La disperazione dei 5 Stelle, le tribolazioni di Cairo (Rcs), il flop del Concorso Sud e le spie di Leonardo

Non solo Brunetta, Cairo, Grillo e Conte. Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. Pillole di rassegna stampa nei tweet di Michele Arnese, direttore di Start

PERCHE’ DRAGHI HA ROTTAMATO IL CASHBACK

"Cashback: per Draghi, misura di carattere «regressivo e sperequativo» perché favorisce «le famiglie più ricche» dove è più diffusa la carta di credito e non tocca quelle più povere che o non hanno la carta o non arrivano alle soglie di spesa". (Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) July 1, 2021

I NUMERI DEI CONTIANI SECONDO IL FATTO CONTIANO

Almeno 140 parlamentari M5s sarebbero pronti a seguire Conte in una nuova avventura politica: l'80% dei senatori pentastellati e almeno metà dei deputati. (Fatto Quotidiano). — Michele Arnese (@Michele_Arnese) July 1, 2021

5 STELLE DISPERATI

"Le truppe mosse o almeno evocate da Grillo e da Conte come pedine delle loro ambizioni di potere hanno il volto della disperazione di chi vede un’epoca al tramonto". (Massimo Franco, Corsera) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) July 1, 2021

I NUMERI SUL FLOP DEL CONCORSO SUD

"La Pubblica amministrazione non attrae i giovani: il Concorso Sud fa flop anche dopo la riapertura delle selezioni. 1.483 idonei: scoperto il 47% dei posti". (Sole 24 Ore) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) July 1, 2021

PROFUMO DI SPIE

LA VERITA’ DI PALAMARA

LE TRIBOLAZIONI DI CAIRO

Blackstone riunisce le due cause di fronte alla Corte Suprema di New York e quantifica in 600 milioni di dollari (506 milioni di euro) il danno provocato dalla Rcs di Urbano Cairo per la mancata vendita dell’immobile di via Solferino a Milano. (Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) July 1, 2021

+++

ESTRATTO DI UN ARTICOLO DI REPUBBLICA SUI LICENZIAMENTI:

Il decreto recepisce poi l’accordo raggiunto con i sindacati e alcune organizzazioni imprenditoriali martedì sera. Il blocco dei licenziamenti prosegue fino al 31 ottobre solo perla filiera del tessile e per le aziende che hanno tavoli di crisi aperti al Mise e per le quali c’è la possibilità di utilizzare ancora 13 settimane di Cig gratuita. Per le altre c’è da oggi la possibilità di licenziare, ma quelle aderenti a Confindustria, Confapi eAlleanza Cooperative si sono impegnate a non farlo in tutti i casi in cui sia possibile utilizzare la Cig ordinaria o altri strumenti alternativi. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto: «Mi auguro che sia anche il presupposto per la ripresa di un metodo per affrontare le sfide del Paese. Il dialogo sociale è una pratica molto importante».