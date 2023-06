La Corea del sud vincerà la corsa all’auto elettrica?

La Corea del sud, che può vantare tre produttori di batterie a livello mondiale, potrebbe diventare una fornitrice chiave per l’intero settore delle auto elettriche. L’analisi di Jan de Bruijn, Client Portfolio Manager Emerging Markets di Robeco



L’ascesa dei veicoli elettrici è inarrestabile. L’Autorità internazionale per l’energia (AIE) prevede che le vendite dei veicoli elettrici cresceranno del 35% su base annua nel 2023, raggiungendo 14 milioni di unità, pari al 18% delle vendite globali di nuove auto. La rapida crescita del settore è stata sostenuta dallo sviluppo parallelo di un ecosistema produttivo in Cina che fornisce le batterie.

Le case automobilistiche statunitensi ed europee stanno investendo per creare una propria base produttiva per rifornire il settore dei veicoli elettrici e molte si sono impegnate in programmi aggressivi per iniziare a sostituire le linee di prodotti con motori a combustione interna (ICE) con veicoli elettrici nel prossimo decennio. La rivalità geopolitica degli Stati Uniti con la Cina sta complicando la situazione con iniziative politiche e legislative volte a produrre in loco le tecnologie chiave, o almeno ad approvvigionarsi al di fuori della Cina.

Ciò potrebbe rendere la Corea del Sud, che può vantare tre produttori di batterie a livello mondiale, un fornitore chiave per l’intero settore dei veicoli elettrici.

Lo scenario attuale

Il predominio della Cina nella catena di fornitura dei veicoli elettrici riflette il mercato dei consumatori, che è anche il più grande del mondo, con volumi significativi nei segmenti di piccole e medie dimensioni piuttosto che in quelli di fascia alta, dove i veicoli elettrici si sono affermati con grande successo negli Stati Uniti e in Europa.

La crescita dei veicoli elettrici è dovuta a un sostegno politico costante, che comprende sussidi e date di scadenza legislative per le vendite di veicoli elettrici. Il costo totale di produzione di un veicolo elettrico compatto è ancora superiore del 45-50% rispetto a quello di un veicolo ICE, a causa dell’elevato costo del battery pack, che rappresenta il 40% dei costi totali.

In Cina, ad esempio, gli incentivi hanno incoraggiato una forte crescita dei veicoli elettrici negli ultimi anni e i veicoli elettrici in Cina sono tipicamente più piccoli rispetto ad altri mercati. Nel 2021, il prezzo mediano ponderato per le vendite dei veicoli elettrici in Cina era solo del 10% superiore a quello dei veicoli ICE, rispetto al 45-50% in media negli altri mercati principali.

La Cina sospende gli incentivi, proprio mentre gli Stati Uniti li incrementano

A partire da gennaio 2023, il governo cinese ha posto fine al programma di incentivi per i veicoli elettrici iniziato nel 2010, quando il valore dei veicoli elettrici era ormai consolidato. Anche in molti Paesi europei gli incentivi per i veicoli elettrici sono stati ridotti o eliminati.

Ciò è in contrasto con il mercato statunitense, che ha appena iniziato i suoi sforzi di sostegno all’elettrificazione e sta introducendo crediti d’imposta grazie all’Inflation Reduction Act (IRA), entrato in vigore nell’agosto 2022. La legge prevede l’erogazione di 370 miliardi di dollari di sussidi per la transizione energetica degli Stati Uniti, comprese le agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e le batterie prodotte negli Stati Uniti.

Il vantaggio della Corea del Sud in termini di input

Un vantaggio significativo per la Corea del Sud nel settore delle batterie è la presenza di grandi fornitori nazionali di input. I materiali catodici sono un elemento strategico importante che rappresenta il 40-50% dei costi delle batterie dei veicoli elettrici e la Corea del Sud ospita alcune aziende leader di materiali catodici. Le aziende automobilistiche hanno rafforzato la cooperazione con le aziende produttrici di materiali catodici oltre che con le aziende produttrici di batterie; tuttavia, i produttori di batterie sudcoreani hanno storicamente forti relazioni con questi fornitori che, a nostro avviso, conferiscono loro un vantaggio competitivo. SNE Research prevede che il mercato globale dei materiali catodici crescerà da 32 miliardi di dollari nel 2022 a 83 miliardi di dollari nel 2030.

La Cina detiene una posizione dominante a livello globale per quanto riguarda tutti questi input, con la Corea del Sud e il Giappone come unici rivali, e questo in futuro potrebbe dare ai fornitori sudcoreani e giapponesi un potere di determinazione dei prezzi con i consumatori statunitensi.

Manteniamo un forte sovrappeso sulla Corea del Sud. I fondamentali macro sono relativamente forti e stabili, mentre la Corea del Sud è stata tra i primi ad aumentare i tassi d’interesse per contrastare il forte aumento dell’inflazione registrato in tutto il mondo. La Corea del Sud è stata anche all’avanguardia nelle iniziative di crescita green e dispone di un quadro politico articolato per una crescita sostenibile sia a breve che a lungo termine. Ciò andrà a vantaggio di molte aziende sudcoreane, soprattutto quelle che operano nel settore dell’export, poiché la Corea del Sud ha un’ampia esposizione al settore dell’energia pulita.