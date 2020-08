Meteo.it: previsioni del tempo o previsioni di terapie intensive?

L’allarme (non meteo) di Meteo.it.

“CORONAVIRUS: SICILIA Fuori Controllo, tanti GIOVANI in TERAPIA INTENSIVA. Ecco cosa sta Accadendo”.

Questo è il titolo di un articolo della sezione notizie di Meteo.it pubblicato nel pomeriggio del 17 agosto.

Che cosa c’è scritto nell’articolo del giornale?

“La situazione sull’isola è quasi fuori controllo. Si sta registrando, infatti, l’indice di contagio peggiore in Italia con un netto aumenti di ricoveri tra i giovani, dai 20 ai 35 anni, anche in terapia intensiva, di cui alcuni molto gravi, con seri problemi alla circolazione sanguigna e all’apparato respiratorio”, questo l’unico passaggio del pezzo a proposito di “Sicilia fuori controllo” e di “tanti giovani in terapia intensiva” evocati nel titolo.

Nessun numero puntuale sui giovani in terapia intensiva.

Evidentemente, quella di Meteo.it, non si tratta di informazione ma di previsione.

Infatti l’articolo si chiude così: “La Sicilia sarà la nuova Lombardia? Speriamo di no, ma se le premesse sono queste, purtroppo, la situazione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, potrebbe peggiorare e non di poco”.

GIORNALISMI Il https://t.co/LZztYx3bCl lancia allarmi sulle terapie intensive (nel titolo) senza numeri (nel testo). Dalle previsioni del tempo alle previsioni delle intubazioni?https://t.co/gFqfLdFNRI — Michele Arnese (@Michele_Arnese) August 17, 2020

Meteo.it – come si legge sul sito – è edito da “iLMeteo s.r.l è la società tecnologica nata nel dicembre del 2000 dall’idea di Antonio Sanò, attuale presidente, che nel corso degli anni ha sviluppato e prodotto un proprio modello matematico numerico di previsione meteorologica. Specializzata nella fornitura di servizi e comunicazione di previsioni meteorologiche gestisce iLMeteo.it, primo sito italiano per traffico (fonte Audiweb, maggio 2019), e ha uno staff dedicato di circa 20 persone composto da dirigenti, meteorologi, fisici, ingegneri ed esperti di comunicazione, e si avvale della collaborazione di scienziati internazionali. Il team lavora h24 7 giorni su 7 per garantire previsioni aggiornate e affidabili”.