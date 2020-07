Recovery Fund: plausi, mugugni e perplessità. Girotondo di commenti

Il video del premier Conte sui risultati del vertice europeo con l’accordo sul Recovery Fund. E i commenti di intellettuali, analisti e sindacalisti. Una selezione della redazione di Start Magazine

After four days of negotiations we were able to reach a good result for the #EU and #Austria on the #MFF and the #RecoveryInstrument. Thank you to all colleagues, especially to the #frugals! pic.twitter.com/HJsfbQJa01

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) July 21, 2020