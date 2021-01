L’editoriale di Facebook su Trump, la Bettinata su Conte, gli inciampi di Mentana e il trasloco di Saviano

Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start, non solo su Trump e Facebook

AMERICHE

"Il business contro Trump. Dalla finanza a Big Tech dura condanna e invito al presidente ad accettare la sconfitta. Lettera dell’associazione delle imprese manifatturiere (Nam): «Non è questa la nostra America»", titola il Sole 24 Ore. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 8, 2021

«Gli eventi scioccanti delle ultime 24 ore dimostrano che Trump intende utilizzare il resto della permanenza in carica per minare la transizione pacifica e legale del potere al suo successore eletto, Joe Biden». Parola di Mark Zuckerberg. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 8, 2021

Buona o cattiva notizia? Questo è il problema… https://t.co/eJt3DcAviP — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 7, 2021

Durante l’assalto al Congresso Twitter era intervenuto chiudendo i commenti e le condivisioni del video con cui Trump chiedeva ai suoi sostenitori di tornare a casa, ma ribadiva di ritenere il voto fraudolento. Lo stesso filmato è stato poi rimosso da Facebook e Youtube. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 8, 2021

Trump è stato bloccato anche da Snapchat e dalla piattaforma di e-commerce Shopify, sulla quale erano in vendita cappellini con la scritta «Make America Great Again» e altri articoli. (fonte: Corsera) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 8, 2021

Capitol Hill: 4 persone hanno perso la vita, almeno 6 sono state ricoverate in ospedale e decine sono state arrestate. I primi rapporti parlavano di 68 manifestanti fermati, alcuni dei quali già comparsi in tribunale, ma il numero continua a crescere. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 8, 2021

DISASTRO SICUREZZA A CAPITOL HILL Gli esperti indicano 3 falle: mancata valutazione del pericolo nonostante gli «avvisi»; schieramento debole e con equipaggiamento non adeguato; intelligence scarsa, avrebbe dovuto aiutare meglio la Capitol Police. (Corsera) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 8, 2021

"Il trumpismo sfociato nella violenza ha mostrato il suo vero volto. È stato raccapricciante, ma è un bene che sia accaduto in diretta tv. Tutti hanno capito chi è Donald Trump. E visto i suoi limiti", dice a Repubblica il politologo Michael Walzer, professore emerito a Princeton — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 8, 2021

"Oggi in America i modi e i costumi su cui si è finora retta la Nazione, da cui derivano le regole del gioco politico istituzionale e la bilancia dei poteri domestici, non funzionano più in automatico". (Lucio Caracciolo direttore di Limes su La Stampa) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 8, 2021

Ashli Elizabeth Babbitt, 35 anni, sostenitrice di Trump e delle teorie cospirative di QAnon, è stata uccisa attorno alle 15 davanti alla porta della Camera. Missioni in Iraq e Afghanistan, aveva passato 14 anni nell’Air Force e viveva a San Diego con il marito Aaron. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 8, 2021

BETTINATE

Il consigliere di Nicola Zingaretti, Goffredo Bettini, arriva a definire il premier Giuseppe Conte «il pilastro dell’attuale alleanza, che ha lavorato bene e che per il Pd non ha alternative». (Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 8, 2021

ARCURITE

CHI CONTROLLA IL COMMISSARIO? TUTTI, DUNQUE NESSUNO… https://t.co/Xjw5acxRh0 — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 7, 2021

ARIDAJE

Massimo Galli (infettivologo al Sacco di Milano) a Repubblica: “Troppe libertà. Ora stiamo pagando gli errori del Natale. Quei pochi giorni di libera tutti hanno determinato questi dati" — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 8, 2021

ABBONATI

In Bankitalia si leggerà tanto Corriere della Sera pic.twitter.com/qNngysb5xH — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 8, 2021

MARATONE

GLI INCIAMPI NELLE MARATONEhttps://t.co/OiPP4zSORf — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 7, 2021

ADDII

"Turani è stato un grande divulgatore senza mai banalizzare, ha raccontato l’economia attraverso le storie, non solo con i numeri. E aveva quello speciale sense of humor lombardo con il quale sapeva irridere i potenti facendo finta di essere benevolo". (Ferruccio de Bortoli) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 8, 2021

TRASLOCHI

UN RUVIDO MA FRANCO CRONISTA GIUDIZIARIO DI LUNGO CORSO SULLA GRANDE FIRMA SAVIANO CHE TRASLOCA DA REPUBBLICA AL CORSERA (i conti di Repubblica ringraziano…) https://t.co/YUEHT0al9G — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 7, 2021

RINGRAZIAMENTI

ESTRATTO DA UN PUNTO DELL'ANSA SU TRUMP, FACEBOOK E NON SOLO

Trump viene silenziato definitivamente, impossibilitato a dire la sua parlando senza filtri a colpi di post su Twitter e Facebook, bandito dalla piattaforma di Zuckerberg fino alla fine dei suoi giorni da Commander in chief e dal sito di microblogging – il suo preferito – almeno fino a giovedì.

“Il rischio di consentire al presidente di continuare a usare il nostro servizio” in questo momento “è semplicemente troppo grande. Per questo estendiamo il blocco che abbiamo deciso sui suoi account Facebook e Instagram a tempo indeterminato e per almeno le prossime due settimane, fino a quando una pacifica transizione di potere sarà completata”, ha spiegato Mark Zuckerberg dicendosi “scioccato” da quanto accaduto. Fatti che dimostrano come “il presidente Trump intende usare il resto della sua permanenza in carica minando una pacifica e legale transizione di potere al suo successore, Joe Biden”.

Sempre più solo dunque The Donald. Non c’è più al suo fianco il vice Mike Pence, considerato oramai un codardo e un traditore, ed è sparito il consigliere della sicurezza nazionale Robert O’Brien. Nella West Wing, dopo quanto accaduto sul suolo sacro del Campidoglio, oramai tutti hanno deciso di mollare Trump al suo destino, con dimissioni a catena in arrivo. Alleati di ferro come Mitch McConnell, leader repubblicano al Congresso, e il senatore Lyndsay Graham non ne vogliono sapere più nulla:

“Quando è troppo è troppo”. E a prendere le distanze sembrano essere anche la moglie Melania e il resto della famiglia, i figli, i primi che rischiano di essere travolti e schiacciati dal drammatico epilogo.

Sono tredici i giorni che separano l’America all’Inauguration Day del 20 gennaio, quando Joe Biden giurerà da 46mo presidente degli Stati Uniti e si insedierà alla Casa Bianca. Meno di due settimane, dunque, e si volta definitivamente pagina. Ma per molti, alla luce di quanto accaduto, si tratta di un lasso di tempo lungo ancora un’eternità. Il timore è quello di ulteriori colpi di coda da parte di un animale ferito e ormai fuori controllo, come ne parla chi lo ha visto nelle ultime 48 ore.