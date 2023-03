Maternità surrogata: i prezzi variano da 43mila euro a 140mila euro

Maternità surrogata: ecco offerte e tariffe di Gestlife, agenzia europea di proprietà statunitense. I pacchetti partono da 43mila euro. Fatti, numeri e approfondimenti

La maternità surrogata, o gestazione per altri, è una pratica vietata in Italia. Il governo di centrodestra sta lavorando a un’ulteriore stretta. La proposta di legge che ha come primo firmatario Carolina Varchi (FdI) e che riprende un testo della scorsa legislatura di Giorgia Meloni punta a estendere il divieto di “surrogazione di maternità” anche all’estero. Rendere la maternità surrogata “reato universale”: in sostanza potranno essere puniti i cittadini italiani anche se dovessero fare ricorso alla gestazione per altri all’estero. Pesanti le pene previste: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 600mila a un milione di euro.

ALMENO UN CENTINAIO DI COPPIE ITALIANE OGNI ANNO FANNO RICORSO ALLA MATERNITÀ SURROGATA

Fino a quando la norma non sarà approvata la maternità surrogata sarà vietata solo sul territorio italiano, le coppie o i single che vorranno ricorrere alla maternità surrogata potranno farlo all’estero. Secondo Scienza in rete, sebbene sia difficile stabilire quanti siano gli italiani che vi fanno ricorso, “si stima che siano almeno un centinaio gli atti di nascita che annualmente vengono trascritti dalle anagrafi italiane”. Inoltre “sette coppie su dieci sono eterosessuali, il resto coppie omosessuali e single”. E sono molte le cliniche e le agenzie che offrono i loro servizi nel nostro paese.

GESTLIFE, IL BRACCIO LEGALE DI INVESTMEDICAL

Gestlife (il cui sito italiano è oscurato) è una società appartenente al gruppo statunitense INVESTMEDICAL, una società che ha la sua sede legale a Miami, al numero 400 di Sunny Isles Boulevard, ma è presente in sette paesi. INVESTMEDICAL è un’azienda dedicata alla fornitura di servizi medici nell’ambito della riproduzione assistita, ricerca generica, terapia genica, e della maternità surrogata. Gestlife si presenta come il braccio legale di INVESTMEDICAL, la cui mission è fornire consigli giuridici e medici nel processo di accesso alla gestazione per altri. Gestlife sostiene di essere la prima azienda in Europa nei processi di maternità surrogata con uffici a Miami (USA), Tblissi (Georgia), Tirana (Albania), Salonicco (Grecia) e Kiev (Ucraina).

INTERECO, LA CLINICA UCRAINA DI MATERNITÀ SURROGATA

Gestlife possiede la clinica di riproduzione assistita Intereco a Kiev. Sul suo sito è scritto che “GestLife è l’unica azienda del settore ad avere una propria clinica in Ucraina, dotata delle più moderne strutture e tecnologie, secondo i protocolli europei e ISO 9001. È in questa clinica che vengono svolte la maggior parte dei nostri programmi e che il resto dei processi sono controllati negli altri paesi, offrendo così uno standard di qualità uniforme in tutti i paesi”. Stando a quanto è riportato sul sito di Intereco l’azienda nasce nel 2014, nei suoi laboratori di riproduzione assistita “sono stati curati più di 200 pazienti con problemi di infertilità”. Nel 2016 è stata creata una nuova clinica a Kiev (Ucraina), dove attualmente vengono accolti i pazienti provenienti da Cina, Italia, Spagna, Francia, Germania, Brasile, Argentina e Svizzera.

LA GARANZIA DI SUCCESSO E L’ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE DEL NASCITURO

Gestlife si presenta come una struttura capace di seguire una coppia (eterosessuale, omosessuale, persone single e persone con HIV) in tutte le fasi del percorso di maternità surrogata, dal trasporto della coppia, all’alloggiamento, alla possibilità di essere seguiti, h24, da uno staff di 170 tra avvocati, pediatri, psicologi, ginecologi, embriologi, infermieri, assistenti. E, ancora di più, garantisce un percorso di successo: “Alla fine della strada, c’è sempre un bambino che ci aspetta”. Gestlife garantisce anche una sorta di “assicurazione” nel caso in cui la gestazione non abbia l’esito sperato. “Sfortunatamente, dopo il 7° mese, tutte le agenzie considerano che se il bambino nasce prematuro e muore, il programma è finito e tu rimani senza figli e senza soldi – si legge sul sito -. GestLife è l’unica compagnia al MONDO che ti copre per questa terribile eventualità, garantendoti la ripresa dello stesso programma che avevi contratto, fino a due anni dopo il parto, in caso di morte del bambino per qualsiasi motivo o causa (compresi gli incidenti domestici o stradali). Senza alcun costo per te. Vogliamo che tu sia sicuro di avere il figlio che desideri, qualunque cosa accada”. E un indennizzo è predisposto anche per la madre surrogata, in caso di perdita della funzionalità di alcuni organi durante la gestazione, e per la famiglia della madre surrogata nel caso del suo decesso. L’indennizzo ammonta a 10mila euro.

I COSTI DELLA MATERNITÀ SURROGATA DI GESTLIFE: DA 43 A 140 MILA EURO

Gestlife propone pacchetti di Gpa in Ucraina, Grecia, Stati Uniti, Georgia ed Albania. Fino al 24 maggio dello scorso anno in questo gruppo di paesi c’era anche la Russia che, successivamente al conflitto con l’Ucraina, ha deciso di vietare la maternità surrogata per i cittadini stranieri. I prezzi variano molto da paese a paese. Accedere a un pacchetto di Gpa negli USA ha un costo variabile tra i 120 e i 140mila euro. Queste cifre possono lievitare, e non di poco, in caso di complicazioni mediche perché negli USA l’assistenza sanitaria non è universale. In Grecia il prezzo della maternità surrogata parte da 66.900 euro, in Georgia da 47.200 euro e in Albania da 61.900. Il pacchetto più economico è quello ucraino, dove parte da “solo” 43.000 euro ma che può facilmente arrivare a 49.900 euro “a seconda della difficoltà della gestione amministrativa”. Il “mercato” della Gpa in Ucraina ha avuto un duro colpo durante la guerra ma, dopo le prime fasi del conflitto, le attività sono riprese e Gestlife assicura che, attraverso la Fondazione “Siamo tutti bambini”, donerà il 5% dei suoi ricavi agli orfanotrofi ucraini.