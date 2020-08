Che cosa succederà a Lufthansa, Ryanair e non solo. Report Economist

Tutti gli scenari per le compagnie aeree secondo il settimanale The Economist

I drammatici cali di quest’anno sono una distrazione, perché quando la gente riprenderà a volare, le emissioni ricominceranno a salire. Né lo stato finanziario deplorevole in cui versa oggi l’industria dovrebbe alleggerirla dalle recenti pressioni per la decarbonizzazione in futuro. Per molti anni l’aviazione ha avuto per lo più un lasciapassare quando si è trattato di regolamenti del tipo che costringevano le case automobilistiche a ripulirsi. Prima della pandemia alcune compagnie aeree avevano iniziato a preoccuparsi della loro reputazione di “vergogna del volo”, aumentando la consapevolezza di come i viaggi in aereo abbiano accelerato il riscaldamento globale. I costruttori di aerei stavano iniziando a pianificare la prossima generazione di aerei più puliti.

La questione è come un’industria le cui finanze sono a pezzi possa fare i grandi investimenti e l’enorme salto tecnologico necessario per il volo a emissioni zero. I bail-out sono la risposta sbagliata. Solo 30 compagnie aeree erano redditizie prima della crisi e i salvataggi continueranno a mantenere in vita i vettori in crisi. Il salvataggio di Lufthansa per 9 miliardi di euro (9,8 miliardi di dollari) le consente di acquistare 80 nuovi aerei a basso consumo di carburante, ma ci sono voluti più soldi del necessario per mantenere la sua posizione di compagnia aerea globale. Il bail-out aerospaziale della Francia comprende 1,5 miliardi di euro per sviluppare aerei a emissioni zero e obbliga le compagnie aeree a non volare su rotte più brevi tra le città francesi servite dai treni.