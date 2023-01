Cosa farà la banca centrale cinese per sostenere energie pulite e logistica

La banca centrale cinese prorogherà tre misure di assistenza alle aziende verdi e alle imprese di logistica. Tutti i dettagli

La Banca popolare cinese, ovvero la banca centrale della Cina, ha annunciato ieri che prolungherà tre politiche monetarie per il sostegno delle tecnologie a basse emissioni e del settore della logistica.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI A CHI SOSTIENE LA TRANSIZIONE VERDE

Innanzitutto, l’istituto continuerà a offrire fino alla fine del 2024 finanziamenti a basso costo alle banche che concedono prestiti alle aziende che lavorano alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. La politica era stata adottata nel novembre del 2021.

La banca consentirà inoltre a una serie di nuovi enti finanziari sia locali che stranieri – ma non è stato specificato quali – di aderire al progetto e di rafforzare la cooperazione globale nella cosiddetta “finanza sostenibile”: si chiama così quella porzione del mondo finanziario che mette particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale e sociale degli investimenti.

PROROGATO IL PROGRAMMA PER IL CARBONE PULITO

La banca centrale cinese ha confermato per tutto il 2023 il programma di relending per l’utilizzo del “carbone pulito” (clean coal), vale a dire quelle tecnologie per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, gas serra e inquinanti dell’aria associate alla combustione del carbone.

L’istituto ha specificato che la Cina sta intraprendendo una transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio, ma vuole anche tutelare la sua sicurezza energetica.

Il carbone, di cui la Cina è la maggiore consumatrice globale, è la fonte più utilizzata nel paese per la generazione di elettricità. Pechino è inoltre responsabile della maggiore quantità di emissioni di gas serra al mondo, ma si è impegnata raggiungere lo “zero netto” entro il 2060, allineandosi alla tendenza internazionale alla neutralità climatica.

AIUTI ALLA LOGISTICA

Il piano di relending per il settore della logistica sarà invece attivo fino al 30 giugno prossimo, e da ora potranno accedervi anche le piccole aziende del settore.

Infine, la banca centrale cinese ha detto che aumenterà il supporto per lo sviluppo verde, l’innovazione scientifica e le infrastrutture, ed espanderà l’accesso a questi finanziamenti.