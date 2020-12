Perché con Biden tornerà l’Obamanomics

I filo Obama che Biden ha coinvolto nella sua squadra credono in più spese, più regolamentazione, tasse più alte e denaro più facile, scrive il Wall Street Journal

Se Joe Biden sta cercando di distinguere la sua emergente amministrazione da quella di Barack Obama, non gli è riuscito nello scegliere i consulenti economici che ha lanciato lunedì. Sono veterani di Obama che credono in più spese, più regolamentazione, tasse più alte e denaro più facile. Speriamo che il risultato sia migliore di quello che è diventato noto come “stagnazione secolare” durante gli anni di Obama – scrive il WSJ.

Janet Yellen, la candidata al Tesoro, è un’economista con un curriculum politico di tutto rispetto. È una keynesiana della scuola di James Tobin che crede nella spesa come stimolo fiscale e nei bassi tassi di interesse. Come presidente della Federal Reserve nel secondo mandato di Obama, è stata lenta ad alzare i tassi di interesse e a ridurre gli acquisti di obbligazioni della Fed. Probabilmente l’anno prossimo favorirà un policy mix in stile 2009 con un’impennata della spesa, esortando al contempo la Fed a monetizzarla.

Biden ha anche arruolato Jared Bernstein, un architetto dello stimolo Obama, che notoriamente aveva previsto nel gennaio 2009 che la spesa avrebbe mantenuto la disoccupazione al di sotto dell’8% e avrebbe raggiunto il 7% entro l’autunno del 2010. Non proprio. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 10% nell’ottobre 2009, è rimasto al 9,9% fino ad aprile 2010, e non è sceso sotto il 7% fino a novembre 2013. Bernstein ha riposto la sua fiducia nel “moltiplicatore” keynesiano che 1 dollaro di nuova spesa rende quanto un dollaro in più o più di 1,57 dollari di PIL aggiuntivo. Sbagliato di nuovo.

Bernstein entrerà a far parte del Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca, dove il suo capo sarà l’economista di Princeton Cecilia Rouse. E’ una veterana della Casa Bianca di Clinton e Obama. Il suo lavoro accademico si è concentrato su materie microeconomiche come l’istruzione e il mercato del lavoro, e la sua ricerca è scettica sui benefici sulla scelta della scuola.

Il Consiglio economico nazionale di Biden, che coordina la politica economica alla Casa Bianca, sarà guidato da Brian Deese, un altro veterano di Obama. Il signor Deese ha contribuito a progettare il piano di salvataggio del 2009 che è stato controverso per lo sventramento dei contratti dei detentori di obbligazioni. In esilio politico ha lavorato per BlackRock, dove è il responsabile globale per gli investimenti sostenibili – il portafoglio politico per le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG).

A proposito, le condoglianze a Larry Fink, il CEO di BlackRock, che ha spinto gli standard ESG sul resto dell’America aziendale, ma ha fallito nella sua offerta di diventare Segretario del Tesoro. Il potente ruolo di Deese è un premio di consolazione, e la sua selezione dimostra ancora una volta come Biden farà del clima una priorità economica.

Questo è anche il messaggio della scelta di Neera Tanden come direttore del bilancio della Casa Bianca. È una feroce partigiana vicina a Hillary Clinton, con un record su Twitter acerbo come quello di Donald Trump. Dirige il Center for American Progress, il think tank democratico, ed è a favore di tasse molto più alte.

È anche un’ossessionata dal clima. Nell’ottobre 2019 ha twittato il suo sostegno a una proposta con “politiche di dispiegamento specifiche per il settore, miliardi di dollari di spesa federale diretta, un prezzo economico sul carbonio e la riduzione obbligatoria delle emissioni nelle comunità storicamente sovraccaricate dall’inquinamento”. In qualità di direttrice del bilancio, supervisionerà il negozio che revisiona le normative in tutto il governo.

Sempre che venga confermata dal Senato. La retorica del taglio della signora Tanden l’ha resa un’avversaria politica. Tra cui molti di sinistra, che ricordano il suo ruolo di denunciatrice di Bernie Sanders nel 2016 per conto della signora Clinton. Vediamo poca differenza tra l’agenda della signora Tanden e quella di Bernie, ma lei potrebbe pagare un prezzo per la sua abitudine a considerare gli oppositori come nemici del popolo.

Il messaggio complessivo delle scelte di Biden è quello di un team progressista che vede il governo come il motore principale della crescita economica. La nostra ipotesi è che utilizzeranno i danni persistenti della pandemia per proporre una spesa importante e un aumento delle tasse all’inizio del 2021.

L’ironia è che al momento attuale Biden erediterà un’economia che si sta riprendendo molto più velocemente di quanto previsto dagli economisti keynesiani all’inizio di quest’anno. La Federal Reserve di Atlanta ha alzato la sua stima di crescita del quarto trimestre all’11%, e l’economista di Wall Street Ed Hyman ha alzato la sua all’8%.

Non siamo nel 2009. Una volta che il vaccino Covid sarà stato somministrato in larga misura, l’economia dovrebbe salire vertiginosamente. Il compito degli economisti di Obama sarà quello di farla andare avanti, non di frenare la crescita con lo stesso mix di politiche che ha prodotto la più lenta ripresa degli ultimi decenni, l’ultima volta che hanno detenuto il potere.

(Estratto dalla rassegna stampa di Eprcomunicazione)