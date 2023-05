Cosa sta succedendo tra i servizi turchi e il Mossad?

Il Mit ha arrestato in Turchia alcuni membri di una rete di spionaggio legata al Mossad israeliano. L’articolo di Giuseppe Gagliano

Il MIT, cioè il servito segreto turco, ha annunciato l’arresto di diversi membri di una presunta rete di spionaggio, che secondo quanto riferito sono stati reclutati, addestrati e gestiti dall’agenzia di intelligence israeliana, il Mossad.

COSA SAPPIAMO DEGLI ARRESTI DEL MIT

Secondo quanto riferito, gli arresti sono avvenuti a seguito di un’indagine su un pacco che è stato inviato per posta da uno dei sospetti . L’indagine è stata avviata dal ramo di Istanbul della Direzione generale della sicurezza (cioè della polizia turca), che in seguito ha rivelato un collegamento con un’indagine separata di controspionaggio da parte del MİT. Alla fine questa indagine ha portato all’arresto di Selçuk Küçükkaya, un cittadino turco, accusato di operare come capo del presunto giro di spie.

Lunedì, la polizia di Istanbul ha arrestato 11 associati di Küçükkaya, che il MİT ritiene essere membri della presunta cellula di spionaggio. Alcuni rapporti indicano che le autorità turche sono ancora alla ricerca di altri due sospetti che si ritiene facciano parte della presunta anello di spionaggio. Il MİT afferma che la rete di spionaggio aveva istituito una società di facciata attraverso la quale i suoi membri svolgevano attività commerciali in Iran, con l’assistenza di intermediari che operavano all’estero.

L’ufficio del procuratore capo di Istanbul sostiene che Küçükkaya ha preso contatto con l’intelligence israeliana attraverso un membro del cosiddetto movimento Gülen. Il movimento Gülen è composto da sostenitori del religioso musulmano Fethullah Gülen, che gestisce una rete globale di scuole, enti di beneficenza e imprese dalla sua casa-in-exile negli Stati Uniti. Il governo turco ha designato il gruppo di Gülen un’organizzazione terroristica e afferma di essere stato dietro il fallito colpo di stato del 2016 contro il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.

Küçükkaya è inoltre accusato di aver avuto diversi incontri di persona con ufficiali del Mossad in varie località in tutta Europa. Durante quegli incontri, Küçükkaya avrebbe ricevuto incarichi progettati per testare le sue capacità di raccolta di informazioni. Si presume che Küçükkaya sia stato infine assunto come spia dal Mossad, che gli ha anche fornito istruzioni su come utilizzare un sistema di comunicazione clandestino per contattare i suoi gestori israeliani.

I PRECEDENTI DEL MOSSAD IN TURCHIA

L’affermazione del governo turco di aver arrestato una cellula spia del Mossad che opera nel suo territorio non è senza precedenti.

Nell’ottobre 2021, il MİT ha rivelato gli arresti di 15 membri di un presunto giro di spionaggio del Mossad a seguito di una serie di incursioni in quattro province turche. Lo scorso dicembre, i media turchi hanno riferito che 44 persone erano state arrestate e interrogate per aver presumibilmente spiato gli esuli palestinesi che vivevano in Turchia per conto del Mossad. Ciò che è nuovo in quest’ultima affermazione è la presunta connessione tra il Mossad e il movimento Gülen, che l’amministrazione del presidente turco Erdoğan considera una minaccia esistenziale alla sicurezza interna.