Perché Taiwan va difesa. Scrive il Financial Times

Il destino di Taiwan non riguarda solo l’isola ma il mondo intero, scrive Financial Times. Dobbiamo difendere la libertà di Taipei dalle pretese di Pechino?

Gli Stati Uniti dovrebbero difendere Taiwan? Non si tratta di un dibattito astratto. Nel fine settimana, Pechino ha simulato bombardamenti sull’isola, mentre la sua marina ha accerchiato Taiwan. Scrive il Financial Times.

In risposta alla costante escalation della pressione militare cinese sull’isola, il presidente Joe Biden ha promesso – per quattro volte – che gli Stati Uniti avrebbero difeso Taiwan da un attacco della Cina.

COSA PENSANO L’AMERICA E L’EUROPA

Per alcuni americani, le promesse di Biden sono poco meno che una follia. Doug Bandow del Cato Institute, un think tank, lamenta che “la maggior parte dei politici [americani] è pronta a rischiare il suicidio nazionale per proteggere Taiwan”. Perché l’America, stanca della guerra, dovrebbe minacciare di combattere la Cina, un’altra potenza dotata di armi nucleari, per difendere un’isola di 24 milioni di abitanti che si trova a circa 100 miglia dalla costa cinese?

Lo scetticismo sulla difesa di Taiwan è ancora più marcato in alcune parti d’Europa. Di ritorno da una visita in Cina la scorsa settimana, il presidente Emmanuel Macron ha lasciato intendere che la Francia non avrebbe mosso un dito per proteggere l’isola. Parlando di Taiwan, ha dichiarato a Politico che il “grande rischio” per l’Europa è quello di rimanere “invischiata in crisi che non sono nostre”.

In realtà, pochi si aspettano che i militari europei vengano coinvolti direttamente in un conflitto su Taiwan. Ma l’atteggiamento di politici europei come Macron è importante, perché influenzerà i calcoli cinesi sui costi economici e diplomatici di un eventuale attacco.

Sarebbe certamente più facile per i leader europei e americani se non avessero motivo di preoccuparsi del destino di Taiwan. Ma la realtà è che un’annessione forzata dell’isola da parte della Cina avrebbe profonde conseguenze globali che si farebbero sentire rapidamente a Parigi, oltre che a Peoria.

Ci sono tre argomenti principali per difendere Taiwan. Il primo riguarda il futuro della libertà politica nel mondo. Il secondo riguarda l’equilibrio globale dei poteri. Il terzo riguarda l’economia mondiale. L’insieme di questi argomenti costituisce un’argomentazione convincente per tenere Taiwan fuori dalle grinfie di Pechino.

Il partito comunista cinese sostiene che il partito unico è il sistema perfetto per la Cina. Gli Stati Uniti, insiste, dovrebbero smettere di cercare di promuovere valori liberali e democratici, che non funzionano bene in Occidente e che sarebbero un disastro per una cultura comunitaria come quella cinese. Ma Taiwan, una società prospera e fiorente, è la prova vivente che la cultura cinese è completamente compatibile con la democrazia. La sua esistenza mantiene viva una visione alternativa di come la Cina stessa potrebbe un giorno essere gestita.

Pechino ha già stroncato le aspirazioni alla democrazia di Hong Kong. Se a Xi Jinping fosse permesso di fare lo stesso a Taiwan, l’autocrazia si radicherebbe in tutto il mondo di lingua cinese. Dato che la Cina è la superpotenza emergente del XXI secolo, ciò avrebbe tristi implicazioni politiche per il mondo. Coloro che sono cinici nei confronti della promozione della democrazia da parte degli Stati Uniti potrebbero apprezzare ancora meno la protezione dell’autocrazia cinese.

L’idea che la Cina continentale abbracci un giorno la libertà politica rimane una prospettiva lontana. Ma la regione indo-pacifica nel suo complesso ha diverse democrazie fiorenti, tra cui Giappone, Corea del Sud e Australia. Tutte dipendono in qualche misura dalla garanzia di sicurezza degli Stati Uniti.

COSA CAMBIEREBBE SE LA CINA CONQUISTASSE TAIWAN

Se la Cina distruggesse l’autonomia di Taiwan, invadendola o costringendo l’isola a un’unione politica non voluta, il potere degli Stati Uniti nella regione subirebbe un duro colpo. Di fronte alla prospettiva di una nuova potenza egemone nell’Indo-Pacifico, i Paesi della regione reagirebbero. La maggior parte sceglierebbe di assecondare Pechino modificando le proprie politiche estere e interne. Il desiderio di evitare di offendere il nuovo egemone pungente limiterebbe rapidamente la libertà di parola e di azione dei vicini della Cina.

Le implicazioni di un dominio cinese nell’Indo-Pacifico sarebbero anche globali, dato che la regione rappresenta circa due terzi della popolazione mondiale e del prodotto interno lordo. Se la Cina dominasse la regione, sarebbe sulla buona strada per sostituire gli Stati Uniti come nazione più potente del mondo. L’idea che l’Europa non sia influenzata da questo spostamento del potere globale è assurda. Ora più che mai, l’Europa dipende dalla volontà dell’America di affrontare la Russia, alleato dispotico della Cina.

Qualcuno potrebbe obiettare che nozioni astratte come “egemonia” contano poco per la gente comune. Ma una stranezza dello sviluppo economico di Taiwan significa che il controllo dell’isola avrebbe rapidamente implicazioni importanti per gli standard di vita in tutto il mondo.

Taiwan produce oltre il 60% dei semiconduttori mondiali e circa il 90% di quelli più sofisticati. I gadget che fanno funzionare la vita moderna, dai telefoni alle automobili e ai macchinari industriali, funzionano con chip taiwanesi. Ma le fabbriche che li producono potrebbero essere distrutte da un’invasione.

Se le fabbriche di chip di Taiwan sopravvivessero ma cadessero sotto il controllo cinese, le implicazioni economiche sarebbero enormi. Il controllo dei semiconduttori più avanzati del mondo darebbe a Pechino una morsa sull’economia mondiale. Come gli Stati Uniti hanno già scoperto, replicare l’industria dei semiconduttori di Taiwan è molto più difficile di quanto sembri.

Tutte queste considerazioni – economiche, strategiche e politiche – rendono convincente la necessità per gli Stati Uniti e i loro alleati di proteggere Taiwan. Nessuno sano di mente vuole una guerra tra America e Cina. Ma oggi, come in passato, a volte è necessario prepararsi alla guerra per mantenere la pace.

(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)