La flemma di Conte, le priorità di Grillo, i consigli di Ricciardi e la svolta di Bonomi

«Esasperazione» più che per l’uomo per uno stile di guida. Una questione di sintonia e prima ancora di empatia. Rapporto incrinato con le persone. Aver deresponsabilizzato buona parte della piramide.

"Per tutto dicembre, state fermi", ha consigliato Walter Ricciardi (Oms), consigliere del ministro della Salute, ieri in tv.

I temi degli ultimi post del blog di Beppe Grillo? App per non vedenti e la demenza al tempo di Covid… pic.twitter.com/oDQgZaSYDj

5 euro al giorno per i dipendenti che lavorano da casa. Euro da riconoscere per un massimo di 100 giorni l’anno. È l’accordo che in Germania Spd e Csu avrebbero trovato per compensare il disagio dei lavoratori che sacrificano spazi della propria abitazione, per la Faz. (Corsera)

