Servizi segreti, prefetti e Carabinieri, tutte le prossime nomine

Puzzle di candidature e nomine in corso di definizione alla presidenza del Consiglio ed ai Ministeri dell'Interno e della Difesa.

La nomina del Dirigente Generale della Polizia Tonino Bella a capo di gabinetto di Gennaro Vecchione, Direttore del Dis, il Dipartimento che coordina le agenzie di intelligence, potrebbe avviare il riordino delle Vice direzioni e degli assetti direttivi dell’Aisi e dell’ Aise.

Al Viminale il mosaico delle nomine prevede l’avvicendamento di numerosi vertici della Polizia, Prefetti e Questori che stanno per superare i limiti d’età. Ecco il quadro, in base alle scadenze anagrafiche:

Al Vice capo della polizia uscente Nicolò D’Angelo dovrebbe subentrare il Prefetto Vittorio Rizzi,

Al Direttore Direttore delle specialità, Roberto Sgalla, potrebbe subentare l’attuale Questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi,

Per l’avvicendamento di Enzo Calabria, Capo della Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza si fa il nome di Armando Forgione, già dirigente dell’Ispettorato di Polizia al Senato.

Mentre per la successione del Vice capo Vicario della polizia Luigi Savina oltre alla candidatura di Antonio De Jesu, attuale Questore di Napoli si prospetta anche quella di Marcello Cardona, Questore di Milano. Meno anziano di De Jesu, Marcello Cardona è comunque il pole position per la nomina a Prefetto di un capoluogo di Regione.

Per le Prefetture di Roma e di Napoli, al posto delle uscenti Paola Basilone e Carmela Pagano, le candidature più quotate sono quelle del capo del Dipartimento per l’immigrazione Gerarda Pantalone, e del Prefetto di Palermo Antonella De Miro. Ma in considerazione dei circa 14 mesi che le separano dalla pensione, la rosa dei candidati si sta ampliando.

Nomine Arma dei Carabinieri

Riguarda 28 tra generali e colonnelli il riassetto dei Comandi disposto dai Carabinieri. Queste le nuove destinazioni degli alti ufficiali dell’Arma:

Il generale Antonio Jannece al IV Reparto del Comando Generale

al IV Reparto del Comando Generale il generale Canio G. La Gala alla Scuola Marescialli

alla Scuola Marescialli il generale Marco Minicucci al Comando Legione Lazio

al Comando Legione Lazio il generale Mariano Mossa vice al Comando interregionale ‘Pastrengo’

vice al Comando interregionale ‘Pastrengo’ il generale Vincenzo Procacc i vice al Comando interregionale ‘Vittorio Veneto’

i vice al Comando interregionale ‘Vittorio Veneto’ il generale Giuseppe Brancati direttore coadiutore del Casd, Centro alti studi difesa

direttore coadiutore del Casd, Centro alti studi difesa il generale Vincenzo Paticchio al Racis, Raggruppamento investigazioni scientifiche

al Racis, Raggruppamento investigazioni scientifiche il generale D. Cavallo al Dum, Divisione unità mobili

al Dum, Divisione unità mobili il generale Aldo Iacobelli al PVA (Piemonte Val d’Aosta)

al PVA (Piemonte Val d’Aosta) il colonnello Stefano Iasson alla 2’ Brigata Mobile

alla 2’ Brigata Mobile il generale Gerardo Iorio al Comando Tutela del lavoro

al Comando Tutela del lavoro il colonnello Salvatore Sgroi alla Scuola di perfezionamento – Affari generali

alla Scuola di perfezionamento – Affari generali il colonnello Riccardo Sciuto alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga il generale Andrea Rispoli al Comando presso il ministero degli Affari esteri

al Comando presso il ministero degli Affari esteri il generale Roberto Riccardi al Comando Tutela patrimonio culturale

al Comando Tutela patrimonio culturale il generale Fabrizio Parrulli alla Legione Veneto

alla Legione Veneto il generale Massimo Zuccher al Reparto Autonomo

al Reparto Autonomo il generale Antonio Frassinetto alla Legione Friuli

alla Legione Friuli il generale Andrea Paterna alla Legione Calabria

alla Legione Calabria il generale Giuseppe La Gala al Comando Provinciale di Napoli

al Comando Provinciale di Napoli il generale S alvatore Cagnazzo ai Carabinieri della Banca d’Italia

ai Carabinieri della Banca d’Italia il colonnello Arturo Guarino al Comando provinciale di Palermo

al Comando provinciale di Palermo il colonnello Antonino Neosi all’Ufficio Storico

all’Ufficio Storico il colonnello Giuseppe De Liso all’Ufficio Cerimoniale

all’Ufficio Cerimoniale il colonnello Antonio Di Stasio all’Ufficio Rappresentanza militare

all’Ufficio Rappresentanza militare il colonnello Claudio Lunardo all’ufficio del Capo dello Stato Maggiore della Difesa

all’ufficio del Capo dello Stato Maggiore della Difesa il colonnello Stefano Paolucci all’Ufficio Bilancio.

