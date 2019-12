Anas, ecco chi spinge (e chi frena) per Dibennardo al posto di Simonini

Fatti, nomi e indiscrezioni sul prossimo ribaltone ai vertici di Anas (gruppo Ferrovie). Chi è Dibennardo e le tensioni nella maggioranza fra Pd e Movimento 5 Stelle

Sarà Ugo Dibennardo – salvo colpi di scena – il nuovo amministratore delegato di Anas. Il governo giallorosso ha deciso di sostituire Massimo Simonini, scelto un anno fa quando il Conte 1 appoggiato da M5S e Lega silurò Gianni Armani, ha scritto ieri Dagospia che ha rilanciato un articolo di Start dello scorso novembre in cui si dava conto dell’imminente sostituzione.

LE IPOTESI IN BALLO

A guidare la società per le strade, che durante l’esecutivo Renzi è confluita in Ferrovie dello Stato, sarà dunque un manager interno. Una soluzione – dicono ambienti governativi – preferita a quella di Cristiano Cannarsa, amministratore delegato di Consip. Mentre negli scorsi giorni il quotidiano La Verità aveva fatto il nome di Ennio Cascetta, già presidente di Anas.

CHI PREME CONTRO SIMONINI E IL CASO FS

A spingere per il ribaltone sono soprattutto il Pd e Italia Viva, con il suggerimento – secondo quanto scrive oggi il Fatto Quotidiano – dell’ex numero uno delle Ferrovie e di Finmeccanica (ora Leonardo), Mauro Moretti. Un attivismo, quello di Moretti, non particolarmente apprezzato dagli attuali vertici di Ferrovie: Gianfranco Battisti non ha confermato Moretti al vertice della Fondazione Fs.

IL RUOLO DI DE MICHELI E ZINGARETTI

Sono stati due in particolare i politici a puntare su Dibennardo: il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli (Pd), e l’assessore ai Trasporti del Lazio, Mauro Alessandri, vicinissimo al governatore Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico.

Ma chi è Dibennardo?

IL CURRICULUM DI DIBENNARDO

Nato 51 anni fa in provincia di Catania, ingegnere civile, Di Bennardo dal 15 aprile scorso è responsabile coordinamento territoriale Nord-Ovest dell’Anas – promosso grazie ad Armani – mentre in precedenza, da novembre 2015, è stato direttore Operation e Coordinamento territoriale. In realtà dal 1998, anno in cui è entrato in Anas, il manager ha ricoperto vari incarichi, cominciando da quello di responsabile tecnico. Prima di approdare qui, ha lavorato per due anni negli stabilimenti della Caterpillar in Spagna e in Belgio. Da febbraio 2019, inoltre, Dibennardo è samministratore delegato di Concessioni Autostradali Venete e per tre anni – dal 2014 al 2017 – ad di Autostrade del Lazio. “Dibennardo è un fedelissimo dell’ex padre padrone di Anas, Pietro Ciucci”, ha scritto oggi il Fatto Quotidiano.

IL PRECEDENTE VETO M5S

Di Dibennardo a capo dell’Anas si era già parlato ai tempi della sostituzione di Armani e dell’azzeramento dell’intero board dopo tre anni dal suo insediamento. E anche le parole dell’allora ministro Danilo Toninelli – “possibile un interno come amministratore delegato” – erano un indizio che portavano a lui. In sostanza, si intendeva seguire una strada interna come accaduto ad esempio con Fabrizio Palermo ai vertici di Cassa Depositi e Prestiti e con Gianfranco Battisti in Fs.

A sbarrare la strada a Dibennardo, allora, è stato però proprio il partito di Toninelli. In particolare alcuni parlamentari pentastellati, guidati dal senatore ex Idv Elio Lannutti, avevano presentato un’interrogazione in cui evidenziavano come la possibile nomina del manager costituisse “elemento di continuità con le precedenti gestioni”. Inoltre, chiedevano che venissero attivate “le procedure ispettive previste dall’ordinamento per fugare qualsiasi ombra nella gestione delle attività italiane ed estere di Anas, una delle più importanti aziende pubbliche che avrebbe bisogno di nuovi manager, in grado di supportare l’attuazione dei principi di legalità e trasparenza”. Evidentemente i malumori grillini hanno avuto la meglio: fu scelto Simonini, anch’egli un manager interno. Anch’egli dipendente Anas – come Dibennardo – dal 1998.

Che cosa diranno ora i Pentastellati? Di sicuro si stanno rileggendo un articolo del Fatto sul passato di Dibennardo.

+++

aggiornamento