Uber per Eats si allea con la startup di veicoli autonomi Nuro

Uber si allea con la startup di veicoli autonomi Nuro per le consegne Eats.

Giovedì la società di ride sharing con sede a San Francisco ha annunciato la collaborazione con la start-up Nuro per testare la consegna di cibo tramite veicoli senza pilota in alcune località degli Stati Uniti.

Uber amplia così i suoi legami con le aziende focalizzate sulla costruzione di macchine a guida autonoma. Come ricorda Reuters, la società ha anche condotto test per la consegna autonoma con Serve Robotics, che fornisce macchine da marciapiede per la consegna, e Motional, start-up a guida autonoma.

L’attività di trasporto di Uber si è ripresa dai minimi della pandemia quando le persone riprendono a viaggiare. Le prenotazioni lorde del colosso statunitense del trasporto urbano hanno raggiunto il massimo storico di 29,1 miliardi di dollari, in crescita del 33% anno su anno nel secondo trimestre 2022. Nello specifico troviamo la divisione Mobility a 13,4 miliardi di dollari (+55% YoY) e quella Delivery a 13,9 miliardi (+7% YoY). Proprio la sua unità di consegna di cibo deve affrontare i rischi derivanti dalla riapertura dei ristoranti e dall’aumento dei costi di ordinazione.

LA PARTNERSHIP CON NURO PER UBER EATS

I test con Nuro inizieranno questo autunno a Houston, in Texas, e a Mountain View, in California, nell’ambito di una partnership di 10 anni. La società prevede di espandere il servizio nella grande Bay Area.

Nella versione di prova di Uber Eats, i clienti potranno scegliere la consegna senza conducente come opzione quando ordinano cibo e generi alimentari. Ai clienti di Uber Eats sarà addebitato lo stesso costo per la consegna, indipendentemente dal fatto che si tratti di un robot Nuro o di un rider. Tuttavia, potrebbero esserci dei risparmi sui costi poiché i robot Nuro non possono accettare mance. I clienti non sapranno al momento dell’ordine se stanno ricevendo la propria consegna o se si tratta di una tipica consegna tramite corriere. Se il cliente Eats preseleziona l’opzione della mancia e Nuro effettua la consegna, la mancia verrà rimborsata, sottolinea Techcrunch.

COSA FA LA STARTUP PER LA GUIDA AUTONOMA

Nuro, fondata nel 2016 da ex ingegneri capo del progetto di auto a guida autonoma di Google, ha già collaborazioni con rivenditori statunitensi come Kroger e Walmart, nonché catene di ristoranti tra cui Domino’s Pizza e Chipotle Mexican Grill.

Finora la startup ha raccolto 2 miliardi di dollari. Inoltre, Nuro è una delle poche aziende ad aver ricevuto tutte le approvazioni e i permessi necessari per gestire un servizio di consegna di veicoli autonomi – che può addebitare ai clienti – in California, ricorda sempre TechCrunch. Il che significa che può – e riceverà – una commissione per ogni consegna autonoma effettuata per Uber.