Presidenti slegati, la retromarcia del Corriere della Sera, le interviste di Lucia Annunziata, il tweet di Toti e il contismo

"Man mano che aumentano i posti letto per i pazienti Covid si riducono quelli disponibili per i soggetti con altre patologie e si risveglia un moto di ribellione da parte di chi di non sa come curarsi", dice Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici chirurghi

— Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 1, 2020