambiamento climatico come un rischio significativo per il sistema finanziario.

“Se c’è una classe di investitori che dovrebbe pensare al lungo periodo, sono i fondi pensione e i fondi pensione”, ha detto Nathaniel Keohane, autore del rapporto e economista dell’Environmental Defense Fund, un gruppo di sostenitori.

Il rapporto suggerisce che il Financial Stability Oversight Council, un organo del Dipartimento del Tesoro creato sulla scia della crisi del 2008, incorpori i rischi climatici nel suo rapporto annuale e nelle comunicazioni con il Congresso. Suggerisce che la Federal Reserve e altri importanti regolatori finanziari si uniscano a coalizioni internazionali che si concentrano sulle minacce climatiche.

Il rapporto suggerisce anche che le autorità di regolamentazione delle banche dovrebbero lanciare un programma pilota di test di stress da rischio climatico. Tali stress test, che valutano come i bilanci delle banche e il sistema in generale si troverebbero ad affrontare i cattivi scenari economici legati al clima, sono in fase di sviluppo in Gran Bretagna e in altre parti d’Europa.

Gli autori raccomandano inoltre che un’altra autorità di regolamentazione finanziaria, la Securities and Exchange Commission, rafforzi i requisiti esistenti che le società quotate in borsa rivelano ai loro profitti i rischi associati al cambiamento climatico.

Coca-Cola ha notato nelle sue comunicazioni finanziarie che la carenza di acqua dovuta al cambiamento climatico rappresenta un rischio per le sue catene di produzione e la sua redditività. Ma molte altre aziende “spuntano la casella” su questo requisito, ha detto il signor Keohane.

Tali divulgazioni dovrebbero anche includere il rischio per i profitti delle aziende rappresentato dalle politiche future volte a mitigare il cambiamento climatico, come le tasse o le normative sull’inquinamento da anidride carbonica, che potrebbero danneggiare i produttori di combustibili fossili.

“Se il rischio di carbonio ha un prezzo, questo aggiungerà costi all’industria del petrolio e del gas”, ha detto Betty Simkins, autrice di un rapporto e professoressa di finanza alla Oklahoma State University di Stillwater. “Ma devono essere preparati a questo. È meglio per le aziende rivelare il rischio ed essere il più possibile in forma dal punto di vista finanziario”.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di Epr comunicazione)