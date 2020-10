Quanto costa fare un tampone nei laboratori privati? Spese e polemiche

Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia e non solo: il costo del tampone nei laboratori privati regione per regione

Tamponare. È questa la parola d’ordine per frenare la pandemia da Covid-19: individuare i positivi, isolarli e tracciare i possibili contatti per testarli. Per far funzionare la strategia di testing-tracking-tracing, attualmente claudicante, sono diverse le Regioni che hanno aperto la possibilità di effettuare i tamponi molecolari anche nei laboratori privati.

Ma quanto costa effettuare un tampone in un laboratorio privato? Non c’è, ancora, una strategia nazionale ed i prezzi sono diversi da laboratorio a laboratorio. Andiamo per gradi.

QUANTO COSTA EFFETTUARE UN TAMPONE IN LABORATORIO PRIVATO?

A provare a rispondere alla domanda è un’indagine di Altroconsumo in un’analisi condotta su oltre 150 strutture dislocate in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. Il costo medio per effettuare un tampone è di 94 euro, ma alcuni centri chiedono anche oltre 160 euro. Di sicuro non si spendono mai meno di 65 euro.

I PREZZI REGIONE PER REGIONE

In Emilia Romagna il costo minimo per un tampone è di 75 euro (a Bologna) e si arriva a pagare un massimo di 162 euro a tampone, a Fidenza. Nei laboratori privati della Lombardia il costo oscilla tra i 75 e i 125 euro. In Piemonte si arriva a pagare in un laboratorio di Bra fino 152 euro, mentre in Veneto i prezzi vanno dai 65 euro ai 100 euro.

LAZIO E CAMPANIA: DATI NON ANCORA DISPONIBILI

Nell’indagine di Altroconsumo non compaiono i numeri di Campania e Lazio, che hanno autorizzato i laboratori privati a fare i tamponi molecolari solo da pochi giorni. Nel Lazio i tamponi rapidi antigenici sono soggetti al prezzo calmierato di 22 euro. Alcuni laboratori privati chiedono 60 euro per i molecolari.

PUGLIA FISSA UN COSTO MASSIMO

Non rientra nelle regioni analizzate la Puglia, che ha comunque aperto alla possibilità di effettuare il tampone nei laboratori privati. È stato deciso, però, che la tariffa massima applicabile è di 80 euro, in attesa che l’apposito tavolo tecnico ne confermi la congruità alla luce degli attuali costi di mercato.

IL DIBATTITO SUI SOCIAL

Il tema dei prezzi dei tamponi, alti e diversi da laboratorio e laboratorio, tengono banco anche sui social, con qualcuno che invoca un prezzo calmierato.

Non ho nessuna preclusione verso la sanità privata. Mi chiedo però se 92 euro per un tampone non sia un prezzo elevato. So che obbedisce alle leggi domanda/offerta ma non andrebbe calmierato? @CarloStagnaro @BentivogliMarco @OGiannino — dario di vico (@dariodivico) October 26, 2020

E' sufficiente che lo stato sussidi i tamponi (anche presso i laboratori privati) pagando la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo che si ritiene equo per i cittadini — Carlo Stagnaro 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🥃🛋️ (@CarloStagnaro) October 26, 2020

IL COSTO NEL PUBBLICO

Anche nel pubblico, comunque, il prezzo è diverso da regione a regione. Come scrive Wired, riportando i dato di una indagine dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’università Cattolica di Roma, il prezzo medio nel pubblico è di 59 euro, ma si passa dai 35 euro della Basilicata e della Calabria ai 79 euro della provincia autonoma di Trento e agli 89 euro del Veneto.