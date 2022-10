Perché i repubblicani stanno guadagnando terreno nei sondaggi per le elezioni di midterm. Report Ft

Ci sarebbe bisogno di un grande errore nei sondaggi, ma non sarebbe più uno shock se i repubblicani vincessero il Senato. L’approfondimento del Financial Times

Gli osservatori dei sondaggi possono imparare molto dai fisici. Prendiamo, ad esempio, Il pendolo di un orologio. Oscilla grazie a due meccanismi. I pesi sospesi alla testa dell’orologio convertono la forza di gravità terrestre in energia che aziona gli ingranaggi dell’orologio. Per evitare che il peso precipiti a terra, facendo girare tutti gli ingranaggi contemporaneamente e producendo un orologio che viaggia nel tempo, è stato installato un meccanismo simile a un artiglio che permette a un solo dente dell’ingranaggio di girare contemporaneamente.

Il pendolo, il secondo meccanismo, è fissato a questo artiglio e regola la velocità di rotazione degli altri denti. Partendo da un punto alto a sinistra, la gravità tira il pendolo verso il basso e l’inerzia lo porta verso destra. L’artiglio rilascia un dente e permette all’ingranaggio di muoversi, producendo un “tic” udibile. Il pendolo si sposta quindi naturalmente verso il basso e a sinistra, permettendo all’ingranaggio di girare un altro dente. L’orologio emette un “tock”.

Anche i sondaggi di opinione funzionano così (più o meno). Ciò è dovuto in parte alla variazione casuale dei singoli sondaggi, che di solito può essere attribuita alle differenze nelle caratteristiche demografiche e politiche delle persone intervistate. Ma i sondaggi spesso si avvicinano alla media di lungo periodo nel corso del tempo. Basti pensare alle elezioni del 2016 e del 2020, quando il vantaggio dei Democratici in estate ha lasciato il posto a una rapida impennata del sostegno ai Repubblicani in autunno – scrive The Economist.

Così, a un “tic” di metà estate a favore dei democratici ha risposto un “tic” repubblicano quest’autunno. Secondo il sondaggio dell’Economist sui sondaggi per le elezioni del Senato americano, i candidati repubblicani hanno guadagnato terreno in otto dei dieci Stati più contesi.

L’avanzata repubblicana è stata particolarmente evidente in Nevada, dove Catherine Cortez Masto, senatrice democratica in carica, difende il suo seggio contro Adam Laxalt, repubblicano ed ex procuratore generale dello Stato. Qualcosa di simile è accaduto in Pennsylvania, dove John Fetterman, il vicegovernatore democratico dello Stato, sta affrontando Mehmet Oz, ex medico e conduttore di talk show. Il nostro indice dei sondaggi, che aggiusta i sondaggi sia per la parzialità storica di ciascun sondaggista sia per il fatto che un sondaggio sia stato condotto da una società di parte, rileva che il margine dei democratici è sceso di oltre cinque punti percentuali anche in Wisconsin.

Le nostre medie dei sondaggi mostrano attualmente che i Democratici sono in ritardo rispetto ai Repubblicani di circa un punto ciascuno in Nevada, North Carolina e Wisconsin. In Ohio sono in testa di quasi un punto. I democratici sono in vantaggio di quattro punti in Georgia e di sette in Pennsylvania e Arizona. Questo dà ai Democratici un guadagno netto di un seggio al Senato se i sondaggi sono accurati al 100% (spoiler alert: non lo saranno). Questi numeri sono accompagnati da un’avvertenza importante per la salute. A un mese dal giorno delle elezioni, i sondaggi per il Senato si discostano in media di sei punti rispetto ai risultati effettivi della notte.

Ma c’è ancora tempo per i repubblicani per fare breccia prima dell’8 novembre, e i sondaggi nelle ultime elezioni sono stati significativamente sbilanciati verso i democratici. I candidati repubblicani hanno la possibilità di conquistare tutti i seggi in bilico, persino la Pennsylvania e l’Arizona, secondo la gamma di errori delle nostre medie storiche dei sondaggi sul Senato. Anche se ci vorrebbe un grande errore nei sondaggi, i recenti progressi del partito negli Stati chiave significano che non sarebbe più uno shock per i repubblicani conquistare la maggioranza al Senato.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)