Biden risolleverà la classe media dalla stagnazione? Report Ft

Le prospettive dell’economia americana e della classe media Usa nel commento del Financial Times

Dopo mezzo secolo in cui il capitale è stato al posto di guida, Joe Biden ha la possibilità di far tornare il vantaggio al lavoro.

Una tale opportunità sarebbe stata impensabile un anno fa. La sinistra statunitense può ringraziare la pandemia per questo cambiamento del tempo politico. Biden non ha finora lasciato che l’emergenza sanitaria globale andasse sprecata. La questione è se può costruire sullo stimolo fiscale recentemente approvato per spostare il potere contrattuale verso il lavoratore americano.

La posizione della banca centrale è il più dovish possibile. Questa settimana Jay Powell, il presidente della Fed, ha praticamente garantito che tollererà un’inflazione superiore al 2% per un periodo prolungato. La Fed non si aspetta di alzare il suo tasso di interesse di riferimento prima del 2024.

Raramente le banche centrali promettono di mantenere la brocca piena mentre la festa va avanti. Biden sta ereditando una finestra ottimale di due anni per diffondere i frutti della crescita alle classi medie americane.

Da solo, tuttavia, un forte rimbalzo statunitense non cambierà la struttura dell’economia, né farà molto per intaccare l’acuta disuguaglianza americana. La maggior parte delle porzioni di reddito dell’American Rescue Plan Act da 1,9 miliardi di dollari consiste in trasferimenti una tantum e in un’estensione dei sussidi di disoccupazione. Esse terranno comodamente la gente al di sopra della pandemia. La domanda è cosa può fare Biden per alterare le regole del gioco a lungo termine dopo che l’economia sarà tornata alla crescita tendenziale.

Il punto di partenza è riconoscere che la stagnazione del reddito mediano americano è in parte il risultato di decisioni prese dai politici. Fino a poco tempo fa, la sinistra e la destra erano d’accordo, come disse una volta Bill Clinton, che la globalizzazione era “l’equivalente economico di una forza della natura”. Ne seguiva che c’era poco che il governo potesse fare, a parte incoraggiare la gente ad aumentare le proprie competenze, per proteggere gli americani dai venti gelidi globali.

Questa era una scappatoia. Dagli anni ’70, Washington ha fatto molto per indebolire il potere dei sindacati, tagliare le assicurazioni sociali e permettere che i costi dell’istruzione aumentassero oltre la portata degli americani comuni. Invece di attenuare queste tendenze, le successive amministrazioni statunitensi, comprese quelle democratiche, si sono spinte oltre.

Tony Blair, l’ex primo ministro britannico, una volta disse: “Sento la gente dire che dobbiamo fermarci e discutere della globalizzazione. Si potrebbe anche discutere se l’autunno debba seguire l’estate”.

Oggi sia la sinistra che la destra sono felici di avere quel dibattito. Ma non sono affatto vicini al consenso. Il partito repubblicano tende ad incolpare la Cina quasi esclusivamente per le lotte della classe media americana. I democratici di sinistra preferiscono prendere di mira i super ricchi d’America. Nessuna delle due parti si concentra abbastanza sull’impatto al ribasso della tecnologia sul prezzo del lavoro americano. I rimedi per questo vengono in tre tranche: aumentare la produttività del lavoro americano; assicurarsi che i lavoratori prendano quei guadagni in salari più alti e benefici; e aumentare il sostegno per quelli rimasti indietro.

Il primo è fondamentalmente l’obiettivo del programma Build Back Better di Biden. Vuole versare denaro nella tecnologia verde e nella banda larga. Il secondo comporta l’aumento della leva dei dipendenti e la lotta all’oligopolio in tutta l’economia statunitense. Tutti e tre comportano il rendere il sistema fiscale statunitense più progressivo.

Tuttavia, ognuno di questi, in particolare un salario minimo di 15 dollari, tasse aziendali più alte e una legislazione a favore dei sindacati, è probabile che si incagli sull’ostruzionismo del Senato. È molto probabile che la storica finestra di Biden si chiuda nelle prossime settimane.

A quel punto si troverebbe di fronte a una scelta: abbracciare i voti della maggioranza del Senato eliminando i 60 voti di ostruzionismo, o permettere all’economia statunitense di tornare alla deriva alle regole pre-pandemiche. Quest’ultima scelta sarebbe tollerabile. Dopo 40 anni di stagnazione (a parte una forte fiammata negli anni ’90) il reddito mediano è cresciuto tra il 2015 e il 2019, soprattutto a causa del calo della disoccupazione. Jason Furman, professore di Harvard ed ex presidente del Council of Economic Advisers, stima che la classe media abbia riconquistato circa un decimo di ciò che ha perso in quegli anni. Ma a quel ritmo, e supponendo che non ci siano recessioni, ci vorrebbero altri 40 anni per riconquistare la sua quota di economia.

Più del 70% degli americani sostiene lo stimolo, compresa la maggioranza dei repubblicani. Donald Trump ha dimostrato due cose sulla politica statunitense. Primo, gli elettori di destra stanno bene con i deficit di bilancio, purché ne traggano beneficio. Secondo, sono altamente ricettivi agli appelli culturali e razziali.

Biden, in altre parole, ha l’opportunità di eliminare il pungiglione del populismo statunitense con un’agenda economica che cambia il gioco. È un’apertura storica che difficilmente si ripresenterà presto. Deve soppesare questo contro il costo di preservare il veto del Senato per un partito che parla sempre più solo di cultura. Con il passare del tempo, sembrerà che non ci sia alcuna scelta.