Chi è Gianluca Perone, ecco il curriculum del nuovo pm del Tribunale vaticano di Pignatone

Il Papa rafforza il Tribunale vaticano presieduto da Giuseppe Pignatone, con la nomina di un Promotore di Giustizia “applicato”, una figura nuova dell’ordinamento giudiziario vaticano. E’ Gianluca Perone, ecco chi è.

Ieri il Papa ha rafforzato la squadra del Tribunale vaticano presieduto da Giuseppe Pignatone, con la nomina di un Promotore di Giustizia “applicato”, una figura nuova dell’ordinamento giudiziario vaticano, nata per dare nuova linfa alle indagini là dove si manifesti una emergenza particolare.

E’ Gianluca Perone il nuovo pm, esperto di diritto commerciale.

Ecco il curriculum di Perone:

Laurea in giurisprudenza il 16 maggio 1994 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con votazione di 110/110 con lode.

Dottore di ricerca in diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (ottobre 2002).

Iscritto Ordine degli avvocati di Roma nell’anno 1998, dall’anno 2010 è abilitato ad esercitare la professione forense dinanzi alle magistrature superiori.

Professore universitario di seconda fascia (professore associato) di diritto commerciale, settore concorsuale 12-B1, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Titolare del corso di diritto commerciale nel Corso di laurea interclasse (L33-L18) in Economia, Organizzazioni e Territorio (CLEOT), attivato presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dall’anno accademico 2012/2013

Titolare del corso di diritto commerciale nel Corso di laurea in scienze giuridiche della sicurezza riservato agli allievi marescialli dei Carabinieri attivato presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dall’anno accademico 2012/2013

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Tutela Giurisdizionale dei Diritti, Imprese, Amministrazioni dall’anno accademico 2010/2011 all’anno accademico 2013/2014 e del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto e tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico-romanistico dall’anno accademico 2014/2015

Ricercatore di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di giurisprudenza, dal 31 ottobre 2002, confermato nel ruolo nel novembre 2006, al 30 agosto 2015.

Supplente di diritto della comunicazione presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Corso di laurea in Scienza dei Media, dall’anno accademico 2004/2005 all’anno accademico 2012/2013.

Professore incaricato di diritto bancario presso l’Università degli Studi di Macerata, Facoltà di giurisprudenza, dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2011/2012.

Docente di diritto commerciale presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nell’anno 2004;

Docente aggiunto di diritto dell’economia presso il Corso Superiore della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, nell’anno accademico 2000/2001.

Titolare di assegno di ricerca in materia di “Piccole e medie imprese e commercio elettronico”, presso l’Università degli Studi di Macerata, Facoltà di giurisprudenza, dal 1° marzo 2000 al 31 ottobre 2002.

Visiting Researcher presso la New York University – Law School novembre – dicembre 1998.

Relatore al seminario in tema di “La nuova disciplina della rappresentanza azionaria a seguito dell’attuazione della Direttiva 2007/36/CE”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 14 aprile 2012

Relatore al convegno in tema di “I nuovi diritti degli azionisti”, Università degli Studi di Macerata, 8 ottobre 2010.

Relatore al seminario in tema di “L’azione di responsabilità nelle procedure concorsuali”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 19 aprile 2010.

Relatore al seminario in tema di “L’invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 21 aprile 2008.

Relatore al convegno internazionale in tema di “La disciplina italiana delle piccole imprese in materia commerciale e tributaria”, Universitat de Barcelona, 25 gennaio 2006.

