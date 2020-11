Perché i vaccini saranno virali per l’economia (secondo i banchieri centrali)

Secondo i capi di alcune delle maggiori banche centrali, la scoperta di un vaccino contro il coronavirus solleverà l’incertezza sull’economia globale. L’approfondimento del Financial Times

Tre dei principali banchieri centrali del mondo prevedono che la scoperta di un vaccino contro il coronavirus sollevi l’incertezza che pesa sull’economia globale, chiedendo al contempo un maggiore sostegno pubblico a breve termine per colmare il divario verso la ripresa – scrive il FT.

Jay Powell, presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, ha detto che la scoperta del vaccino di questa settimana è “certamente una buona e gradita notizia per il medio termine”. Ma ha avvertito che “rimangono sfide e incertezze significative” sui tempi, la produzione, la distribuzione e l’efficacia del vaccino.

“Dal nostro punto di vista è troppo presto per valutare con fiducia le implicazioni di questa notizia per il percorso dell’economia”, ha detto Powell al forum annuale della BCE sulla banca centrale, che si tiene online per la prima volta quest’anno.

“I prossimi mesi potrebbero essere impegnativi”, ha aggiunto.

Le prospettive economiche globali hanno ricevuto una grande spinta questa settimana, quando Pfizer e la tedesca BioNTech hanno dichiarato che il vaccino che stanno sviluppando insieme si è dimostrato efficace al 90% nei test e potrebbe essere approvato per la produzione di quest’anno.

Christine Lagarde, presidente della BCE, ha detto: “Vediamo chiaramente un po’ meno incertezza su diversi fronti”, citando l’elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti e “il fatto che Brexit stia progredendo” come fattori positivi insieme allo sviluppo del vaccino.

Tuttavia, la presidente della BCE ha detto che uno dei suoi maggiori timori è che il piano della Danimarca di abbattere l’intera popolazione di visoni per fermare la diffusione di una forma mutata di coronavirus dimostra che potrebbe essere ritrasmesso dagli animali all’uomo e significa che un vaccino “potrebbe non funzionare”.

La pandemia aveva creato un “grande fiume di incertezza”, ha detto la signora Lagarde. Ha detto che è “criticamente importante” che sia le politiche fiscali che quelle monetarie che “sono state estremamente utili” debbano “fare da ponte verso l’altra sponda del fiume e continuare a sostenere l’economia in modo che ci siano meno danni duraturi possibili”.

Il governatore della Bank of England Andrew Bailey ha fatto eco al suo cauto ottimismo sul vaccino. “E’ una buona notizia ovviamente, è incoraggiante e abbiamo bisogno di segnali incoraggianti, ma è vero che è… non è ancora qui in termini di attuazione”. Ha aggiunto che lo sviluppo di un vaccino è stato in linea con le aspettative della BoE per un miglioramento dello scenario sanitario del prossimo anno.

In un precedente evento della FT Global Boardroom, Bailey ha affermato che la scoperta del vaccino ha rafforzato l’opinione della banca centrale che la ristrutturazione a lungo termine necessaria dopo la pandemia sarà più modesta rispetto agli anni ’80 o ’90. La BoE prevede che la produzione del Regno Unito si riprenderà e riprenderà i livelli pre-pandemici solo nella prima metà del 2022.

Powell ha anche sottolineato che l’economia rischia di essere fondamentalmente trasformata dalla pandemia per essere più dipendente dalla tecnologia e dall’automazione, che colpirebbe in modo sproporzionato i lavoratori meno pagati del settore dei servizi.

“Ci stiamo riprendendo, ma verso un’economia diversa”, ha detto Powell. “Ci sarà un numero sostanziale di lavoratori che avranno bisogno di sostegno nel momento in cui troveranno la loro strada nell’economia post-pandemica, perché sarà diversa in modi fondamentali”.

Il mercato del lavoro statunitense continua a migliorare nonostante l’aumento del tasso di infezione da Covid-19. Le prime richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese a 709.000 la scorsa settimana, ha detto il dipartimento del lavoro giovedì. Secondo un sondaggio di Thomson Reuters, gli economisti avevano previsto 735.000 richieste nella settimana che si è conclusa il 7 novembre.

I tre banchieri centrali hanno espresso soddisfazione per il modo in cui le riforme post-crisi finanziaria hanno reso il settore bancario più resistente. “Volevamo un sistema bancario che sostenesse le nostre economie, non economie che sostenessero il sistema bancario, e credo che l’abbiamo visto”, ha detto Bailey.

Lagarde ha detto che le banche hanno “operato come facilitatori, invece di essere la fonte dei problemi” durante il crollo del 2008, ma ha avvertito che è probabile che ci sarà ancora un aumento dei non-performing loans una volta che i governi inizieranno a ridurre il loro sostegno alle aziende e chiederà ai finanziatori di affrontare rapidamente i problemi nei loro portafogli di prestiti.

(Estratto dalla rassegna stampa di Epr)