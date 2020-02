Start Magazine presenta il 4 marzo il libro “Economia circolare” a Milano

Si svolgerà a Milano il prossimo 4 marzo (Hotel Nazionale, Piazza di Monte Citorio, ore 16.30-18.30) la presentazione del libro realizzato da Start Magazine “Economia circolare. Città, imprese e modelli produttivi, l’Italia che cambia”.

Dopo l’evento capitolino dello scorso 12 novembre, in cui esponenti di governo e delle istituzioni, docenti universitari e stakeholder, si sono confrontati sul tema della circular economy ed in particolare sulle sfide riguardanti le tematiche dell’energia e dell’ambiente, il dibattito si trasferisce nel capoluogo lombardo.

Verrà analizzato il ruolo dell’economia circolare, al centro di numerosi aspetti e settori della nostra vita: dal tema dei rifiuti e dell’End of Waste, a quello della mobilità sostenibile e della rigenerazione urbana, evidenziando casi concreti di best practice già in essere che riscuotono successo.

Interverranno Raffaele Cattaneo (assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia), Marco Granelli (assessore Mobilità e Lavori Pubblici del Comune di Milano), Riccardo Pase (presidente della Commissione Ambiente e Protezione Civile del Consiglio regionale della Lombardia) e Giovanni Valotti (presidente di A2A).

Modererà l’incontro Michele Guerriero, direttore editoriale di Start Magazine.