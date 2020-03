Le censure on line della Cina ai tempi del Coronavirus. Inchiesta Ap

In Cina molte lezioni di scuole e università sono state spostate online. Ma i software di censura automatica intervengono e bloccano la discussione di alcuni argomenti… Tutti i dettagli svelati dall’Associated Press (Ap)



L’Associated Press racconta un altro effetto non intenzionale della censura cinese. Per colpa del coronavirus, in Cina molte lezioni di scuole e università sono state spostate online. Ma i software di censura automatica intervengono e bloccano la discussione degli argomenti più disparati, ha scritto su Facebook il giornalista del Tg1, Marco Valerio Lo Prete, dando conto di un’inchiesta dell’agenzia Associated Press.

“Corsi di biologia – scrive AP – bloccati per ‘contenuti pedopornografici’. Le classi di storia e scienza politica tra le più vulnerabili; argomenti come Rivoluzione culturale e Grande balzo in avanti sono regolarmente censurati online”.

LO STOP A BIOINFORMATICA

Scrive l’Associated Press: “Dopo meno di 30 minuti di lezione di bioinformatica, la lezione di Chu Xinjian è stata bruscamente interrotta: era il primo giorno di un semestre insolito. In tutta la Cina, le scuole sono chiuse a tempo indeterminato nel tentativo di contenere il nuovo virus che ha ucciso circa 3.000 persone. La classe di Chu è stata una delle decine di migliaia di corsi, dalla scuola elementare all’università, che sono stati per forza di cose trasferiti sull’online. Il professore di Chu stava inviando minuziosamente registrazioni vocali alla chat del gruppo di classe quando, senza preavviso, il sistema ha chiuso il gruppo per aver violato le regole Internet cinesi”.

COSA HA DETERMINATO LA CENSURA

Ma cosa ha determinato la censura? A quanto pare l’argomento, la bioinformatica, cioè la scienza della raccolta e dell’analisi di dati biologici complessi. “Non so esattamente quali frasi l’abbiano scatenata”, ha detto Chu, che ha raccontato l’incidente ad AP. “Le principali piattaforme di social media, tra cui Facebook, YouTube e Twitter, sono bloccate in Cina, mentre quelle native, come Weibo e WeChat, sono pesantemente monitorate per cercare contenuti offensivi – scrive AP -. Ora, l’improvviso arrivo dell’educazione pubblica su piattaforme che sono generalmente di dominio delle celebrità, ha gettato i controlli in contraddizione. Le aule si confrontano con l’ubiquità e la natura spesso arbitraria della censura online del partito comunista al potere. I corsi di biologia sono stati bloccati per ‘contenuti pornografici’. Le lezioni di storia e di politica sono tra le più vulnerabili; argomenti come la Rivoluzione culturale e il Grande Balzo in avanti sono regolarmente censurati nelle classi e nelle discussioni online. La vita quotidiana nella nazione più popolosa del mondo ha subito una radicale trasformazione nelle ultime sei settimane. Una volta che le strade sono vuote e i ristoranti fast-food offrono solo servizio di take-away anche le attività di gruppo sono state sostituite da incontri ‘a distanza’, lavoro, fitness, scuola”.

IL CARICO DI LAVORO MAGGIORATO DEGLI INSEGNANTI

“‘Le classi sono state chiuse ma l’apprendimento non si fermerà’, ha detto il Ministero dell’Istruzione cinese in un comunicato di febbraio. Louis Wang, un insegnante di storia della scuola media nel nord-est della Cina, ha riferito – racconta sempre AP – che il suo carico di lavoro è aumentato a causa dell’arduo processo di approvazione delle lezioni online: mentre gli insegnanti hanno un certo margine di manovra per facilitare la discussione spontanea in classe, le lezioni online possono essere registrate, con la possibilità che le clip siano prese fuori contesto e fatte circolare online. ‘Ogni parola che viene pronunciata in una registrazione video deve essere pre-approvata’, ha detto Wang; per lui significa scrivere parola per parola la sua intera lezione – circa 5.000 caratteri cinesi – per la revisione da parte degli amministratori scolastici”.

SI BLOCCANO ANCHE FRASI NON CONTROVERSE

“Anche le dichiarazioni apparentemente non controverse possono essere oggetto di censura – racconta AP -. Wang ha detto che uno dei suoi colleghi, un insegnante di politica, stava cercando di caricare un documento per i suoi studenti con il titolo ‘socialism with Chinese characteristics’. La frase è stata sostenuta dall’ex leader Deng Xiaoping ed è ancora oggi usata frequentemente dal governo: per ragioni inspiegabili, la piattaforma cloud ha bloccato il documento, che è stato possibile caricare solo dopo che la frase è stata rimossa. Nell’applicazione di messaggistica WeChat, i documenti possono essere rifiutati per la trasmissione a una chat di gruppo se un file non supera un ‘controllo di sicurezza’. Gli stessi documenti, tuttavia, possono spesso essere condivisi in messaggi diretti, per cui alcuni insegnanti hanno fatto ricorso all’invio di file a genitori e studenti uno per uno”, ha concluso AP.