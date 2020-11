Lo stato di salute della sanità in Calabria

Fatti, numeri, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start, non solo sulla sanità in Calabria

AVANTI UN ALTRO

In pole ora c’è Federico Maurizio D’Andrea, manager calabrese trapiantato a Milano, ex colonnello della Finanza ed ex presidente di Sogei e Olivetti. (Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 18, 2020

FASTIDIO

"Quando gli si domanda se abbia influito nella scelta del governo il fatto che il rettore Gaudio governava la Sapienza ai tempi del concorso del premier per una cattedra, Conte si infastidisce: «Posso allontanare i sospetti, ma è difficile allontanare le stupidaggini" (Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 18, 2020

CONTI INSANI

Nonostante gli «inauditi 15 milioni messi a disposizione degli advisor» questi non hanno «mai perfezionato in quasi un decennio» la certificazione dovuta «tanto da registrare ad oggi bilanci incerti, quando va bene, ovvero mai adottati». (prof. Jorio su conti sanità calabra) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 18, 2020

STRADA GRATTATO

«Strada? Non va bene. Il problema in Calabria non sono gli ospedali da campo, ma le ruberie e l’acquisto dei materiali medici. C’è bisogno di un manager, non di un medico», ha detto il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 18, 2020

RENZATE

AVANTI COL CAV «Bene la disponibilità di Berlusconi. La maggioranza si può allargare» (titolo intervista del Corsera a Matteo Renzi: "Il rimpasto? È un punto aperto") — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 18, 2020

GUERRICCIOLA DEM FRA GENTILONI E SASSOLI

Paolo Gentiloni dice che il bazooka messo a disposizione dei Paesi va usato tutto: «Un mezzo bazooka non è un vantaggio». (fonte: Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 18, 2020

INDIPENDENTI

Leggiucchiando di Zingales e Renzi, mi son chiesto: ma perché scrivevo "consigliere indipendente" quando il prof. turboliberista era nel cda di Eni? Sono davvero un pirla. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 17, 2020

STELLE E STELLINE

Dino Giarrusso, ex Iena, ora europarlamentare M5S, ha ricevuto un contributo di 4.800 euro da Ezia Ferrucci (rappresentante di una multinazionale del tabacco), e un altro di altrettanti da Carmela Vitter, moglie di Piero di Lorenzo, presidente Irbm di Pomezia. Tetto 3mila per M5S — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 18, 2020

LOTTE VIRALI

Il pur ammanicatissimo Di Lorenzo di Irbm – nonostante gli gli auspici – non ha ricevuto finanziamenti da Stato, Cdp e Bei (che li ha dati alla tedesca Biontech) per il vaccino anti Covid…https://t.co/xg7Sjizmbf … e rosica molto per Reithera…https://t.co/BjDfxh9ZRc — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 17, 2020

ITALIA INSANA

GIORNALI E GIORNALISMI

GIORNALI COL CAPPELLO IN MANO "Chiediamo di proseguire con un importante stanziamento di risorse dirette alle imprese, per garantire pluralismo e qualità nell’informazione senza il quale non può esistere democrazia", dice Andrea Riffeser, presidente Federazione Editori Giornali — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 18, 2020

CARTA CANTA Riffeser (Fieg): misure per il pluralismo. Meloni, Lega e renziani favorevoli agli aiuti. (titolo Repubblica) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 18, 2020

“Ministro, come passeremo il Natale?”, domandona clou di Bianca Berlinguer al ministro della Salute, Roberto Speranza — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 17, 2020

Bianca Berlinguer: “Corrado Augias, come passerà il Natale?”.

Augias: “E chi lo sa?!”.

La tv del servizio pubblico — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 17, 2020

E’ una bella competizione fra conduzioni sgarruppate quella fra Lucia Annunziata e Bianca Berlinguer su Rai3. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 17, 2020

Wow, finalmente un super ospite diverso e inedito nel salotto tv di Lilli Gruber: Nicola Gratteri. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 17, 2020

Sbircio su LinkedIn e leggo: “La brillante penna di XY del giornale Z ha fatto una bella panoramica dell’azienda W…”, scrive il capo della comunicazione dell’azienda W con foto dell’articolo di XY del giornale Z. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 17, 2020

+++

SANITA’ IN CALABRIA: ESTRATTO DELL’ARTICOLO DI GIAN ANTONIO STELLA SUL CORRIERE DELLA SERA

Ieri mattina, in una audizione alla Camera, il professore Ettore Jorio, docente all’Ateneo di Reggio e collaboratore del Sole 24 Ore, ha ricordato di essere stato l’ultimo incaricato di fare una ricognizione sui debiti al 31 dicembre 2008. Quando il deficit patrimoniale era a un miliardo e 792 milioni di euro. E adesso? Boh…

Nonostante gli «incomprensibili e inauditi 15 milioni di euro messi verosimilmente a disposizione degli advisor» questi non hanno «mai perfezionato in quasi un decennio» la certificazione dovuta «tanto da registrare ad oggi bilanci incerti, quando va bene, ovvero mai adottati». Un calcolo «spannometrico»? Non è possibile rispondere, dice Ettore Jorio: «Credo però che se la sola Asp reggina è sotto di un miliardo, come dicono varie denunce, è plausibile che la Regione sia sotto di due e mezzo. Se non di più». E il piano di rientro? Ciao.